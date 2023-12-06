中職／樂天戰力外好手洪總都熟 台鋼掃貨好時機

11月30日中職季末另一齣大戲，俗稱60人保護名單的「契約保留球員名簿」正式揭曉答案。除了台鋼雄鷹外，其餘5隊共計55人在名單外，其中統一7-ELEVEn獅及樂天桃猿多達13人，味全龍及富邦悍將則為11人，中信兄弟最少僅7人。

被列入為非契約保留球員，依照聯盟規定可不需取得原球團證明，逕自與任何球隊接觸談約，而且不受減薪最多30%的規定。過去各隊多定義為戰力外球員，但有些年輕球員因為名額限制未被列入，還是被球隊簽回。不過這兩年開始有新的運作模式，將高薪球員納入60人名單之外，再以較低薪資簽回，若未簽回也可樽節支出。

去年的非契約保留球員中，就令人跌破眼鏡的出現陳鴻文、王躍霖、林益全、高國輝及林琨笙等5位球星。雖然第一時間悍將球團就表示會持續與這五位球員談後續合約，但最終只留下高國輝，前三人分別轉至樂天、味全及統一，林琨笙則退役改簽教練約。這波操作雖省了不少薪資成本，但悍將丟了看板球星，季中的交易更被視為笑話，真是賠了夫人又折兵。

今年富邦不再成為季末最搶戲的球隊，連兩年亞軍的樂天桃猿，繼10月更換領隊後，動作越來越大。11月29日先是總教練曾豪駒下台，30日更將陳禹勳、賴鴻誠、郭嚴文、郭永維等主將列為非契約保留球員。加上主砲陳俊秀行使自由球員權利，而且很有可能轉隊，昔日Lamigo王朝的主力戰將大多離隊，只剩下林泓育、林承飛、林立、朱育賢及余德龍還在猿營。

很特別的是，樂天契約保留球員並未足額，60人名單僅列入54人，說明球隊不是名額有限，卻將主將放在戰力外，其中兩人還是剛結束台灣大賽的球員，著實令人好奇。不過目前領隊僅含糊說明：「牽涉到今後球員合約問題，所以現狀暫不回應。」

賴鴻誠這兩年的成績可算是中職頂級左投，但不知為何被列為戰力外，他的實力絕對能在自由市場找一份好合約。 聯合報系資料照片

對於樂天而言，他們現況已養成不少好手，但還不到可以不再倚賴這些主將的階段，若要藉由名單運作，藉此重新議約，恐怕就要承受失去即戰力球員的風險。最主要是因為明年有新球團台鋼雄鷹，他們擁有「優先議約」權利，優先程度大於「母球隊簽回」，因此到12月31日的這一個月之中，各隊都不可以接觸。

昔日味全龍成軍時，除了大量的新秀外，葉君璋總教練還找來不少義大的冠軍班底，希望藉由熟悉的子弟兵來傳承經驗。台鋼雄鷹成軍近一年後，才底定由洪一中執掌兵符，他在訪談中就表示需要找有經驗的球員，讓年輕球員看著學，產生潛移默化的作用，比教練口頭教更有效。因此今年季中藉由交易換得王溢正、翁瑋均、藍寅倫，以及未來的王柏融議約權，擴編選秀再找來王躍霖，而且不諱言就是對他們職棒各方面都比較了解。

台鋼年輕球員多，洪總打算藉由昔日子弟兵來協助傳承，季中就換來藍寅倫、王溢正及翁瑋均，現在雄鷹可以從自由市場找尋更多猿軍來助拳。 聯合報系資料照片

台鋼雄鷹雖拿下二軍總冠軍，但畢竟傾全隊之力打別人農場球隊，不能代表他們已經很強，事實是還有很多要改進的地方。藉由交易及擴編選秀，台鋼大致已有先發投手輪值的雛形，外野更可排出不錯的陣容。但內野邊角球員、牛棚投手及捕手環節則被視為較需要補強的部份。

樂天的戰力外球員無疑是送上一份大禮，賴鴻誠雖非洪總子弟兵，但近兩年平均防禦率1.93，WHIP僅0.98，堪稱頂級的左手牛；陳禹勳是昔日救援王，現在表現略有下滑，但仍可供輸30局以上。兩位內野手郭嚴文、郭永維都可以擔任內野多個位置，打擊能力也不差，可以成為調度活棋。

不管樂天葫蘆裡到底賣什麼藥，這些球員都對台鋼戰力提升都會有極大幫助，重點是洪一中總教練對他們也很熟悉，加上擁有優先議約權，還不用付補償金。種種的好處，都值得台鋼趁機出手，掃貨這些球員，讓他們為洪總再拚一次！