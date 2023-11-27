中職／大巨蛋歷史性開幕戰 首選徐若熙vs.黃子鵬

日本職棒火腿隊監督新庄剛志，上週老早就宣布，明年3月29日開幕戰將由26歲右投手伊藤大海擔任先發投手，提早4個多月就「亮牌」的狀況，確實相當罕見。

中華職棒日前公布明年賽程表，開幕戰是在3月30日由味全龍對樂天桃猿，場地還沒確定，如果沒有意外應該會是在台北大巨蛋，雖然大巨蛋名義上的首場正式比賽為12月3日亞錦賽中華隊對南韓，明年3月日本職棒讀賣巨人將來台與中信兄弟、樂天桃猿進行交流賽，地點也在大巨蛋，不過，中華職棒邁入第35年，在大巨蛋的首戰依舊具歷史性意義。

既然新庄剛志都提早「亮牌」了，那麼，也讓人好奇明年開幕戰龍猿兩隊會派出誰來擔任先發投手；說來有些不可思議，中職聯盟開幕戰上次上演本土投手先發對決戲碼，已是2011年興農牛陽建福對兄弟象增菘瑋，再上一次則是興農牛陽建福對誠泰林恩宇，21世紀就只有這兩次。

中職近年多數球隊的開幕戰都愛用洋投打頭陣，開幕戰由本土對決已經要回溯到2011年的增菘瑋(左)vs.陽建福(右)了。 聯合報系資料照片

如果明年聯盟開幕戰，徐若熙手部和身體狀況都沒有問題的話，味全龍推出徐若熙先發應該沒有懸念，至於樂天桃猿由誰先發還是未知數，筆者推薦首選是黃子鵬，如此一來，中職在大巨蛋首戰就能讓先發土投對決歷史留名。

黃子鵬是去年中職防禦率王，今年經典賽對荷蘭先發拿下勝投，台灣大賽對味全龍兩場先發都投得相當精彩，用一次次亮眼投球內容，擦亮低肩側投的「非典型本土王牌」招牌。

今年台灣大賽第6戰徐若熙和黃子鵬同場較勁，兩人都繳出非常棒的投球成績單，最終徐若熙以7局無失分，技壓黃子鵬的5.2局失2分，這場比賽味全龍2:0勝出，堪稱史詩級戰役，如果兩大本土強投對決戲碼能搬到明年聯盟開幕戰，確實令球迷期待，至少會比洋投先發來的有話題。

今年台灣大賽第六戰由味全龍徐若熙(左)對決桃猿黃子鵬(右)，結果出現非常精彩的投手大戰，相信球迷都想看到兩大本土王牌在明年的開幕戰再次對決。 聯合報系資料照片

1990年3月17日中華職棒開打，當時聯盟開幕戰統一獅推出杜福明先發，兄弟象先發投手則是張永昌，或許老球迷已經忘記最終哪一隊獲勝，但不會忘記的是杜福明vs.張永昌的先發對戰組合，台北大巨蛋中職首戰若上演徐若熙vs.黃子鵬，也會歷史留名。

每年日本職棒各隊開幕戰幾乎都是本土投手先發，中華職棒和韓國職棒狀況類似，球隊開幕戰洋投先發佔的比重高，但韓職限制每隊最多只能有2名洋投，中職最多能用3洋投，而且「策略性運用」還能拉高到4洋投，今年上半季統一獅就示範過4大洋投布雷克、勝騎士、克維斯和羅昂「風火輪」拿到季冠軍。

然而，這樣的做法也壓縮先發本土投手發揮空間，好比說統一獅左投林子崴、江承諺，就因為洋投當道而缺少先發機會，味全龍也因為靈活運用4洋投鋼龍、布里悍、錡龍、伍鐸，造成先發土投郭郁政、林子昱被丟到牛棚當中繼用，吳俊杰、曹祐齊也沒辦法上一軍扛先發。

今年中職洋投先發多達342人次，土投先發僅258人次，如果中職洋將政策沒有改變，未來洋將主宰戰局的態勢依舊維持不變，台灣大賽第7戰味全龍押上3大洋投鋼龍、布里悍、伍鐸直接拿下總冠軍，恐怕會成為見怪不怪的場面了。