快訊

美國最佛心老闆 泰勒絲如何擄獲千禧世代的心

31年前嫩照出土！不老玉女零變化美成這樣

懶人包／好市多黑色購物週Day 2！除濕機免萬元、75吋4K電視砍1萬3 黑五精選3C家電特價看這

聽新聞
test
0:00 / 0:00

向洋基推薦雙塞揚獎組合 包爾恐怕很難回到大聯盟

聯合新聞網／ 陳光立
包爾服完球監後的復出舞台是日職，投出10勝4敗、防禦率2.76成績，球季兩度摘下單月份MVP，有很不錯的人氣，不過他仍尋求能重返大聯盟的機會。 美聯社資料照片
包爾服完球監後的復出舞台是日職，投出10勝4敗、防禦率2.76成績，球季兩度摘下單月份MVP，有很不錯的人氣，不過他仍尋求能重返大聯盟的機會。 美聯社資料照片

「無論你喜歡還是討厭，季後賽角色先發投手最重要。」曾效力洛杉磯道奇隊的包爾（Trevor Bauer）經紀人盧巴（Rachel Luba），在得知道奇隊季後賽首輪出局後，透過X（Twitter）貼文寫道，她並沒提到包爾這名字，但暗示著道奇隊本有這麼一位先發投手，或可帶著球隊走得更遠。這純屬事後諸葛，不過包爾在官司和解、日職繳出完整球季成績後，現尋求重返大聯盟為事實，但是誰敢簽他呢？

包爾與道奇隊原本合約到本季走完，但因顧慮輿論壓力，即使聯盟減輕他對家庭暴力和性侵（Domestic violence and sexual assault）政策的違規停賽規定，並裁定可以復出，道奇隊高層仍給了包爾一張2250萬美元的支票請他走人，隨即發出一份聲明「我們決定，包爾不再是球團的一部分。」道奇不算做錯，因為當時沒有任何一支隊伍敢要涉及性暴力的球員，除了日本橫濱的DeNA海灣之星隊，沒得選擇下只得遠赴東瀛發展。

雖然比賽強度有差，包爾在日職的19場先發顯示壓制力不錯，拿下10勝4敗、防禦率2.76成績，球季兩度摘下單月份MVP，算是打出身價。若非他執意返美，要在日職拿下一紙複數年合約輕鬆寫意，尤其先發投手身價本就不低，或許也因此才試探加盟大聯盟的可能性。問題是，明年1月滿33歲的包爾有人要嗎？

一位聯盟球隊負責人匿名向《洛杉磯時報》談此案，沒有球隊會承擔被人唾棄的風險，押寶在包爾身上，除非你是NFL前突擊者隊老闆戴維斯（Al Davis），或類似他這樣義無反顧力挺子弟兵的人。實際上，若你在關注包爾的性暴力案，應該知道此案結局是雙方和解，孰是孰非在其次，但至少從曝光證據顯示，與他發生關係的女子，似乎別有所圖，其中包括該女子發送親友的短訊披露：「下一個受害者是道奇隊明星投手」、「我需要爸爸把我掐暈」和「為了插手他的5100萬美元，我要變成一個絕對的妓女」之類詞彙被刨出，在控辯往來幾個回合後，最終是庭外和解，且包爾不必支付一分錢。

由於包爾花費上百萬美元纏訟，而且有多宗官司進行，一般相信聯盟各隊不太會冒風險簽回這位麻煩人物，以免影響球隊形象，或是因頻繁出庭而不定期停賽。 美聯社資料照片
由於包爾花費上百萬美元纏訟，而且有多宗官司進行，一般相信聯盟各隊不太會冒風險簽回這位麻煩人物，以免影響球隊形象，或是因頻繁出庭而不定期停賽。 美聯社資料照片

其實，包爾可以起訴大聯盟給予不當停賽處分。只是，他可能面臨兩種後果：一是可能會輸掉官司，只因法院不願干涉大聯盟制定的政策；二是即使獲勝，也因為與聯盟決裂而阻礙球隊簽他的意願。摒除球技和個人表現，如果任何一支球隊要簽下這麼一位先發投手，基本上要做好一些心理準備，首先是他被多名女子指控性侵，未來有可能得再度停賽出庭，即使他從始至終否認所有指控。

包爾大學時期的同窗柯爾（Gerrit Cole）剛摘下美聯塞揚獎，曾拿下國聯塞揚獎的包爾趁機刷存在感，提醒紐約洋基隊將兩人合體，為下個球季衝擊做準備。這段話是上周四包爾本人透過X發表推文：「歡迎加入「塞揚」俱樂部，柯爾！我要為你應得的獲得認可致意。一對大學隊友都贏得塞揚獎，對於所有棒球史學家來說，這以前發生過嗎？還是第一次？」有推友回應是否有興趣加入洋基隊時，包爾回應：「當然愛！畢竟上次我們大學隊友時，我們進入了總冠軍賽。」

包爾快問快答。影片來源：包爾個人推特

一位不具名的球隊總裁告訴《洛杉磯時報》，他會很訝異有球隊願意簽下包爾，他解釋：「包爾的機會很渺茫。我認為，無論在美國任何一個地方，球迷反彈都會很明顯。這關係品牌、球團的價值觀和性格，你雇用的這人是否合適為球隊代言？」這跟打假球不同，而且還有多宗訴訟進行，包爾自然也不會鬆口說很抱歉並尋求原諒，因為他在全國各法院花了數百萬美元打官司，證明自己是清白的。

總之，包爾已經服完禁賽，在日本也度過了一段愉快的時光，不排除再次在日職投球。但談到要回大聯盟，獲得資格並不意味著會拿到合約，包爾他很快將了解到，自己是否已經結束那一段大聯盟生涯，該繼續往前看了。

MLB專欄 MLB 美國職棒 日本職棒 道奇 橫濱海灣之星 柯爾 包爾

相關新聞

向洋基推薦雙塞揚獎組合 包爾恐怕很難回到大聯盟

「無論你喜歡還是討厭，季後賽角色先發投手最重要。」曾效力洛杉磯道奇隊的包爾（Trevor Bauer）經紀人盧巴（Rachel Luba），在得知道奇隊季後賽首輪出局後，透過X（Twitter）貼文寫

開季就打出四大驚奇 火箭走出黑暗完美轉身

今年夏天當火箭用四年8000萬美元簽下前灰熊前鋒布魯克斯，再用三年1.28億美元簽來前暴龍主控范佛列特，幾乎所有專業人士都認為火箭可能完蛋。 為什麼？ 布魯克斯就像「鬥雞」，場上拚勁和纏

中職應援團震攝東京巨蛋 台灣棒球想變強仍須培養重砲

本屆2023亞冠賽在19日結束，預賽台灣依序與日本、澳洲及韓國交手，但僅打敗澳洲只能打季軍賽，季軍賽對上澳洲也是一番苦戰，所幸在9局下半以再見安打取得勝利，拿到與上屆2017相同的第3名。 包括

中職／台灣大賽最有價值球員徐若熙 傷癒重生繳封神之作

【撰文・鍾亞芳】 味全龍年僅23歲徐若熙G6在球隊退無可退時，飆出開局13上13下新紀錄，不僅瓦解樂天桃猿聽牌氣勢，也鼓舞隊友士氣，最終主場撒下封王紅彩帶，從傷勢破繭而出，「龍之子」徐若熙獲系列賽最

中職／誰說外國月亮比較圓？ 先發土投藏了不少好貨！

從總冠軍賽的徐若熙和黃子鵬，到亞冠賽的古林睿煬和陳克羿，他們都用實力向外界證明，其實中職也是有資質很好的先發本土投手。 味全龍徐若熙在2021年初登板對中信兄弟先發，就用3.2局狂飆11K向大家

紅襪四年內3度墊底 新總管上任也扶不起的阿斗

就在例行賽的最後一天，前紅襪傳奇蝴蝶球投手威克菲爾德（Tim Wakefield）不幸因腦癌英年早逝，享年僅57歲。初入職棒原是一壘手的威克菲爾德半路出家苦練蝴蝶球，不僅一舉成為史上最偉大的蝴蝶球投手

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。