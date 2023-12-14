史上十大最強三核心打線 大谷、貝茲、弗里曼能排第幾？

大谷翔平以打破體壇史上最高價的10年7億美元合約加入道奇隊，在打線上將與貝茲(Mookie Betts)、弗里曼(Freddie Freeman)組成強大的MVP連線。大谷是上季美聯MVP，而貝茲與弗里曼則分居國聯MVP二、三名，這也是史上第五度有前季MVP的前三名在同隊。歷史上組成雙巨砲連線的例子還不少，但要組成三連線且都剛好都在同年發揮超水準演出的案例就罕見不少了。本文帶你回顧近30年10大最強的打線三核心，並分析若大谷、貝茲與弗里曼明年完全複製上季成績將會排在第幾位。本文以較嚴格的檢視條件列出這10組最強的打線三組合，包括傳統數據、進階數據與這些數據在該年的排名，且三人都必須有一定的水準門檻，不能有兩強一弱的情況出現。

1. 大谷翔平、貝茲、弗里曼 / 2024年道奇

道奇在今年球季打到9月23日時，弗里曼、貝茲、孟西(左至右)的打點都已破百，明年大谷翔平加入後勢必更加可怕。 2023 Topps Now球員卡

若大谷翔平、貝茲、弗里曼明年都能夠複製上季的成績，答案就會是史上最強的打線三人組。上季大谷在打擊上繳出44轟、95打點、.304打擊率、.412上壘率、.654長打率、1.066OPS與184OPS+的成績，其中長打率、OPS、OPS+都是全聯盟榜首，全壘打則是美聯第一。貝茲有39轟、107打點、.307打擊率、.987OPS、163OPS+的水準，弗里曼則有29轟、102打點、.331打擊率、.976OPS、161OPS+與211安的演出。這三人未來都是名人堂的有力人選，合計坐擁四座MVP，其中合約最早到期的會是弗里曼的2027年，因此只要沒人被交易，這三人將會在2024到2027這四年的時間共同坐鎮打線。

2. 普荷斯、羅倫、艾德蒙斯 / 2004年紅雀

普荷斯、艾德蒙斯、羅倫(左至右)。 2003 Topps 球員卡

這三人當年都繳出MVP等級的成績，因此擁有「MV3」的美譽。普荷斯(Albert Pujols)的成績為46轟、123打點、.331打擊率、1.072OPS、173OPS+；羅倫為34轟、124打點、.314打擊率、1.007OPS與158OPS+；艾德蒙斯為42轟、111打點、.301打擊率、1.061OPS與171OPS+。三人都繳出30轟、100打點、三成打擊率與1以上OPS的瘋狂成績，最終MVP排名分別為3、4、5。紅雀隊在那年打進世界大賽，但最終不敵紅襪。這三人組成的時間始於2002年季中羅倫被交易過來，終於2007年球季結束後艾德蒙斯成為自由球員、羅倫再度被交易，這段期間有在2006年拿下一座冠軍。羅倫現已是名人堂成員，普荷斯過幾年也篤定進名人堂，而艾德蒙斯雖無緣古柏鎮，但在紅雀時期也得以與瓊斯(Andruw Jones)並列聯盟最佳中外野手。

3. 小葛瑞菲、羅德里奎茲、馬丁尼茲 / 1996年水手

小葛瑞菲、羅德里奎茲、馬丁尼茲(左至右) 1998 Pacific 球員卡

這組才是真正名人堂等級的連線，小葛瑞菲(Ken Griffey Jr.)和馬丁尼茲(Edgar Martinez)都已是名人堂成員，「A-Rod」羅德里奎茲(Alex Rodriguez)有無庸置疑的名人堂成績但因禁藥問題無法進入最高殿堂。當年小葛瑞菲繳出49轟、140打點、.303打擊率、1.020與154OPS+的成績；羅德里奎茲為36轟、123打點、.358打擊率、1.045OPS與161OPS+，他同時還是該年全聯盟的打擊王；馬丁尼茲為26轟、103打點、.327打擊率、1.059OPS與167OPS+。這三位都是水手自家農場出身的偉大球員，同隊的時間為1994到1999年，不過羅德里奎茲是1996年才站穩大聯盟，因此嚴格來講應該算1996到1999年，止於小葛瑞菲在2000年球季開打前被交易掉。1996年的A-Rod才20歲，其實那年水手隊還有位布納(Jay Buhner)有44轟、138打點的演出，但因為進階數據較不突出而沒入選。儘管打線如此威猛，水手隊那年還是沒打進季後賽。

4. 貝爾、湯米、拉米瑞茲 / 1995年印地安人

1995年印地安人隊(現守護者隊)堪稱擁有史上最強打線之一，其中的核心就是貝爾(Albert Belle)、湯米(Jim Thome)、拉米瑞茲(Manny Ramirez)這三人。貝爾的成績為50轟、126打點.317打擊率、.401上壘率、.690長打率、1.091OPS與177OPS+，其中全壘打、打點、長打率都是美聯榜首，他理應是那年的MVP，但因媒體關係不佳而與之失之交臂；湯米為25轟、73打點、.314打擊率、.996OPS與157OPS+；拉米瑞茲為31轟、107打點、.308打擊率、.960OPS與147OPS+。這三人也都是自家農場出身的強打，湯米與拉米瑞茲都是生涯500全壘打俱樂部成員，貝爾則曾是全聯盟最高薪球員，三人同隊時期為1993到1996年，並於1995年打進世界大賽。那年若不是因罷工賽季縮短為144場，三人的傳統數據應該會更加漂亮。

5. 貝格威爾、畢吉歐、阿魯 / 1998年太空人

太空人隊的殺人蜂打線(Killer B's)知名於90年代末到2000年代初，得名於幾位核心的姓氏開頭都是B，其中最重要的兩位成員為入選名人堂的貝格威爾(Jeff Bagwell)與畢吉歐(Craig Biggio)，之後還有貝爾(Derek Bell)與柏克曼(Lance Berkman)的加入。但實際上該時期有三位打者同時大爆發的巔峰是1998年的貝格威爾、畢吉歐與阿魯(Moises Alou)，而阿魯的姓氏開頭並非B。貝格威爾當年繳出34轟、111打點、.304打擊率、.981OPS與158OPS+的成績；畢吉歐繳出20轟、88打點、.325打擊率、.906OPS、139OPS+、210安、50盜的成績；阿魯繳出38轟、124打點、.312打擊率、.981OPS與157OPS+的成績。那年太空人隊以102勝創下當時的隊史紀錄，但在季後賽首輪敗給了教士。這三人同隊的時期為1998到2001年，不過1999年阿魯因使用跑步機跌倒而整季報銷。

6. 普荷斯、羅倫、艾德蒙斯 / 2003年紅雀

在2004年的「MV3」球季前，其實這三人就已同時展現過強大火力。2003年普荷斯繳出43轟、124打點、212安、.359打擊率、1.106OPS與187OPS+的成績，他是該年的打擊王與安打王；羅倫繳出28轟、104打點、.286打擊率、.910OPS與138OPS+的成績；艾德蒙斯繳出39轟、89打點、.275打擊率、1.002OPS與160OPS+的成績。這是這三人首度整季完整合體，但該年紅雀並沒有打進季後賽。

7. 羅德里奎茲、吉昂比、薛菲爾德 / 2005年洋基

2000年代國人熟知的洋基鑽石打線當中，最恐怖的三人組合可能是2005年的羅德里奎茲、吉昂比(Jason Giambi)與薛菲爾德(Gary Sheffield)。羅德里奎茲是那年的MVP，成績為48轟、130打點、.321打擊率、.610長打率、1.031OPS與173OPS+，其中全壘打、長打率、OPS與OPS+都是美聯第一；吉昂比則繳出32轟、87打點、.271打擊率、.440上壘率、.975OPS與161OPS+的成績，他是那年美聯上壘率的榜首；薛菲爾德則繳出34轟、123打點、.291打擊率、.891OPS與137OPS+的成績。那年代鑽石打線也曾有基特(Derek Jeter)、松井秀喜、波沙達(Jorge Posada)與卡諾(Robinson Cano)在陣中，但還是以2005年這三人加起來的長程火力與上壘能力最凶猛，這組合同隊的時間為2004到2006年。

8. 貝爾、湯米、拉米瑞茲 / 1996年印地安人

這三人在1996年延續了前一年高檔的表現。貝爾的成績為48轟、148打點、.311打擊率、1.033OPS與158OPS+，他該年蟬聯美聯打點王；湯米為38轟、116打點、.311打擊率、1.062OPS與167OPS+；拉米瑞茲為33轟、112打點、.309打擊率、.981OPS與146OPS+。該年印地安人隊以99勝連續第二年寫下全聯盟最佳戰績，但在季後賽首輪敗給了金鶯隊。

9. 小葛瑞菲、羅德里奎茲、馬丁尼茲 / 1998年水手

1998年這三人再度同時完成了一個偉大的球季。小葛瑞菲繳出56轟、146打點、.284打擊率、.977OPS與150OPS+的成績，他是那年的美聯全壘打王，可惜關注度不若麥奎爾(Mark McGwire)和索沙(Sammy Sosa)的全壘打競賽；羅德里奎茲繳出42轟、124打點、213安、.310打擊率、.919OPS、136OPS+與46盜，他除了成為史上第三位達成40轟、40盜的球員外，也是該年的美聯安打王；馬丁尼茲繳出29轟、102打點、.322打擊率、.429上壘率、.993OPS與158OPS+的成績，他是該年的美聯上壘率榜首。儘管三人再度同時發威，但該年水手隊勝率甚至連五成都不到。

10. 唐納森、巴提斯塔、英卡納西恩 / 2015年藍鳥

這應該是近10年最令人印象深刻的重砲三人組。唐納森(Josh Donaldson)繳出41轟、123打點、.297打擊率、.939OPS與151OPS+的成績，他是該年的美聯MVP也是打點王；巴提斯塔(Jose Bautista)繳出40轟、114打點、.250打擊率、.913OPS與145OPS+的成績；英卡納西恩(Edwin Encarnacion)繳出39轟、111打點、.277打擊率、.929OPS與148OPS+的成績。在三人的帶領下藍鳥闖進睽違22年的季後賽，他們雖僅於2015與2016同隊，但這兩年藍鳥都打進了美聯冠軍系列賽。

遺珠：弗里曼、阿庫尼亞、歐蘇納 / 2020年勇士

這一年因疫情例行賽縮短為60場。其實這年勇士三人組的成績也相當可怕，弗里曼的打擊率與OPS高達.341與1.102，並獲選為MVP；歐蘇納(Marcell Ozuna)是該年國聯全壘打王與打點王，打擊率與OPS也高達.338與1.067；阿庫尼亞(Ronald Acuna Jr.)的OPS也有.987。若該年是正常162場的賽季，三人的數據應該都會相當可觀，比今年阿庫尼亞、歐森(Matt Olson)與歐蘇納的組合還要厲害。