溫班亞瑪碰上菜鳥撞牆期 馬刺本季恐怕只能放手練兵

擁有一票年輕球員，處於重建期的聖東安尼奧馬刺，近期已吞下10連敗，節節敗退的困境即便是老謀深算的波波維奇也難擋這波球隊的低潮。不僅如此，陣中超級新星，被球迷戲稱稱為斑馬的溫班亞瑪(Victor Wembanyama)也開始碰上菜鳥年的第一個撞牆期。雖然說斑馬場均繳出的得分、籃板、火鍋依舊是領跑所有隊友，但隨著溫班亞瑪出賽情蒐影片越多，與馬刺交手過的球隊似乎越來越能察覺出對付斑馬的對策。

溫班亞瑪目前場均18.8分9.5籃板2.5助攻2.6火鍋，但命中率普普，特別是將他拉到外圍時，更是大幅降低他人高手常帶來的影響力，總計是兩分投籃命中率43%，三分球命中率僅27.5%，且有著高達3.5次的失誤，助攻失誤比僅0.7，有相當大改善空間。與其完全限制住天賦爆棚的斑馬去得分、搶籃板或封阻，對手現在發現藉由讓他遠離籃框，去降低他身高臂展所帶來的殺傷力，更能有效地讓馬刺團隊系統戰陷入停頓。

不符身材規格的靈活度與技術讓溫班亞瑪十分依賴天賦打球是無可厚非，但是戰術解讀與執行力，也一直是他最弱的一環。從近期的連敗中可以察覺，當溫班亞瑪在外圍持球面框的機會變多，並不代表他能夠以他的三樓跳投，或是身高錯位輾壓防守球員。相反地，當他在弧頂持球，只要一下球就可能被對手後衛抄掉，這迫使溫班亞瑪在外圍找人接應與投籃選擇的心態更加著急，而容易做出差勁勉強的投籃或是傳球上的失誤。像是他球賽中投丟多次的帶一步強行跳投，與大號的三分球出手，便是選擇性不佳的後果。

溫斑亞瑪(中)身材較為單薄，又沒有好的背框單打技巧，戰術執行能力也差，被逼急了只能一直濫投，目前三分球命中率低到27.5%，而且失誤高達3.5次。 美聯社

溫班亞瑪應該要善用自己的身材去佔到有利直接發動進攻的空間，並交由後衛隊友的發動，如由目前球隊前三發動機的瓊斯(Tre Jones)、索漢(Jeremy Sochan)、強森(Keldon Johnson)來創造機會，絕對比放溫班亞瑪一個人在外要突破防線或是自行投掉來的理想。除了攻擊選擇的經驗與戰術配合素養需要累積外，他在無球時的技能可以提升多少，也是決定馬刺這套年輕陣容能多快擺脫目前這種連敗窘境，與建立球隊競爭力的關鍵。

例如溫班亞瑪在無球時，並不擅長掩護與傳球，在他執行擋拆時，掩護質量薄弱，走位空間的創造與時機拿捏明顯不如他的個人攻守，直接影響到他和隊友之間的連線磨合，馬刺系統戰的順暢性也會因而打折。

整體而言斑馬現在的成長曲線還沒辦法貫徹較為複雜的戰術執行時並扮演箇中要角，這也是為什麼戰術鬼才波波維奇能執教溫班亞瑪成為很多人期待，包括斑馬自己都想要的生涯起點。

溫班亞瑪(右)與隊友進行擋拆時的質量太低，常常達不到掩護的效果。 美聯社

溫班亞瑪的天賦絕對是歷史級的優勢存在，但是如何將這股強大的潛能激發出來，球商的培養相當重要。從個人犯規的控制，戰術的配合或是扮演終結者。甚至是防守端做為大範圍協防機器的可能，溫班亞瑪能夠帶給人們太多的想像空間，因此也對他有著過高的期待。但畢竟他只是個剛進聯盟一個月的19歲小夥子，馬刺隊可以讓他學習容錯的空間肯定不會小，即便是下一場對上勇士恐怕也是連敗收場，但本季馬刺的目標本就是放眼未來，試探這批年輕球員的可能。

以目前新秀榜的競爭，雷霆的霍姆葛倫(Chet Holmgren)表現全面，投籃把握度更高，球隊戰績高居西區第二，已經在最新的排名中躍居第一成為新人王大熱門。美國獨角獸霍姆葛倫將會是溫班亞瑪職業生涯上一路會被拿來比較的對象，溫班亞瑪真的得加把勁，盡快進入狀況，保持初衷，並在心態上學習、調整，持續去面對未來更漫長的挑戰了。

溫班亞瑪(右)目前重心集中在請對手吃火鍋，出手太急也容易消耗自身防守能量。不像他的新人王競爭對手霍姆葛倫(左)在攻守方面更加全面。 美聯社

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