杜克三王光環消失殆盡 瑞迪許被湖人救回來了！

曾被譽為是天才型側翼，與威廉森（Zion Williamson）、巴瑞特（RJ Barrett）齊名的「杜克三王」（Top 3）瑞迪許（Cam Reddish），和去年從華盛頓巫師隊轉投的八村壘一樣，在洛杉磯湖人隊找到第二春。照理來說，一個在聯盟打滾近五年的邊緣人，進入自由市場應處於淘汰邊緣。未料，湖人隊卻砸下兩年約460萬美元延攬，各界看法要不就是高層腦子燒壞，否則就是找出修理的辦法，有信心將瑞迪許的能力找出來。目前觀之確實有回春跡象，到底湖人如何辦到的？這一篇就來探討吧！

瑞迪許成名很早，籃球天賦讓他從高中起即開始嶄露頭角，ESPN、247Sports、Rivals等均給予五星評價，平均分達96分，順理成章加入籃球名門杜克大學。2018年11月6日的處女秀，與肯塔基的NCAA決賽攻下22分；2019年1月12日用關鍵一擊、23分淘汰佛羅里達州立大學；2019年2月5日、2月12日均攻下20分以上，36場大學聯賽平均13.5分、3.7個籃板和1.9次助攻。球探報告披露瑞迪許身高6呎8吋、球技出色有巨大潛力，具現代球員必備的全能球風，運球時能帶來進攻的衝擊。不過，穩定性卻有隱憂，信心有但表現與技能並不相符。

這問題延續到NBA戰場，想把瑞迪許修好的隊伍並不單只有湖人隊，紐約尼克隊、波特蘭拓荒者隊均努力過卻沒收到成效。在鍚柏杜（Tom Thibodeau）體系下，他逐漸被尼克剔除於替補陣容。之後轉戰拓荒者隊，球隊並沒留人，而是放他成為不受限制的自由球員。嚴格來說，年僅23歲的瑞迪許短暫效力波特蘭時表現不俗，平均每場可拿11分。這也是湖人隊盯上的原因，甚至曾嘗試出手交易，最終是在自由市場獲得了他。

前隊友巴瑞特(5號)、威廉森(左二)在NBA都打得風生水起，並且拿到非常優沃的新人延長合約，瑞迪許(2號)卻是前杜克三王中唯一快要混不下去的一位，還好湖人本季拉了他一把！ 美聯社資料照片

2019年NBA選秀會首輪第10順位值或許不值，有時很難短期內下結論，身體條件就擺在那裡，但腦子、心理層面最難開發。對於洛杉磯來說，瑞迪許仍是一位引人注目的好手，球隊不需他成為昔日的杜克三王，只要能輔佐詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）即可，所以瑞迪許少了關注，也少了壓力。相對地，他在2022-23年40場比賽中，平均9.7分、2.2籃板和1.4次助攻差強人意，正好讓湖人隊談約時撿便宜。

球隊持續給機會，瑞迪許過去幾場漸入佳境。與邁阿密熱火隊之戰，他投丟了三分外線，但關起門來更衣室內，大部分湖人球員都給予瑞迪許鼓勵，最年長的元老和球隊領袖詹姆斯說：「那一球投得很好，無論結果是進或不進，我們未來都希望你一遍又一遍地出手。」上一季破繭而出的里夫斯（Austin Reaves）未對失去先發在意，還對瑞迪許發出讚譽：「我認為很多時候，人們都忘記坎姆（瑞迪許）有多厲害，他的才華不會消失。」

隊友們的雪中送炭，讓瑞迪許銘感在心，他說：「我不認為這僅僅是詹姆斯而已，所有隊友都做得很好，他們不斷地給予支持，告訴我有多相信我。在整個NBA生涯中，我還沒有感受過這氛圍。」他還點名羅素（D'Angelo Russell）：「他一直在激勵我，對我充滿信心。這真的意義非凡，因為我經歷過困境，所以感覺很好。」瑞迪許感到湖人隊衝擊冠軍的氛圍很令人振奮，他表示：「這些傢伙一直支持著，我專注於信仰、繼續努力、保持堅韌。投丟一球不是世界末日，那會離開我的腦袋。」總教練漢姆（Darvin Ham）分享個人想法說：「我只是告訴他一天一天地去面對事物，一切都很好，我們之間關係很好，他最需要的是穩定性和機會。」

瑞迪許(5號)在過去兩場比賽合計攻下35分，並還貢獻了6次抄捷，可說是攻守兼具的表現。 美聯社

過去，瑞迪許這位大前鋒的缺點是進攻效率差，太多糟糕的出手選擇，在場上防守不一致，特別是在無球的情況下。本季，湖人隊為他提供一條明確路線「扮演好自己」，要放開結果，無論投出的那一球成功與否。漢姆把他的教練理念總結成兩條規則，在這裡（湖人隊）唯一計入錯誤就是不努力和不享受比賽。

奇妙的是，瑞迪許開始產生變化，在場上更具攻擊性，11月10日、11月12日兩場比賽共打66分鐘，一口氣攻下35分，場上表現判若兩人，包括足以納入精彩重播的飛身灌籃和快攻，瑞迪許在比賽中表現出冷靜和穩定的球風。如果，這就是他真正的模樣，湖人隊應該成功了！你可以發現，瑞迪許的進攻決策無私且果斷，他也加強了湖人隊外線防守，從11月6日起每一場都有抄捷，過去三場多達9次抄捷，適時填補球隊最需要的部分。當然，球季還很漫長，姑且不論湖人隊有沒有撿到寶，只要瑞迪許跟八村壘一樣扮好角色、相信自己，打出NBA迄今為止最佳表現是可以期待的。