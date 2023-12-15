字母哥全面輾壓溜馬 NBA最需要的英雄劇本！

公鹿「字母哥」安戴托昆波對溜馬一戰，28投20中，其中32罰24中，單場砍64分，幾乎以一己之力帶領公鹿140：126擊敗溜馬。公鹿本季前兩次交手都輸給溜馬，字母哥終於在自家主場報了二連敗之仇。

字母哥身上已經有兩座MVP，一座總冠軍，連續五年入選NBA年度第一隊(2019-23)，他不需要靠一戰封神，刷數據名留青史。但這場64分比賽劇本、過程、紀錄，還是讓字母哥成為NBA市場行銷宣傳最渴望的「英雄」。

字母哥對溜馬一戰寫下太多紀錄 並引發有趣的故事

1、公鹿隊史個人單場最高得分。

2、字母哥生涯單場最高得分。

3、本季第一個單場60分+球員。

4、單場32次罰球，跟溜馬全隊一樣多。

5、史上第一個單場出手30次以下，砍進60分以上球員。

字母哥(右)全場28投20中，罰球32罰24中，三分球則是3投0中，以這樣的方式攻下64分是相當的奇特。 美聯社

這場球更特別在於賽後，字母哥要把比賽用球留下紀念，這是個人生涯和公鹿隊史最重要標誌。只是沒想到溜馬助理教練已經在賽後從紀錄台拿走比賽用球，說是要留給203公分菜鳥中鋒西布維(Oscar Tshiebwe)這場比賽攻下NBA生涯第1分做為紀念，結果跟字母哥創造隊史、生涯單場最高得分紀錄同一場比賽。

西布維來自剛果，剛和溜馬簽下「雙向合約」，對任何一名懷有NBA夢想球員，得到NBA生涯第1分比賽和用球絕對有其不平凡意義。但生涯得分創新高的比賽，對字母哥何嘗不是意義重大。

賽後公鹿球員和溜馬職員就因為這顆比賽用球，雙方在溜馬休息室、走道吵成一團，場面混亂，雙方都很生氣。溜馬助理教練透露，拿走的這顆球是比賽備用球，真正比賽用球賽後早已被公鹿現場穿綠色西裝保守人員直接收走。真相究竟如何，沒人知道，反正字母哥也拿到一顆比賽用球，溜馬菜鳥西布維也擁有一顆生涯第1分紀念球。

溜馬確實對字母哥第四節狂砍26分，最後兩分鐘還上場救駕，瘋狂灌扣砍分感到不爽。終場前5分22秒公鹿最多取得124：102領先22分，比賽剩下3分24秒，公鹿131：112領先19分，公鹿教練葛里芬換下主力，沒想到溜馬一分鐘多狂追猛砍，比賽剩下2分04秒，公鹿只以131：121領先10分，字母哥和公鹿主力全部再換上場。

終場前26秒字母哥籃下暴扣，幫助公鹿140：124搞定比賽，字母哥終極一扣也讓溜馬對字母哥幾乎篤定贏球還在猛扣得分，留下更多情緒和不滿。公鹿贏得並不漂亮，如果沒有字母哥史詩級偉大表演和暴量得分來打趴溜馬，公鹿目前這套陣容和防守面對溜馬確實很難贏球。

溜馬最近常常打爆對手，難得遭到對手狂電感覺特別差，結果字母哥還在狂灌籃，更引發他們的不滿。 美聯社

溜馬輸得也不好看，溜馬可以在對手換上二、三線球員打垃圾時間瘋狂反撲，盡各種可能努力創造逆轉奇蹟，卻無法忍受字母哥重新上場後統治級表演和終極灌籃。

當代NBA就是這樣，20分領先的比賽經常被莫名逆轉，勇士今年就有兩場比賽領先超過20分比賽被翻盤，馬刺也有一場，塞爾蒂克、雷霆、快艇、湖人今年球季也都有領先20分卻輸球的災難。

字母哥一戰封神，單場64分、14籃板、4抄截、3助攻，投籃命中率7成14，其中32罰24中，充分展示他無與倫比統治力和攻防兩端難以對抗主宰性，在東區冠軍路上不管對手是誰，公鹿都擁有無限可能和勝算。

字母哥正在超越NBA歷史上所有超級球星，成為另一個主宰NBA的傳奇。