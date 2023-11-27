日職／火腿搶到山崎福也 新庄剛志第三年充滿新希望

歐力士31歲左投山崎福也投入自由球員市場，掀起搶人大戰，不過動向結果出現令人意外的發展。根據日本媒體報導，山崎福也最終將轉戰日本火腿。

總計約有6隊加入爭奪戰，除了老東家歐力士希望留人之外，養樂多監督高津臣吾、橫濱DeNA監督三浦大輔、巨人監督阿部慎之助都親自出馬交涉，奪冠失利、一向勇於重金補強的軟銀、巨人甚至還開出4年約12億日圓的大型合約。由於山崎福也出身自關東地區，加上他的打擊能力相當出色，對打擊也相當有興趣，因此原本預期養樂多、橫濱兩支央聯球隊，佔了投手得以上場打擊的規則優點，將有相當的優勢，但最後卻意外是同屬洋聯的日本火腿隊殺出。

由於山崎福也本季年薪才6,000萬日圓，屬於不用任何補償的C級球員，因此對各隊來說是勢在必得要到手的搶手貨。而日本火腿隊最後才加入山崎爭奪戰，加上火腿被認為開出4年總額約8億日圓的合約，是條件最低的球隊，更將讓其他幾支球團捶胸頓足。

火腿球團上下展現的高度誠意，過去養成大谷翔平成功的經驗，新球場ES CON FIELD HOKKAIDO的完善設施，以及老搭檔捕手伏見寅威在陣，有助快速適應等因素都是火腿隊扮演程咬金，搶人成功的關鍵。

日本火腿球團過去極少加入FA自由球員市場的戰局，過去僅有稻葉篤紀(2024年二軍監督)以及捕手鶴岡慎也，山崎福也一旦加盟將成為火腿隊史第一名FA投手。山崎福也本季在歐力士登板23場，成績11勝5敗、防禦率3.25，累積130.1局投球，投出80次三振，加上總冠軍賽也扛下先發，對於積極希望強化先發戰力的日本火腿隊監督新庄剛志而言，絕對是一顆大補丸。加上這個季後他們以4年12億日圓留下了FA左投加藤貴之，展現了球團明年希望擺脫墊底，一舉爭冠的決心。

如此一來，日本火腿隊明年將坐擁加藤貴之(7勝9敗、防禦率2.87)、山崎福也(11勝5敗、防禦率3.25)兩大先發左投，還有實力也不錯的上原健太(4勝7敗、防禦率2.75)，以及這次亞冠賽表現令人驚豔的20歲左投根本悠楓(3勝1敗、防禦率2.88)，今年選秀第一指名的東洋大學左投細野晴希，將可以組成相當夠實力的「左投王國」。加上主力先發伊藤大海(7勝10敗、防禦率3.46)，扮演球隊第一號先發，日前又以吉田輝星交易獲得黑木優太，投手陣容將相當可觀。接下來就看全隊最多勝投手上澤直之(9勝9敗、防禦率2.96)行使入札之後的動向。

新庄剛志自2022年從栗山英數手中接任監督之後連續兩年墊底，加上2019年起連續5年B級球隊，不過擊出25支全壘打的主砲万波中正穩定成長，加上這個季後的補強成功，加上讓人看到了球隊的新希望，將成為明年球季衝擊太平洋聯盟的一匹黑馬。