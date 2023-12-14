佐佐木朗希提出入札赴美 雄厚潛力備受各隊關注

來自日本的天才投手，是美國媒體給予佐佐木朗希的恭維，在世界棒球經典賽一役後，他就進入大聯盟球探的雷達，加上近幾年日本投手表現可圈可點，以致於聯盟各隊均將觸角遍及日韓，尋覓耐投的極戰力，其中包括在千葉羅德隊效力的佐佐木朗希。在各界焦點鎖定大谷翔平之際，他卻冷不防提出入札申請，想動身赴美挑戰的企圖掀起千層浪。

入札是來自佐佐木朗希本人要求，希望盡快叩關MLB圓夢。這項消息，最早由日本媒體《Sponichi Annex野球》曝光，日職球隊有一個12月15日的期限，開放旗下球員入札，此作法符合慣例但問題是佐佐木朗希為羅德隊王牌，一般預估羅德隊可能不太可能放行，只是多了個讓媒體炒作的機會，讓外界認識一下這位天才投手。

佐佐木朗希成名極早，在高中時期即被列入大物新人，2019年獲羅德隊第一指名加盟，2021年5月首次登板亮相，菜鳥年就繳出9勝4敗、2.02防禦率成績，129又1/3局投球K掉 173名打者， 他的K/9高達12.0 。過去兩年，累積283又2/3局生涯更是技驚四座，入選兩屆全明星通算防禦率僅2.0，三振率高達34.4%，保送率5.12%。數字只是傳奇一部分，99英里火球連發最高球速102.5英里，他的90英里指叉球更致命，讓揮棒落空的打者看起來很狼狽。

他球速不單快，到好球帶會上飄，絕佳的尾勁讓打者難以掌握而敲出滾地球。他對球的掌控相當出色，近75%能準確投中所要的位置。指叉球是80分的球種，球速介於88到92英里之間，接近本壘板時下墜幅度大，是佐佐木朗希抓三振的利器。第三種球路是滑球，儘管不如其他兩個球種卓越，但在對戰右打者收到不錯效果，使用率約20%左右，隨著他實戰投更多並提高一致性，這很可能發展成第三個優秀球種。2023年世界棒球經典賽佐佐木朗希曾對捷克隊先發，時任日本隊監督的栗山英樹評價：「對我而言，佐佐木朗希投出的不僅僅是那顆棒球，還有他的靈魂。」

佐佐木朗希第一次參加經典賽就有不錯的表現，監督栗山英樹給他很高的評價。 美聯社資料照片

最令人膾炙人口的事蹟是曾經只差一局，就能締造「連續兩場完全比賽」的輝煌紀錄，2022年4月10日對歐力士隊用105球投出27上27下的完全比賽，還創下連續13人次三振紀錄，全場共讓打者吞下19K。令人難以置信的是，緊接著又在4月17日對日本火腿鬥士隊之戰，連續8局沒讓對手上壘，投出8局完美表現，要不是因投球過多超過限制的102球，他有機會包辦日職史第16、17場的完全比賽。不過，兩場連續17局完美無暇的投球內容、三振多達33名打者、用球數207、快速球均速近160公里、最快達164公里，都是令人瞠目結舌的棒球數據。

在日職投打對決中，佐佐木朗希明顯高過一個檔次，面對這位新一代國寶，羅德隊希望能維持佐佐木手臂狀態和身體健康。實際上，身高6呎4吋僅203磅重的佐佐木朗希略顯單薄，且剛轉職業不久，此時貿然跳入大聯盟投一休四風險過高。況且，2023年球季中他一度腹肌拉傷，足足缺席約六周時間，整季累積僅投了91局，即使天賦過人但部分球探觀察，佐佐木朗希現階段仍屬於半成品，需要時間適應高強度賽事及漫長的球季。

日本球員在職業生涯早期入札的情況很罕見，現年方22歲的佐佐木朗希根據MLB規則，必須等到至少25歲、滿六個球季資歷，才能拿到一紙比小聯盟更優渥的合約，最典型的案例，就是大谷翔平23歲、日職僅效力五個球季就赴美，由於條件不符只能領洛杉磯天使隊的小聯盟約。日本方面的報導中，並未提及佐佐木朗希入札的理由，但有鑑於其在日職的過人成就，洛杉磯道奇、聖地牙哥教士和舊金山巨人隊老早就派員緊密盯人，一旦亮綠燈就立即出手搶人。

大谷翔平(右)2017年赴美從小聯盟約起打拼，六年後熬出頭拿到史上最大合約，更加激勵日職後進積極尋夢，今後日職好手赴美可望愈來愈多。 美聯社資料照片

今年入札的日職重量級巨星是山本由伸，他效力歐力士隊有七個球季、年紀剛好滿25歲，因此可與獲得談約權的大聯盟隊伍斡旋，各界預估其價值最少兩億美元。換句話說，佐佐木朗希想赴美挑戰仍得磨練最少三年、集滿六個球季，也就是2027年才能循入札赴美拿一紙大約。不過，站上大聯盟舞台是棒球人的夢想，隨著大谷翔平赴美六年摘下兩座美聯MVP、多座銀棒獎、明星賽先發等頭銜，亦激勵到後進勇敢追夢，或許在佐佐木朗希的內心，薪資待遇並不是最主要的關鍵，而是跟前輩腳步挑戰極限。