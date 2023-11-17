76人送走哈登如放一鴨 重用馬克西如得一鳳！

費城76人今年開季戰績長紅，雖然近日苦吞二連敗，但先前一波八連勝讓他們目前的排名仍高居東區第二。76人戰績能如此耀眼，要歸功球團終於認清事實，哈登(James Harden)在季前跟76人鬧翻後是「鴨母放落埤，一去不回頭」，完全不願配合球隊出賽，整個休賽季與制服組都有著重大矛盾，只能把他送走。76人在哈登交易案中雖然沒獲得年輕的潛力球員，但貝頓(Nicolas Batum)，柯文頓(Robert Covington)，與莫里斯都是上的了戰場，能添球隊戰力的輪值，交易中附加首輪及次輪總計四張籤與雙方選秀交換權，也替球隊保留未來佈局的彈性。

其中，老將貝頓，鳳還巢的柯文頓都成為球隊重要的前場先發輪替，他們能分擔安比德、哈里斯的前場工作，經驗豐富，又能夠防守，以作用性來說76人確實得到補強。除此之外，交易掉「鴨霸」的哈登後更完全釋放了四年級控衛馬克西(Tyrese Maxey)，在場上的表現有如鳳舞九天，成為球隊開季的驚喜大禮包。

哈登轉戰快艇之後，上陣的5場比賽全都輸球，連灰熊都打不過，但76人本季一開始就沒有哈登，團隊卻打得生氣蓬勃，以8勝3敗戰績在東區排名第二。 美聯社

馬克西本季目前先發出賽11場，場均上陣38分鐘全隊最多，也創下生涯新高，不到一周前更是命中7個三分彈狂飆50分寫下個人新猷。他場均能拿下27.6分6.7助攻5.1籃板，助攻失誤比控制在4.6，作為球隊主要持球組織者，馬克西在發動攻勢，節奏掌控做得相當不錯，若是遮住姓名不看，還會以為這是哪一位全明星球員的成績單。按照球隊給予馬克西的發揮空間與他自己把握住機會的態勢來看，年僅23歲的馬克西儼然接下76人二當家的棒子不說，或許隨著球隊戰績持續高掛，未來競爭入選到全明星賽行列都不是夢。

那麼深受當地球迷喜愛，陣中人緣不錯，完全比下哈登的馬克西，這幾年又是如何崛起的呢？

馬克西本季耀眼的生涯年表現絕非偶然，過去他經歷過要和哈登分享球權打無球的日子，也碰過比下西蒙斯(Ben Simmons)承接球隊主控的任務。這樣的資歷幫助他快速的去適應團隊戰術在不同時期的改變。另外，由於得分王安比德(Joel Embiid)擁有豐富的單打季能包，善於半場系統戰的核心理念也註定了76人球賽的慢節奏，但是馬克西的推進速度，在場上能撕裂對手防線的侵略性卻是讓整支球隊活絡起來的關鍵。

與西蒙斯和哈登相比，進化過後的馬克西(前)恐怕才是安比德(後)最速配的搭檔。 美聯社

馬克西的得分手段主要源自於三分球、轉換快攻得分，與大學時期就擅長的切入拋投。連續三個球季他的投籃命中率穩定控制在48%，三分球命中率接近43%，成長曲線呈現連年進化，職業生涯場均從8、17.5、20.3，一路躍進到本季的27.6分。 馬克西這樣的自我突破絕不僅是開竅了而已，他在休賽季不為人知的苦楝是支撐著他展現進化身手的一切根基。

馬克西身高僅6尺2吋，當時初入聯盟時他可是三分球命中率僅30%還不及聯盟墊底球隊的平均三分球命中率 一個看似身材條件普通又沒有外線準頭的控球，不但沒有很快地被聯盟淘汰，反而在菜鳥年結束後早早開啟苦練模式，整個休賽季都關在體育館訓練體能，修正他的投籃出手與腳步發力來穩定他的投籃把握度。

馬克西微調了出手點過低容易被對手影響的情況，同時也避免在跳投時讓身體前傾並以前後腳的方式著地，用以保護他的身體與穩定他在空中投籃動作的一貫性。而想必他的調整與訓練最終成了肌肉記憶反饋在實戰表現上，現在的他還能做出各種後撤步的高難度三分出手得分，除了命中率依舊穩定外，他的出手和命中質量更是連年遽增，今年有著高達7.6次的場均三分球出手，卻也能命中驚人的3.3個三分彈。

馬克西(前)本來是依靠快速切入為主要得分手段，但近年經過苦練之後，三分球也逐漸投得又多又準，更可怕的是他的罰球也跟著提升到超高水準，本季至今的罰球命中率竟然高達94.5%！ 美聯社

以往馬克西在速度上帶給對手的威脅是76人最大的優勢，但當你完全釋放給他主導的權力時，才發現他已經能夠獨當一面的展現傳切投三位一體的技能。過去他就曾在季後賽的大場面中成為76人隊史繼戰神艾佛森之後，第二位多次砍下30分以上並能命中五個三分彈的球員。縱使本季還長，但光看這個開季，還有馬克西每年都在成長的紀錄，他絕對是今年被低估，值得期待的年輕後場新星之一。

過去曾被拿來喻為有望成為安比德、哈登之後，扮演第三巨頭角色的馬克西，現今相當有機會超越曾有此說的期待，正式成為除安比德以外，球隊最重要的後場指揮官與二當家。

☆ 與林文一起暢談籃球

☆ 閱讀更多林文的NBA專欄