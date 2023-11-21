向洋基推薦雙塞揚獎組合 包爾恐怕很難回到大聯盟

「無論你喜歡還是討厭，季後賽角色先發投手最重要。」曾效力洛杉磯道奇隊的包爾（Trevor Bauer）經紀人盧巴（Rachel Luba），在得知道奇隊季後賽首輪出局後，透過X（Twitter）貼文寫道，她並沒提到包爾這名字，但暗示著道奇隊本有這麼一位先發投手，或可帶著球隊走得更遠。這純屬事後諸葛，不過包爾在官司和解、日職繳出完整球季成績後，現尋求重返大聯盟為事實，但是誰敢簽他呢？

包爾與道奇隊原本合約到本季走完，但因顧慮輿論壓力，即使聯盟減輕他對家庭暴力和性侵（Domestic violence and sexual assault）政策的違規停賽規定，並裁定可以復出，道奇隊高層仍給了包爾一張2250萬美元的支票請他走人，隨即發出一份聲明「我們決定，包爾不再是球團的一部分。」道奇不算做錯，因為當時沒有任何一支隊伍敢要涉及性暴力的球員，除了日本橫濱的DeNA海灣之星隊，沒得選擇下只得遠赴東瀛發展。

雖然比賽強度有差，包爾在日職的19場先發顯示壓制力不錯，拿下10勝4敗、防禦率2.76成績，球季兩度摘下單月份MVP，算是打出身價。若非他執意返美，要在日職拿下一紙複數年合約輕鬆寫意，尤其先發投手身價本就不低，或許也因此才試探加盟大聯盟的可能性。問題是，明年1月滿33歲的包爾有人要嗎？

一位聯盟球隊負責人匿名向《洛杉磯時報》談此案，沒有球隊會承擔被人唾棄的風險，押寶在包爾身上，除非你是NFL前突擊者隊老闆戴維斯（Al Davis），或類似他這樣義無反顧力挺子弟兵的人。實際上，若你在關注包爾的性暴力案，應該知道此案結局是雙方和解，孰是孰非在其次，但至少從曝光證據顯示，與他發生關係的女子，似乎別有所圖，其中包括該女子發送親友的短訊披露：「下一個受害者是道奇隊明星投手」、「我需要爸爸把我掐暈」和「為了插手他的5100萬美元，我要變成一個絕對的妓女」之類詞彙被刨出，在控辯往來幾個回合後，最終是庭外和解，且包爾不必支付一分錢。

由於包爾花費上百萬美元纏訟，而且有多宗官司進行，一般相信聯盟各隊不太會冒風險簽回這位麻煩人物，以免影響球隊形象，或是因頻繁出庭而不定期停賽。 美聯社資料照片

其實，包爾可以起訴大聯盟給予不當停賽處分。只是，他可能面臨兩種後果：一是可能會輸掉官司，只因法院不願干涉大聯盟制定的政策；二是即使獲勝，也因為與聯盟決裂而阻礙球隊簽他的意願。摒除球技和個人表現，如果任何一支球隊要簽下這麼一位先發投手，基本上要做好一些心理準備，首先是他被多名女子指控性侵，未來有可能得再度停賽出庭，即使他從始至終否認所有指控。

包爾大學時期的同窗柯爾（Gerrit Cole）剛摘下美聯塞揚獎，曾拿下國聯塞揚獎的包爾趁機刷存在感，提醒紐約洋基隊將兩人合體，為下個球季衝擊做準備。這段話是上周四包爾本人透過X發表推文：「歡迎加入「塞揚」俱樂部，柯爾！我要為你應得的獲得認可致意。一對大學隊友都贏得塞揚獎，對於所有棒球史學家來說，這以前發生過嗎？還是第一次？」有推友回應是否有興趣加入洋基隊時，包爾回應：「當然愛！畢竟上次我們大學隊友時，我們進入了總冠軍賽。」

包爾快問快答。影片來源：包爾個人推特

一位不具名的球隊總裁告訴《洛杉磯時報》，他會很訝異有球隊願意簽下包爾，他解釋：「包爾的機會很渺茫。我認為，無論在美國任何一個地方，球迷反彈都會很明顯。這關係品牌、球團的價值觀和性格，你雇用的這人是否合適為球隊代言？」這跟打假球不同，而且還有多宗訴訟進行，包爾自然也不會鬆口說很抱歉並尋求原諒，因為他在全國各法院花了數百萬美元打官司，證明自己是清白的。

總之，包爾已經服完禁賽，在日本也度過了一段愉快的時光，不排除再次在日職投球。但談到要回大聯盟，獲得資格並不意味著會拿到合約，包爾他很快將了解到，自己是否已經結束那一段大聯盟生涯，該繼續往前看了。