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日職／松井赴美、安樂被控 宋家豪明年牛棚角色將更吃重

聯合新聞網／ 福耳
宋家豪征戰日職已8年，是樂天近年最穩定的中繼投手。 聯合報系資料照片
宋家豪征戰日職已8年，是樂天近年最穩定的中繼投手。 聯合報系資料照片

要說近年在後段班掙扎最久的洋聯球隊是哪支，答案或許令人意外，就近10年的排名來看，樂天就是這支長期低迷的球隊，樂天上次拿到優勝已是2013年的事，該年在星野仙一監督的帶領下，樂天不但是洋聯優勝，還一舉奪下日本一，不過在那之後的10年，樂天未曾再拿到聯盟優勝，也僅有3次以第3名之姿打進季後賽而已；洋聯其他球隊中，只有遠在05年拿到優勝的羅德比樂天更久未奪冠，但羅德在近10年有多達一半的球季打進過季後賽，近5季還有3次第2名。

樂天本季連續2年打不進前段班，與投手的表現有很大的關聯，去年樂天的團隊投手防禦率3.47是聯盟最差，主因就是先發投手的3.68防禦率，今年團隊投手防禦率3.52還是敬陪末座，不但先發投手仍是最差的3.66，後援的3.27也僅贏過羅德，導致總得分雖居次，總失分卻也最多，互相抵消的狀況下，今年又無緣季後賽，而投手的這種狀況明年要改善又有不小的難度。

樂天本季由則本昂大田中將大岸孝之、莊司康誠及早川隆久等人組成主要的先發輪值，其中則本及岸維持穩定的狀態，在去年季後動左肘手術的早川，本季雖僅出賽17場，投不到百局，但表現不錯；而去年的第一指名新人莊司，生涯首季就先發19場，109又2/3局投出5勝3敗3.36防禦率的成績，成功扛起先發輪值一角；最有問題的反而是老大哥田中，他從21年返日後，表現每況愈下，今年的防禦率高達4.91，這3年單季都未曾超過10勝，明年狀況如何是未知數，也左右著樂天先發投手群的穩定度。

比起先發，樂天的牛棚在明年遇到的挑戰更大，最大的變動當然是松井裕樹的離開，松井是樂天13年的第一指名，從加入職棒第2個球季開始就幾乎都專職後援，更是不動守護神，10個球季中有6季的救援成功超過30次，生涯累積236次救援成功，無論是100次、150次到200次救援成功都是史上最年輕達成者，防禦率也僅有2.40，他在今年季後行使日本海外自由球員資格，要前往美國挑戰，由於他才28歲，預計會有多支大聯盟球團對他有興趣，離隊後究竟要由誰來接他的守護神位置是明年樂天後防的一大問題。

樂天守護神松井裕樹(左二)已行使海外FA權利，新球季將赴美挑戰大聯盟。 擷圖自樂天金鷲FB官方粉絲團
樂天守護神松井裕樹(左二)已行使海外FA權利，新球季將赴美挑戰大聯盟。 擷圖自樂天金鷲FB官方粉絲團

松井的離開已經對樂天的牛棚有很大的影響，日前又爆出安樂智大對超過10名後輩施暴的新聞，安樂是晚松井1年的第一指名，表現卻有著天擾之別，生涯前半段以先發培養不盡理想，15到19年僅有5勝14敗的成績，20年開始徹底轉往牛棚，近3年都出賽超過50場，今年出賽57場，拿到13個中繼點，防禦率是3.04，轉牛棚後的這4年共拿到63個中繼點，但細看投打對決數據，今年的被打擊率高達2成70，WHIP也算偏高的1.39，無論如何，安樂畢竟算是一軍主力牛棚，如今爆出違反道德的不祥之事，想必要繼續留在球隊的可能性不大，一軍頓時少了兩名主力牛棚，對後援戰力影響甚大。

近年來成為樂天主力中繼投手的安樂智大(左)，被控霸凌同隊後輩。 擷圖自樂天金鷲FB官方粉絲團
近年來成為樂天主力中繼投手的安樂智大(左)，被控霸凌同隊後輩。 擷圖自樂天金鷲FB官方粉絲團

如此一來，牛棚中的老大哥宋家豪扮演的角色就很重要了，31歲的他在樂天打拼8年，從18年開始站穩一軍也已6季，這6季只有20年陷入低潮僅出賽38場，其餘5季都出賽40場以上，單季防禦率未曾超過3.0，連6季都有雙位數的中繼點，今年9月16日拿到個人生涯第100次中繼成功，是日職史上第45人，更是達成此紀錄的首位台灣出身投手。

宋家豪在21年球季松井受傷時曾暫代守護神，拿到7次救援成功，表現不錯，雖然是洋將身份，但身為一軍主力牛棚中最年長，且是球隊上這幾年表現最穩定的投手，不管是維持中繼或轉任守護神的工作，都是明年樂天牛棚的關鍵球員。

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