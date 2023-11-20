紅襪四年內3度墊底 新總管上任也扶不起的阿斗

就在例行賽的最後一天，前紅襪傳奇蝴蝶球投手威克菲爾德（Tim Wakefield）不幸因腦癌英年早逝，享年僅57歲。初入職棒原是一壘手的威克菲爾德半路出家苦練蝴蝶球，不僅一舉成為史上最偉大的蝴蝶球投手之一，而且17年的紅襪球員生涯年年穩定出賽，不但扛下大量局數外加先發後援兩相宜，使得他最終成為隊史上先發場次（430場）及投球局數（3006局）的雙料冠軍。186場勝投也僅次於塞揚（Cy Young）及「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens）。最重要的是，儘管威克菲爾德的整體表現（生涯防禦率4.41，只有三個完整球季低於4）並不特別突出，但勞苦功高的他無疑是紅襪在本世紀初拿下兩座總冠軍並粉碎多年魔咒的無名功臣。

紅襪在威克菲爾德退休後又分別於2013及2018年奪冠，成為本世紀最多冠的球隊。最後一次奪冠時紅襪的團隊薪資達到高居全聯盟第一的2.36億美元。但砸大錢拿冠軍的作法可一不可再，隔年團隊薪資依舊是全聯盟榜首的紅襪一下子少了24勝，就連季後賽都沒能進去，前一年奪冠時被捧上天的總管唐布洛斯基（Dave Dombrowski）因此被炒了魷魚。從此開始勒緊荷包的紅襪不僅每況愈下，也留不住超級明星外野手貝茲（Mookie Betts）及波賈茲（Xander Bogaerts）等子弟兵。此後五年裡紅襪僅只打進一次季後賽（2021年外卡）而且四年之內三度淪為美聯東區墊底。

紅襪前總管唐布洛斯基(右)曾在2018年帶領球隊奪冠，被數據派打壓了多年的傳統派棒球人終於抬頭。可惜好景不常，唐布洛斯基隔年在季中就因戰績不佳被開除。接下來這幾年紅襪欲振乏力，近4季中有3季是在美東殿底。 歐新社資料照片

好球隊不一定要有像貝茲這樣的超級球星才能奪冠，就像天使坐擁大谷翔平跟楚奧特（Mike Trout）兩張好牌，卻這麼多年一次季後賽也沒進去。今年洋基、大都會及教士無一不是群星熠熠，最終三隊加起來連張外卡都沒拿到，也再次證明了這個道理。一隻球隊在超過半年的漫長球季想要笑到最後，陣中就必須有夠多薪水不高卻能各盡其職的中堅份子——當年的威克菲爾德就屬於此一類型，而現今的紅襪正是缺少像他這樣的球員作為球隊核心。

目前紅襪剛好處於一個外來球員來去有如過江之鯽、自家培養的球員又尚未長成完全體的尷尬階段。而紅襪之所以陷入青黃不接，不想繼續花大錢的老闆亨利（John W. Henry）要負很大責任。九月份被炒魷魚的前任紅襪總管布隆（Chaim Bloom）為此揹了不少黑鍋，被迫做出不與貝茲跟波賈茲續約的痛苦決定。在自家球星一個接一個出走後，老闆終於在今年一月點頭留下新生代球星狄佛斯（Rafael Devers），提筆簽下紅襪隊史上金額最高的天價合約（11年3.31億美金）。

紅襪花了超級天價留下三壘手狄佛斯，但隊中要補的洞還一大堆，花這麼大筆錢在單一球員上是否值得成了很大的問號。 美聯社資料照片

然而遍觀紅襪陣容，除了狄佛斯之外就只剩下一堆比上不足、比下有餘的雞肋，或是像一壘手卡薩斯（Triston Casas）、外野手杜蘭（Jarren Duran）、先發投手貝約（Brayan Bello）這一類尚未成氣候的後進。來打工只簽一年約的DH透納（Justin Turner）、外野手杜沃（Adam Duvall）在打出好成績後將重返自由球員市場，更何況以他們的年紀（透納將滿39歲、杜沃35歲）也不會被紅襪視為未來藍圖的重要版塊。目前紅襪剩下超過一年合約的主力球員除了狄佛斯外，就只有今年新加入的吉田正尚（合約到2027年）、游擊手史托瑞（Trevor Story，同樣到2027年，但2025年後可跳出合約）。

也因此，留給新上任總管布雷斯洛（Craig Breslow）的這副紅襪班底雖不能說是爛攤子，至少也稱得上是百廢待舉。最新消息是紅襪打算優先補強先發投手。但除非老闆鬆口開出足夠的預算，否則像是山本由伸、新科塞揚獎得主史奈爾（Blake Snell）等「最頂的」自由球員顯然不會在紅襪考慮之列。而且以紅襪先發投手今年防禦率高達4.68（全聯盟倒數第九）、整季只投了774.1局（倒數第四）的窘狀，即便34歲且最近三年只投了151局的王牌投手塞爾能東山再起，紅襪至少也需要再添增兩位中上等級的先發投手，才談得上重新加入美聯東區戰局。

優先補強先發投手並不代表紅襪野手陣容有好到哪裡去。今年他們共得772分排全聯盟第11，OPS+剛好是100，打擊火力約相當於聯盟平均。但在守備方面紅襪則是不折不扣的倒數第一。根據進階數據網站Baseball Savant的統計，今年紅襪野手的出局製造值（OAA）是-50，倒數第二的紅人也還有-37。如此糟糕的守備造成紅襪平均多丟40分，而且其中扮演「重要角色」的不是別人，正是未來幾年仍會是主力的卡薩斯（OAA -10）、狄佛斯（-9）及吉田正尚（-8）等人。

吉田正尚出賽140場，以2成89打擊率敲出155支安打、15轟、72分打點，紅襪去年與他簽下5年9000萬美元的合約算是還可以接受，但他與隊友狄佛斯的守備都太差了，成為紅襪很大隱憂。 路社社資料照片

就在布雷斯洛上任的記者會上，老闆亨利高談要讓紅襪年年目標總冠軍的宏願。但在他身旁的布雷斯洛不會不清楚這絕非一蹴可幾。如果老闆繼續保持「又要馬兒好，又要馬兒不吃草」的心態，初為總管，從未一肩挑起球隊勝敗的布雷斯洛勢必壓力山大，紅襪的未來也將更加命運多舛。