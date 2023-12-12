日職／離冠軍最遙遠的一隊 橫濱面臨強投集體流失危機

養樂多燕子隊在這個球季後補強動作相當積極，尤其是針對先發左投的部分。在自由市場上的大熱門，歐力士FA左投山崎福也被日本火腿隊攔胡之後，養樂多隊再把目標瞄準橫濱DeNA左投石田健太。日本媒體推測，養樂多將開出一紙4年4億日圓的合約，石田健太本季年薪6,200萬日圓。

養樂多隊今年勝率僅以0.407勝過中日龍隊的0.406，差距僅僅只有0.001，差一點就從前一年的優勝掉到墊底位置。團隊防禦率3.66更是12球團之中最差的一隊，很明顯投手是最大問題。先發左投之中，石川雅規明年44歲，經典賽國手高橋奎二今年陷入低潮，只有4勝9敗、防禦率4.60，因此有著必須補充先發左投的必要性。

不過，橫濱DeNA勢必會盡力留下石田健太，主要是橫濱的頭痛程度並不會亞於同聯盟的對手球隊養樂多。這個季後他們除了石田健太取得FA資格之外，面臨到的更大危機將是今永昇太、包爾（Trevor Bauer）等主力先發投手的集體出走。

包爾積極尋求重返大聯盟的機會，若是確定要離開，這將會讓橫濱灣星一次損失兩位強投。 美聯社資料照片

30歲的王牌左投今永昇太（7勝4敗、防禦率2.80）獲得橫濱球團同意行使入札制度挑戰大聯盟，可望獲得年薪約1,600萬美金（約24億日圓）的複數年合約，最長可能到達5年、總額118日圓的大型合約。洋投包爾（10勝4敗、防禦率2.74）則是有機會重返美國職棒體系，以他32歲的年紀，以及目前的身手，回大聯盟仍有機會，就看雙方條件。對橫濱DeNA而言，這3名先發投手今年合計貢獻21勝，吃下近400局，對橫濱的先發戰力相當重要。一旦集體離隊，將是相當大的戰力缺口。橫濱今年雖然有左投東克樹拿下全聯盟最多的16勝（另3敗、防禦率1.98），堪稱本季央聯最優秀的投手，不過他畢竟受過傷，這幾年載浮載沉，明年能否維持相同的表現還在未定之天，因此將讓橫濱的戰力顯得不安定。

原本對橫濱球團來說，今年拿下中央聯盟冠軍，再順勢讓今永昇太風光到美國發展是最好的劇情安排。不過事與願違，爭冠失敗，錯失了一個大好機會，很多橫濱球迷都擔心，錯過了這一次橫濱不知道要到何時才能再嚐優勝滋味。橫濱DeNA自從1998年球季之後就再也沒有拿過優勝，是現有央聯球隊之中距離優勝相隔最久的悲情球隊。

球季前他們原本是中央聯盟最具奪冠呼聲的一隊，年度口號是「横浜頂戦」也顯示他們的決心。事實上，球季中也一度出現機會，交流戰結束之後在主場3連勝橫掃阪神虎，一度在6月25日擠下阪神攻上龍頭寶座，局勢出現大好。但沒想到接著苦吞4連敗讓出寶座，自此就再也沒有回到首位，例行賽最後一天0比1敗給巨人，甚至無法守住第二名，球季賽戰績以第三名坐收。

一般認為，今年橫濱坐擁東克樹、今永昇太、石田健太等強力左投，加上超強助拳人包爾的入團，形同天上掉下來的禮物。打線又有牧秀悟、宮崎敏郎、佐野惠太等強打，是最接近冠軍的一年，可惜監督三浦大輔沒能達成這項任務。也有一說，橫濱運氣不佳，戰力充足卻剛好碰到老謀深算的阪神監督岡田彰布，又有12球團最強的投手群，失去了相隔25年的冠軍機會。