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中職／徐若熙旅外解析 球探看好美職2A、日職一軍出發

聯合新聞網／ 王婉玲
味全龍先發投手徐若熙被球探看好有機會旅外。 聯合報系資料照片
味全龍先發投手徐若熙被球探看好有機會旅外。 聯合報系資料照片

味全龍投手徐若熙在亞錦賽兩場先發12局飆出18K僅失1分(非自責)，證明了自己對國外球隊的投球能力，旅外的呼聲也升高，美職、日職甚至韓職球團都傳出對他有興趣，等到他在一軍出賽達3年資歷，可望就會出手。

徐若熙在平鎮高中時就有球探關注，2019年被味全龍首輪第二順位指名，2020年進行手肘骨刺手術，年底在二軍總冠軍賽先發，飆出157公里最快球速，隔年一軍初登板先發3.2局再送出11張老K，三振率驚人，2021年在一軍出賽20場，2022年進行Tommy John手肘韌帶置換手術，整年度未出賽，今年復出後，在總冠軍戰先發兩場再繳出好投，拿下系列賽MVP。

徐若熙(右)在2023球季例行賽全未出賽，但在總冠軍賽一復出就拿下MVP。 聯合報系資料照片
徐若熙(右)在2023球季例行賽全未出賽，但在總冠軍賽一復出就拿下MVP。 聯合報系資料照片

徐若熙的精彩表現延續到亞錦賽，對韓國、日本都展現壓制力，吸引大批球探目光，有球探指出，徐若熙在季賽就投得很好，國際賽只是更出色，基本上，技術不用擔心，只有手的健康問題，明年面對一整年的季賽，他的表現能否維持穩定，證明自己健康無虞，將會是叩關旅外最大挑戰。

按照中職入札制度規定，球員在一軍擁有3年資歷即具有旅外球員資格，而所屬球隊同意球員行使入札制度，就由雙方聯盟進行身分查核及照會程序。徐若熙目前在一軍還未待滿3年，且首年因味全龍隊自二軍打起，這一年是否能算進「資歷」還未確定，最快他投完明年賽事後能取得資格。

徐若熙屬於先發投手，在市場上比起後援投手來得值錢，不過比較美日職規定，仍以日本較有機會，因為按照大聯盟國際自由球員簽約規定，23歲的徐若熙不符合「年滿25歲且在職棒出賽6年」規定，簽約金受到國際自由球員簽約金額度限制，日職則是較無限制，而韓職對外國球員限制條件也相對較多，不過也有球探直言，「只要你夠好，球團一定會花錢爭取。」

徐若熙近期優異的表現已吸引美日職棒球探注意。 味全龍隊提供
徐若熙近期優異的表現已吸引美日職棒球探注意。 味全龍隊提供

球探分析，徐若熙除了球速快，兩顆決勝球直球、指叉變速可以說是最大武器，如果選擇美職，有機會直接2A出發，甚至3A也無不可能，若是在日職則是一軍即戰力。

台灣球員以往自中職挑戰旅外案例不多，倪福德轉往美職底特律老虎，曾登上大聯盟，算是較成功的例子，林英傑、林恩宇、吳偲佑、陳文賓則是轉戰日職，沒太多表現機會。

棒球專欄 中華職棒 味全龍 徐若熙

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