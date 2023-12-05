日職／軟銀一指魔咒太恐怖 兩新秀來台打冬盟仍難解

在日本大賽結束至今已1個月的這段期間，各球團在進行的是戰力調整及合約更新的部分，其中有不少當年選秀順位在前段卻打不出成績的球員被戰力外，當然，前段選秀順位並不是進職棒後表現優異的保證，只是在當下所能選擇資質最佳的球員，被戰力外其實也不是太意外的事，但如果打不出成績的前段順位人數太多，那就令人懷疑球團的選材能力，尤其是最重要的第一指名，而每季都是洋聯奪冠熱門的軟銀，這幾年第一指名折損的比例竟十分地高。

日職選秀從2008年起將高中、大學畢業生及社會人通通集中在一起舉辦，到去年為止的軟銀15名第一指名球員中，有10名是投手，5名是野手，不過扣除掉近3年還算在養成期的3人之外，前面12人在季後的戰力調整後，明年仍在隊上的僅剩5人。

先從這15年期間的前5年開始談起，因為這5名第一指名球員目前還有多達3人在隊上，並且對軟銀這幾年的戰力維持有顯著的貢獻，這3名球員分別是09年的今宮健太、11年的武田翔太及12年的東浜巨；今宮在12年球季成為固定先發游擊，在攻守兩端展現優異成績，生涯至今拿到3次最佳九人、5次金手套，13個球季的打擊率是2成51，有1250支安打、92轟及497分打點，全壘打及打點在明年應該就能達到下一個里程碑，而他的生涯犧牲短打總數為370次，排史上第4名，也是現役球員中最多。

尚未拿過個人獎項的武田，高中畢業後的新人年就在一軍先發11場，投出8勝1敗1.07防禦率的成績，只可惜輸給當年出賽72場拿到43個中繼點的羅德益田直也，無緣奪下新人王，之後在15、16年各拿到13及14勝，近年因傷出賽數減少，今年轉往中繼出賽29場，對球隊也有所幫助；晚武田一年的東浜，在17年以16勝奪下洋聯勝投王，今年雖然表現較差，只有拿到6勝，防禦率也是較高的4.52，但這幾年都還是球隊的固定先發輪值，2人的生涯勝場數在明年都有機會來到70勝的里程碑。

接下來則可以說是失落的10年，扣除掉去年起往前的3年還算在養成期之外，從13年開始的7名第一指名球員，在今年戰力調整後僅剩2人還在陣中，1人是14年的松本裕樹，另1人是18年的甲斐野央。

松本16年在一軍初登板，前4季以先發為主但表現不理想，只拿到4勝，20年開始轉往中繼投出另一片天，上季出賽44場，防禦率2.66，拿下20個中繼點，今年出賽53場，27個中繼點都創下單季新高，防禦率也維持在2.68，已是軟銀的主力牛棚；甲斐野則與松本有些不同，新人年就專職中繼，出賽65場拿到28個中繼點、8次救援成功，但隔年春訓發現右肘韌帶損傷，整季未在一軍出賽，年底開刀，21年8月才在一軍復出，上季因疫情及自身狀況不佳，僅出賽27場，但表現不錯，今年恢復正常，出賽46場，防禦率僅有2.53，有11個中繼點；2人現在雖是球隊主力中繼，但養成時間太久及傷病纏身，導致第一指名只能成為中繼，難免有所遺憾。

剩餘的5人包括13年的加治屋蓮、15到17年的高橋純平、田中正義、吉住晴斗這4人已不在陣中，日職選秀第一輪是採重複指名抽籤制，軟銀在這5年全部必須在第一輪與別隊抽籤決定，其中雖有3年沒抽中，如17年的吉住就是連抽3次都沒抽到，最後才在第4次的第一指名中指名他，而吉住也是這些人中唯一沒上過一軍就被戰力外的第一指名；但軟銀也有2年是運氣很好從多隊中出線，如16年就從5隊的競爭中抽到當時大學第一強投田中，只不過田中因傷或養成出問題，今年因成為補償球員轉戰火腿才在職棒第7年發光，成為火腿的守護神；高橋與19年(令和元年)的第一指名佐藤直樹，則是同在本季被戰力外後，高橋決定引退，佐藤則改簽育成約。

軟銀16年選秀會上從5隊競爭中抽到田中正義(左)，但田中對軟銀貢獻不大，今年轉戰火腿卻成守護神。 擷圖自日本火腿FB官方粉絲團

近3年的第一指名僅有20年的井上朋也在一軍亮相過，但在該年12名第一指名中，他的貢獻度是最低的，去年也曾動過椎間盤手術；而接下來2年的風間球打及Ikhine Itua還未曾上過一軍，在二軍就已經有不少傷病史，風間去年右肘及右膝不適，今年又發生腰椎分離症；Ikhine則是右膝傷勢及左指開刀，2人今年都來台打冬盟，風間出賽4場，9局被打6支安打，有8次三振卻也有7次保送；Ikhine的打擊率雖有2成73，不過守備出現問題，守備率僅有8成13，而日前又傷到手指，已回日本，這3名近年的第一指名，看起來職棒命運也會多舛。

軟銀在今年選秀會上又參與了2次第一指名抽籤，所幸在第2次抽中在今年U18決賽對戰台灣只失1分，幫日本贏得優勝的前田悠伍，這名年輕強投是否能戰勝軟銀第一指名的魔咒，是這幾年可以關注的另一個有趣焦點。