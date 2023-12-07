大谷翔平低調再低調 神秘經紀人操盤一切

大谷身為全棒球界最搶手的自由球員，卻低調異常，禁止任何球團對外放出一點點風聲。所以道奇總教練羅伯茲一說已經跟大谷團隊見面過了，馬上嚇的總經理出面滅火，深怕引起大谷方面不快。低調的程度，連棒球作家界著名的好好先生，ESPN的歐尼（Buster Olney）都看不下去，著文抱怨一番。但大谷的神秘作風，從六年前他剛要挑戰大聯盟時就已經如此了。

根據當時有參與大谷入札的球團人員表示，大谷的經紀公司創新藝人經紀（Creative Artists Agency，簡稱CAA）要求所有人員都要在他們公司洛杉磯總部前下車，而且車子還不能逗留，在球團要離開時，會有別的車從另一個出入口把他們送走。七支球隊的制服組會被專人引導至不同房間，然後向CAA的人員簡報，接著大谷會聽他們分別報告。等到球團的簡報結束後，他們真的被帶至不同的出口離開，就像在躲狗仔隊的跟蹤一樣。

也許CAA的目的是不想讓球團間知道彼此的存在，但百密一疏，因為這些人都住在同一間飯店，很快地就看到了對方。其中一個制服組人員說：「他們想要控制整個局面，很努力要保持神秘，讓大家都不知道誰也有來。但是呢，那天晚上，我們全在同一間餐廳裡吃飯。」

這些都是大谷的經紀人，巴雷洛（Nez Balelo）的傑作。這位身材精實、氣宇軒昂的經紀人，本身也很低調，在2020年，他少數接受的訪問中，他曾對『運動家』網站說過：「這對我們雙方（大谷和CAA）都很重要，我們要控制整件事的過程、訊息和最後的宣布。」

時任天使總經理的愛普勒（Billy Eppler）是在措手不及的情況下得知大谷掉到他們懷中了。當時他在辦公室內接到巴雷洛的電話，『恭喜，你們拿到他了』，事前完全沒準備的愛普勒很驚訝，但也很開心。不過他還來不及走出辦公室，向他的同事們宣佈這喜訊時，他已經聽到其他人也在歡呼，因為消息已經上電視了。

大谷只有在投球那天才接受媒體訪問，相信在今年的台灣媒體突襲事件後，大家都知道了。根據運動家網站三位記者的調查，天使之所以如此嚴格，是來自巴雷洛的指示。雖然大谷的經紀團隊全力保護翔平的公眾形象，但是大谷和媒體間的問答，卻是少數巴雷洛無法控制的地方，既然如此，就讓大谷和媒體越少接觸越好。

大谷自受傷後，就鮮少和媒體交流，和天使球團關係也一團糟。大谷傷後，他的經紀團隊完全不出面說明，粗活全都落在天使總經理米納西安（Perry Minasian）頭上，當米納西亞透露大谷方面拒絕球隊在八月提出的MRI建議後，兩邊關係降至冰點。等9月16號大谷清空他在天使休息室的置物櫃時，更是眾說紛紜。天使至今不敢放棄續留大谷的希望，對巴雷洛的要求幾乎言聽計從，讓兩邊關係極不對等。

天使總經理米納西安(中)對巴雷洛的要求是言聽計從，希望能靠保持良好關係來留下大谷翔平。 美聯社

這位巴雷洛究竟是誰？他曾經是位有機會上大聯盟的游擊潛力股，在1985年選秀會，水手隊在第四輪選走這位來自加州派柏戴大學（Pepperdine）的葡萄牙移民之子，連日後多次入選明星隊的一壘手賈斯提斯（David Justice）排名都在他後面。不到一年，他就已經升上2A，雖然沒什麼長打能力，但他的手套被認為已經有大聯盟等級。23歲的巴雷洛，夢想著隔年就可望進軍大聯盟。

只是當時他剛結婚，小聯盟的薪水不夠他們夫妻的生活開銷，巴雷洛只好在季外去打工。他找到一份建築工地的活，但某天巴雷洛踩到一片薄薄的夾板上，摔下40呎深的電梯井，這次意外讓他脊椎、骨盤和肋骨都裂傷，手指也骨折，外加嚴重的腦震盪。巴雷洛在醫院足足住了17天，在妻子麗莎的悉心照料下，他出院後，奇蹟似地回到球場。但這些重傷所留下的後遺症是他無法應付棒球每天上場的操勞，而且他蹉跎了一年，後起之秀已經上來了。

當1988年巴雷洛向水手2A的伯林頓隊報到時，他遇到了一個跟他防守一樣好的委內瑞拉游擊手，年僅21歲的維斯奎爾（Omar Vizquel，大聯盟24年生涯中，拿過11次游擊手金手套）。維斯奎爾回憶起看到巴雷洛時：「要跟這人競爭應該滿困難的，我們本領差不多，又是同一個位置。Nezi很不錯，而且跟我一樣，有手套沒棒子。我們兩個人加起來有三成打擊率，他一成五，我一成五。」

巴雷洛在2A時期是擔任游擊手，不幸的與後來在大聯盟拿下11次金手套的維斯奎爾(圖)卡到位置。 1994 Upper Deck 球員卡

水手這支2A球隊人才濟濟，後來共出了14位大聯盟選手，包括名滿天下的小葛瑞菲。當年的隊友，有人還記得巴雷洛的大氣。現在是巨人球團3A總教練的布朗戴吉（Dave Brundage）說：「Nezi是個好隊友。好隊友不會只跟球隊一半的人當朋友的，Omar那時英文還不靈光，Nezi願意幫助他，時常照顧他，不顧慮Omar要跟他競爭游擊手的工作，這就是Nezi酷的地方。」但棒球是殘酷的，這也是巴雷洛在大聯盟體系的最後一年。

後來在大聯盟橫跨1994至1995年的罷工期，巴雷洛決定生涯最後一搏，跑去當勇士隊的代替球員。可惜打了幾場春訓比賽後，罷工結束，勇士裁掉了大部分的代替選手，巴雷洛是其中一員，拿了5000美金的酬勞，和一張頭等艙機票飛回加州。結果在機場，巴雷洛發揮了能言善道的本領，先把頭等艙機票賣了，再回頭用三寸不爛之舌，討到了另一個空出來的頭等艙位置。

這次經歷讓巴雷洛徹底斷了當球員的念頭，開起來棒球學校，後來又靠著人脈，進了經紀人圈子。在大谷之前，他手下最大咖的球員是釀酒人隊的布朗（Ryan Braun），但隨著布朗後來的禁藥問題，兩人漸行漸遠。而在接手大谷之後，巴雷洛幾乎全職照顧大谷，手中彷彿沒有其他球員似的，他始終在大谷身邊，飛日本是他的家常便飯，連大谷要抓寵物貓都還要他來動手。不知這是否為大谷和CAA合作的協議，但巴雷洛就是大谷一人的經紀人。天使隊上下都可以證實，大谷是個要求很多的客戶。

大谷這筆預期創紀錄的自由球員的合約，將是巴雷洛經紀人生涯的高峰。沒人知道誰會得標，價錢會有多可怕，因為這些都被巴雷洛藏的密實不透。

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