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增加續航力及經驗 徐若熙將向世界頂尖投手邁進

聯合新聞網／ 福耳
徐若熙在亞錦賽開幕戰力壓南韓，拿下大巨蛋正式啟用後首戰的勝投。 聯合報系資料照片
徐若熙在亞錦賽開幕戰力壓南韓，拿下大巨蛋正式啟用後首戰的勝投。 聯合報系資料照片

要說誰是從季後賽到亞錦賽這一個月來被討論得最火熱的投手，那當然就是味全龍先發投手徐若熙了。

徐若熙在11月初扛下味全對樂天的總冠軍賽首戰先發，當初葉君璋總教練公布先發投手時引起一陣討論，畢竟搶下首戰勝利不但對球隊有著頭陣好彩頭的意義，實質上也有著較高拿到總冠軍的機率，因此不是布里悍或鋼龍這2名在球季完整出賽且有優異成績的洋投，而是出奇招派上徐若熙先發，令人訝異，比賽過程也如大多數人所意料，徐若熙在主投的4局中，雖只被打出4支安打失1分，投出4次三振且無保送，但局數就是只有4局74球。

休6天後，徐若熙在關鍵的第6戰再度先發，這場比賽之所以關鍵是因為樂天在前一天的第5戰獲勝，不但手握3勝的絕對聽牌優勢，還因為是以11分的大差距完封味全，整個氣勢可說是完全在樂天這邊，徐若熙擔負著力挽狂瀾的重大責任。

徐若熙在這場比賽投出今年，甚至可以說是個人生涯的代表作，球數是與首戰差不多的78球，但投球局數拉長到7局，投出7次三振，同樣只被打出1支安打，再度沒有任何保送，最快球速來到157公里，樂天打者在這場比賽對他的投球更加沒輒，徐若熙成一夫當關幫助球隊扳平戰局，才有味全隔天奪下總冠軍的美好結果。

徐若熙在總冠軍賽先發2場，尤其是第6戰力挽狂瀾，最終獲選為FMVP。 聯合報系資料照片
徐若熙在總冠軍賽先發2場，尤其是第6戰力挽狂瀾，最終獲選為FMVP。 聯合報系資料照片

11月初徐若熙入選亞錦賽中華隊，3日在亞錦賽開幕戰擔任先發，這是徐若熙進職棒後的首場國際賽，面對南韓主投7局只被打出2支安打無失分，用了77球中有65球是好球，投出10次三振，仍沒有保送，拿下個人國際賽且別具意義的大巨蛋首勝。

徐若熙在這幾場比賽展現出過人天賦及優異表現，也讓許多國內外球迷注意到，不過徐若熙要真正成為如日職的山本由伸那樣的一代強投，還有些部分可以加強。

續航力是徐若熙目前最需要增強的部分，由於傷勢的關係，徐若熙在20及22年分別動了手肘骨刺及Tommy John手肘韌帶重建手術，兩次傷勢就讓徐若熙休養復健了共近2年的時間，進入職棒4季僅有21及23年球季在一軍有出賽紀錄，21年出賽20場其中先發19場，投出3勝7敗3.11防禦率的成績，這年在教練團的保護下，徐若熙單場最多投球數僅有86球，最長也只到6局；今年8月底首登一軍，出賽5場的投球局最長是4局67球，總冠軍賽第6戰的78球反而是今年最多的球數。

徐若熙因去年開刀，今年8月底才在一軍登板。 聯合報系資料照片
徐若熙因去年開刀，今年8月底才在一軍登板。 聯合報系資料照片

要證明自己在動過大刀後仍有出賽整個球季的能力，明年春訓會是非常重要的階段，體能的訓練、投球數的增加、手臂強度的確認，以及在面對打者時的策略考量，都是春訓的重點，經過完整的春訓後，徐若熙明年必須將投球局數拉長到至少100局以上，這其實如果以20年出賽20場的基準來算，也只是每場投5局擁有勝投資格，如果投球局數沒辦法拉長，只能稱作是短期賽的王牌而已，對於未來的生涯發展十分不利。

另外一點就是國際賽經驗，徐若熙在亞錦賽首戰面對南韓可說是大殺四方，完全壓制住對手打擊，但這支南韓代表隊，以及在決賽可能遇到的日本隊，強度在其國家隊中都不算太強，如果徐若熙之後有機會再進入更高層級賽事的國家隊，例如明年底的世界棒球12強賽，與更強一級的各國好手對戰，到時不但能增加經驗值，如果同樣能壓制其他國家的對手，那對自己的職棒生涯或旅外夢會有很大的幫助。

棒球專欄 中華職棒 亞錦賽成棒 中華隊 味全龍 徐若熙 山本由伸

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