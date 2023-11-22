中職／擴編選秀好手眾多 台鋼雄鷹進補如探囊取物

味全龍拋下久違的紅色彩帶後，中華職棒今年球季正式宣告落幕，隨之而來的休賽季熱門焦點，首先就是自由球員市場、頒獎典禮及台鋼雄鷹的第二次擴編選秀。各隊已於11月21日提出18人名單，加上行使FA權的選手及近兩年選秀球員成為受保護名單，其餘球員台鋼可從各隊挑選一名，並於11月28日下午2點由聯盟統一公告。

所謂擴編選秀，是指新成軍球隊可在成軍首年及次年各進行一次球員補強，方法是從各隊挑選一名不在保留名單內的球員。第一次各隊保留名單為30人，新球團需支付原球團每名選手權利金300萬元；第二次保留名單改為18人，選手權利金提高為750萬元。過去味全龍就曾在2019年選入羅華韋、曾陶鎔、廖文揚及江忠垣，2020年則挑走陳品捷、吳東融、王玉譜及劉時豪。台鋼雄鷹則是在2022年選進胡冠俞、杜家明、張肇元、張喜凱及洪瑋漢。

味全與台鋼的擴編選秀策略截然不同，龍隊挑選的8人中，僅有江忠垣較無經驗，其餘都曾是一軍戰力，然而雄鷹在去年第一次擴編選秀時，多以年輕球員為主。但在季中選秀後，台鋼似乎也發現球隊經驗明顯不足，透過交易網羅藍寅倫、王溢正及翁瑋均，另外還取得王柏融契約權。這次擴編選秀權利金總額高達3,750萬，在如此高成本的情況下，應當會挑選有經驗及實績，絕對不會用戰力外就可以獲得的球員。

台鋼年輕球員太多，保護及培養成為首要工作，他們需要更多可以吃局數投手，來換取伍祐城、陳柏清、陳宇宏等小將的養成時間。因此即使有多一位外籍球員優惠，考量交易來的王溢正及翁瑋均年紀和傷病史，勢必還是需要更多好手才能應付輪值。當年味全就嘗試了8位本土先發，其間還用假先發及車輪戰，才總算完成第一個球季。

預料各隊都會保護約5位投手，在名額寶貴的情況下，各隊的5至7號先發以及非佈局及終結者的中繼投手，可能就無法列入名單之中。預料先發可能有包含郭俊麟、范玉禹、游霆崴、楊志龍、黃恩賜、廖乙忠及林子崴等球員，有可能會被雄鷹挑選。牛棚投手更是選項眾多，謝榮豪、彭識穎、江忠城、江承峰、王鏡銘、傅于剛、陳禹勳、王尉永、賴智垣、廖任磊及呂偉晟等，都曾經是主力球員，但因為保護名額有限，有機會被放上檯面。

郭俊麟對富邦而言，應是介於18~60人名單的球員，他單季可以負擔約10至15場先發，會是台鋼可考慮的人選。 聯合報系資料照片

擴編選秀中投手部份應該會是台鋼總教練洪一中最重視的一環，郭俊麟被視為最有上場機會的先發投手，當年他就是洪總主導，讓富邦早早在第二輪挑選。這兩年他頂下22場先發，但考量穩定度和年紀，他應當不會被富邦列入保護名單內。牛棚則有機會可以拿下陳禹勳，他過去曾是桃猿王朝重要功臣，雖現在已不復當年勇，仍是一位好用的中繼投手。兩位都與洪總有不小的淵源，而且都是有經驗及實績的球員，有機會被網羅與昔日教頭再續前緣。

陳禹勳雖傷痛不少，但堪稱中職不死鳥，仍是一位好用的中繼投手，由他坐鎮牛棚，可增加年輕球員不少安定感。 聯合報系資料照片

野手部份，台鋼捕手的問題在於經驗不足，擴編選秀有機會挑選黃鈞聲、陳家駒及張閔勛等球員。但目前自由球員市場中，有洪總在桃猿時期帶過的劉時豪，而且轉隊費相對便宜，擴編選秀可能會把目光放在其他守備位置。從二軍成績可以發現，雄鷹打擊表現雖不差，但與龍隊剛復隊一樣缺乏長程火力，未來除了期待王柏融及藍寅倫發揮，如果擴編選秀有機會挑選長打好手，自然不能放過。

目前許多球隊都在世代交替，因此打擊好手不會太少，包含林承飛、郭嚴文、余德龍、高國麟、蔣智賢、潘傑楷、陳鏞基、郭阜林、林智勝、陳品捷、吳東融、蘇緯達、潘志芳及曾頌恩等都有機會可以挑選。當然考量年紀、守備及價值，還有該隊是否有投手可以挑選等，比較有機會的如郭阜林、曾頌恩、陳品捷，他們可以補強台鋼現在人手不足的一壘或外野，也具有一定的長打能力。

台鋼雄鷹現在最缺乏的就是火力，如果能找來郭阜林，可以讓球隊總算有一位具火力的邊角內野手。 聯合報系資料照片

由於擴編選秀沒有球員分級制，無論挑選誰，權利金都均一價。因此昔日味全龍在選秀時，常有評論說各隊沒有符合身價的球員可以挑選，不過龍隊花錢消災，而且還慧眼找出可用之兵。這次台鋼雄鷹擴編選秀運氣較好，可以看到許多有經驗且表現不錯的好手，雖然代價還是偏高，但進補已如探囊取物，有機會大幅度增加球隊競爭力！