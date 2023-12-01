天才雲集+最高薪教練 活塞忍辱重建7年竟換來15連敗

年輕重建球隊兌現天賦，成為季後賽球隊再成為總冠軍競爭者，需要幾年？雷霆花了至少4年，今年重新出現在季後賽雷霆，雷霆開季11勝6敗西區排第四。國王花了16年才重新回到季後賽，上季成為西區第三種子，可惜季後賽第一輪就被第六種子勇士以下克上打回家。魔術花了11年，魔術上次打進季後賽已經是2011-12年球季，今年開季魔術13勝5敗東區排第三。

活塞上次出現在季後賽已經是2015-16年賽季，連續七年無緣季後賽，重建超過七年，累積大量首輪新秀和可觀天賦，但今年依舊難見天日。活塞台北時間11月30日主場107：133被湖人生吞活剝，吞下15連敗，創造隊史最長連敗紀錄。活塞2勝16敗戰績墊底。

對湖人一戰，活塞先發陣容是22歲控球康寧漢、20歲中鋒杜倫、21歲後衛艾維、20歲前鋒湯普森、22歲前鋒史都華，先發五人平均只有21歲多，根本就像大學生陣容。這套超級菜陣容和先發，防守不行，進攻不穩，投籃平平，一路被湖人輾壓生吞活剝，輸得徹底，湖人最多領先活塞33分，湖人雙星詹姆斯25分、戴維斯28分、16籃板，兩人早早打卡下班。NBA想要贏球，抓準「勝場大補丸」活塞用力打，就對了。贏活塞，還真的不需要說嘴和費力。戴維斯賽後非常客氣的說：「我們拿下應該要贏的比賽，球隊還有很大調整和進步空間。」

湖人中鋒戴維斯(左)在對活塞之戰如入無人之境，上場29分鐘就有28分16籃板4助攻3阻攻的全能演出。 美聯社

或許你會說，活塞有滿滿天賦，全隊有九名首輪秀，樂透區就有五人，經過兩年累積經驗、理解比賽、學會如何在NBA打球，活塞就有機會像雷霆、國王、魔術一樣翻身，成為很有競爭力球隊，很可惜，這只是理論上！

從現實面看 活塞處境非常困難

活塞今年夏天為教練威廉斯(Monty Williams)開出六年7850萬美元年薪，平均每年超過1300萬美元，是NBA最高薪教練，比馬刺波波教練1100萬美元，勇士教練柯爾950萬美元還要多，但這筆六年投資，開季打不到20場比賽就已經讓人一身冷汗。

任何一支年輕、重建球隊，都不該給一名可能只是重建過程中的過渡型教練一分六年，又是NBA最高薪合約。考慮到威廉斯最近兩次在NBA執教鵜鶘、太陽失敗經驗，活塞這個教練賭注賭得太大、太冒險。

活塞總教練威廉斯(左)拿了全聯盟最高薪，手下又有一堆充滿天賦的年輕好手，球隊卻是兵敗如山倒，實在是說不過去。 美聯社

天賦要兌現為實力和贏球戰力 需要很多運氣

活塞建隊核心是場均21.8分、7助攻198公分主控康寧漢，他是一名出色全能後衛，有身高、有技術還有全能技藝，表現在水準。但康寧漢的投籃實在不靈光，4成投籃命中率和3成3三分命中率都在NBA水平以下，在現代籃球趨勢打法裡非常吃虧。

被視為活塞未來核心之一193公分後衛艾維，2022年第一輪第五順位新秀，同樣具備驚人天賦和運動能力，出手選擇、穩定性、處理球都還像個菜鳥，生涯第二季表現也沒有讓人驚艷。

活塞兩名年輕鋒線底氣還不錯，中鋒杜倫場均12分、10.8籃板，前鋒湯普森11.4分、9.3籃板，兩人都展現不錯防守實力和能量，儘管投籃都不靈光，但防守、身體素質和對抗性，都是不錯角色球員。

活塞在今年選秀首輪第五順位選選進湯普森(左)，他很快就成為球隊可靠的即戰力，而且表現是相當全面，雖然是比不上溫班亞瑪，但可說是「窮人版」的斑馬。 美聯社

雷霆有兩個幸運，一是交易拿下全隊得分王亞歷山大，目前場均30分，足以名列聯盟一線球星，二是2022年選中215公分長人霍格倫，菜鳥第一年就能獨挑大樑，已經展現實力成為聯盟前10長人。

國王更有運氣，透過交易拿下頂級中鋒沙波尼斯，射手蒙克、赫特斯，前鋒巴恩斯都是交易得手，重建過程不只是靠新秀+天賦+首輪籤。

活塞重建過程和選人、用人細節，目前看起來都很危險，短期內難以翻身，2-3年不斷盤整交易，都是必然過程。