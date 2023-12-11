洋基、教士慘劇在眼前 道奇搶下大谷須防樂極生悲

為時一個多月的大谷爭奪戰終於在昨天宣告落幕。為了迎接此時此刻，去年道奇度過一個幾近空白的冬天，騰出大把薪資空間，為的就是迎回大谷翔平這個大場面。六年前道奇總管弗里德曼（Andrew Friedman）眼睜睜看著大谷投奔數十公里外的天使，現在他靠運動史上最昂貴的合約彌補了當時的缺憾。而大谷的17號新球衣，則成了這個耶誕節道奇球迷最好的禮物。

道奇的好消息還不僅止於此。ESPN記者岡薩雷茲（Alden Gonzalez）打聽到大谷的新合約並不包含任何逃脫條款，這意味著除非道奇自己「有二心」，否則大谷將會十年如一日地當個「躲人」（道奇英文（Dodger）的直譯，dodge有閃躲之意）。其次雖說新合約的總金額7億美金不僅超越足球巨星梅西（Lionel Messi）當年與巴塞隆納簽下的6.74億美金，更幾乎是去年賈吉（Aaron Judge）創下的自由球員合約紀錄（10年3.6億）的兩倍。但根據另一位ESPN記者帕森（Jeff Passan）報導，大谷很佛心地同意道奇「先享受，後付款」，薪水中有相當比例將延後支付（deferred）。

洋基去年花重金留下賈吉，結果沒有什麼子彈再去簽下其他好手，今年只打出.506勝率，是1992年之後的最差戰績。 美聯社資料照片

這也讓搶下大谷後已逼近豪華稅稅線的道奇得以擁有一定程度的薪資空間。於是乎，如今手握大谷、貝茲（Mookie Betts）與弗里曼（Freddie Freeman）三位MVP的道奇正意氣風發地打算攻略下一個目標——被視為市場上最強投手的山本由伸。小孩子才做選擇，道奇早已打定主意：我全都要！

由於北美四大職業運動獨獨只有大聯盟沒設硬性薪資上限，這才讓道奇得以如此「為所欲為」。然而福兮禍所伏，靠勞資協議做不到的限制，自有棒球場上不可捉摸的運氣加以制衡。遠的不說，這幾年大聯盟「眼見他起朱樓，眼看他樓塌了」的豪門球隊可說層出不窮。先有紅襪在奪冠後短短四年內三度分區墊底，其次是大都會在華爾街億萬富豪柯恩（Steve Cohen）入主後砸錢砸得比誰都兇，結果卻三年之內兩季勝率不到五成，去年更早早在六月就高舉白旗。

大都會的瘋狂灑錢行動最終以失敗收場，兩大巨投薛則(右)和韋蘭德(左)在季中都被送走，球隊是賠了夫人又折兵。 美聯社資料照片

不過如果要比把大牌球星當公仔收集，洋基說第二，恐怕沒人敢稱第一。然而最常花錢與績效成反比的也正是洋基。跟馬林魚交易高薪巨砲史丹頓（Giancarlo Stanton）只能算是洋基總管凱許曼（Brian Cashman）多年前的「得意之作」。最近四年接連幫助柯爾（Gerrit Cole）與子弟兵賈吉雙雙成為史上最高薪投手及自由球員後，去年洋基反倒打出30年來最差戰績。而剛剛將索托（Juan Soto）與洋基送作堆的教士同樣在最近幾年不斷招兵買馬，但除了去年在分區季後賽淘汰道奇逞了一時之快外，近三季就有兩季雷聲大雨點小連季後賽都進不去，既未一償剛過世老闆的奪冠夙願，也成了眾人眼中的冤大頭。

回過頭來看道奇，他們的狀況與前面提到今年連季後賽都進不去的洋基、教士等隊明顯不同。對長期穩坐分區冠軍的道奇來說，打進季後賽原就不成問題。即便同區有響尾蛇這隻後起之秀崛起，季後賽一鳴驚人的他們目前整體戰力仍遠不及道奇。但在克蕭（Clayton Kershaw）老去、烏力亞斯（Julio Urias）爆家暴醜聞、布勒（Walker Buehler）因傷報銷一整季後，任何人都能看得出來道奇今年冬天的首要問題是補強青黃不接的先發投手陣容——而且不只一位，以免分區季後賽被響尾蛇橫掃的悲劇再次發生。

道奇隊老將克蕭已在季後動了手術，是否會與道奇續約還是未知數。目前道奇先發投手陣容殘破不堪，大谷明年又還不能投球，這麼大的洞很難補起來，再瘋狂砸錢給山本由伸恐怕還是不夠。 美聯社資料照片

然而簽下明年確定無法投球、後年能否繼續二刀流還是未知數的大谷顯然遠水救不了近火。事實上對現階段的道奇來說，還未確定東家是誰的山本由伸也許是更好的選擇。但在大谷被道奇簽下後，洋基、大都會等列強搶下山本的渴望只會更加強烈。即便道奇想「全都要」，他們的銀彈很可能已不足以開出與對手相匹敵的條件。

對道奇來說，盡全力搶下大谷其實是不得不為的「面子工程」。只贏得冠軍還不夠，他們得將已具歷史地位的大谷掌握在手裡。如今的道奇已不再是六年前與大谷失之交臂的道奇，但大谷也不是當年的大谷——至少他的手臂已不再健康。目前要評斷道奇將未來十年都賭在大谷身上是否賭對了可能還言之過早，還得看後年的大谷能否再現二刀流以及他擔任投手的績效。萬一結果不如人意，二刀流的夢想恐將化成刺傷道奇自己的兩面刃。