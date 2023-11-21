開季就打出四大驚奇 火箭走出黑暗完美轉身

今年夏天當火箭用四年8000萬美元簽下前灰熊前鋒布魯克斯，再用三年1.28億美元簽來前暴龍主控范佛列特，幾乎所有專業人士都認為火箭可能完蛋。

為什麼？

布魯克斯就像「鬥雞」，場上拚勁和纏人工夫，絕佳鬥志置人於死絕命防守風格都沒話說。但布魯克斯不管肢體動作還是嘴巴經常「太超過」，讓球隊、隊友、教練都受不了。范佛列特是一名被低估矮控球，擁有總冠軍經驗，三分外線很神。但他生涯投籃命中率都很平凡，只有四成多一點，三分命中率3成7，差強人意。

自由球員市場上沒人敢給布魯克斯超過1500萬美元年薪和複數年合約，但火箭卻挺而走險出手撿人。范佛列特是不錯，但也不該拿到跟獨行俠後衛厄文三年1.26億美元等值合約。

所有人都認為火箭人傻錢多，在簽不到一線球星情況下只能冒然出手。火箭還有更大膽識，那就是撿來前塞爾蒂克教練尤多卡，尤多卡兩年前在塞爾蒂克因為私情惹得滿城風雨，被迫離職，火箭卻用反向思維和操作，簽下尤多卡負責重建球隊。

前總教練西拉斯帶兵三個球季可說是火箭的一場災難，上季球季還沒結束前就被開除。新任總教練尤度卡(中)對球員定位規畫清楚，並且重視防守，一掃火箭過去狂打爛仗的惡習。 美聯社

開季只打了11場例行賽，樣本還太少，但火箭並沒有成了樂透區球隊，相反的，火箭目前勝率過半還打出四大驚奇。

第一大驚奇：團隊防守效率

火箭防守效率高居聯盟第四，出色防守，絕佳失分，完美輪轉，火箭目前在防守表現只輸魔術、灰狼、塞爾蒂克，排名第四。灰狼目前戰績西區第一，塞爾蒂克東區第一。

尤多卡的防守表現和執教能力、用人，確實有他一套，他讓火箭這麼年輕球隊，有一半球員都是今夏新進加入，卻能打出讓人顫抖的防守強度。

第二大驚奇：森根的爆發

火箭中鋒森根(後)本季表現大爆發，表現越來越全面，帳面成績可說是「窮人版」的約柯奇，未來的發展仍有很大的想像空間。 美聯社

21歲森根是今年球季火箭得分王，場均19.8分、8.2籃板、5.8助攻，投籃命中率5成8，他根本就是「休士頓版」約柯奇(金塊中鋒)，森根今年很有可能入選西區明星隊，低位進攻、二波籃板、擋拆後空手接應，森根打得自在寫意，他在禁區攻防一體，已經成為火箭最重要支柱。說火箭是森根的球隊，一點都不誇張。

第三大驚奇：布魯克斯的拚勁

小前鋒布魯克斯防守優於進攻，口水和肢體都直接噴向對手，他的防守、對位和換防都能改變比賽，成為火箭最佳能量。布魯克斯場均 12.7分，每場只出手8.4次，投籃命中率5成3，三分命中率5成，他專注防守，死咬對手、完全協防，他成了火箭守護神。

布魯克斯的奮戰精神和犧牲作風正在感染全隊，他不以進攻、刷數據為主，防守全面付出，勇敢肉搏浴血奮戰，火箭今年能打出驚人防守，布魯克斯帶頭示範和投入功不可沒。

第四大驚奇：范佛列特成為火箭領袖

范佛列特生涯前七季都是在暴龍穩定成長，達到生涯最佳狀態後來到休士頓，正是火箭最缺的精神領袖與場上指揮官，他的到來讓火箭「千年暗室、一燈即明」！ 美聯社

「矮後衛想在NBA生存競爭有兩個密訣，第一是你必須有滿場防守、追防能力，而且不能偷懶，第二是你得不斷把三分球投進」范佛列特現身說法，告訴所有年輕球員在NBA競爭和生存最終法則。

范佛列特火箭第一個賽季場均17.4分、8.1助攻，三分命中率3成85，每場可以投進3.3個三分球，他是火箭節奏掌控者和精神領袖，有他掌控比賽和組織帶動，火箭已經不再是生澀菜鳥。

火箭剛被湖人前鋒詹姆斯最後兩罰中一，104：105一分輸球，但火箭展現超凡韌性和追分能力，出色防守、對位，被低估鋒線輪轉協防，都讓火箭很有機會角逐西區季後賽。

今年火箭沒有失速墜毀，反而是正在緩緩上升。