大谷翔平落腳何處？ 錢不是最重要因素

2017年底,年僅23歲的大谷翔平,剛結束他在日本火腿的第五個球季,並選擇以入扎的方式,即刻挑戰美國大聯盟。這個決定,讓他最後與洛杉磯天使簽約,簽約金231萬美金,第一年年薪則是大聯盟底薪、54萬5000美元,另外天使則需付給日本火腿2000萬美元的入扎金,作為火腿球團失去大谷的補償。按照大聯盟關於新秀合約的規定,大谷在大聯盟的前三年,不管表現再好,都沒有談薪的條件,第四年開始才有仲裁資格,年資滿六年才能成為自由球員。

當年,年輕的大谷已經在日職成功以「二刀流」打出實蹟,在當年大聯盟官網的新秀評比排名中,高居第一。在他確定落腳天使之前,包括紐約洋基、洛杉磯道奇等多支球隊競相爭奪大谷,主因當然是看上他在投打兩端的潛力。但除此之外,另一個非常重要的原因,就是大谷實在是太便宜了。天使得到大谷後,以2000萬入扎金加上近乎底薪的代價,獲得了大谷前三年的服務,而即使是第四年開始的仲裁年,大谷的薪資成倍數成長(2021年300萬美金、2022年550萬美金、2023年3000萬美金),對球隊來說還是一個相當、相當划算的投資。相對於大谷在場上創造出的價值:一座新人王(2018)、幾乎篤定的兩座MVP(2021、2023)、兩座銀棒獎(2021、2023)、一座全壘打王(2023)、六年天使生涯WAR值是頂級的34.7,天使隊簡直是賺翻了。這個情況,美國著名的政治評論雜誌《大西洋》(《The Atlantic》)在2017年底時就已經有了先見之明,刊載了一篇題為《大谷翔平可能是世界上薪資被雇主壓得最低的男人》(Shohei Ohtani Might Be the Most Underpaid Man in the World)的文章,為大谷受限於制度只能接收的低薪,打抱不平。

丹尼爾/製表

當年大谷決定要提早挑戰大聯盟,等於是自願放棄了至少數千萬美金的薪資。按照當時的規定,未滿25歲的國際新秀,只能以底薪與大聯盟球隊簽約,但年滿25歲之後,就可以比照自由球員的模式,和多支球隊議價,這和底薪相比,合約的金額至少相差數倍。以大谷的實力和「二刀流」的獨特性,如果他等到滿25歲、2020年球季再挑戰大聯盟,即使那時一場大聯盟比賽都還沒打,要取得年均2000萬美元的合約應不困難。單從「錢」的角度來看,大谷真是虧大了。不過顯然,身為不斷在創造歷史、全世界最強、最獨特的棒球員,大谷真正在意的東西,錢,可能排在很後面。

不管大谷多不在意錢,今年29歲的大谷在大聯盟已待滿六年,已正式成為自由球員,是今年休賽季自由球員市場最大的焦點。各方預估,大谷的下一張合約極可能創下破紀錄的天價。根據《Fangraphs》作家克萊門斯(Ben Clemens)的預測,大谷可能簽下13年、總值5億2700萬美元的超鉅額合約,可望超越天使的隊友「神鱒」楚奧特於2019年簽下的12年、4億2650萬延長合約的總額。當然,如果大谷還是不太在意可以領多少薪水,那麼老闆口袋深不深、合約總額、年均薪多少,可能不會是大谷選擇球隊最重要的因素。

因此大谷也有可能簽下年限較短、含獎勵條款或逃脫條款的合約,讓他在幾年後再一次進入自由球員市場。而天使讓人失望的球隊戰績,顯然也會讓大谷考量下一支球隊有沒有完整的建隊計畫和長期爭冠的實力。考量大谷可能還是偏好西岸的球隊,洛杉磯道奇理所當然成為最有可能的選項,但同為西岸、陣容年輕的西雅圖水手、進入重整但實力不弱的舊金山巨人,和才剛奪冠的德州遊騎兵,也都不無可能。當然,不要忘了東岸的傳統強權紐約洋基、波士頓紅襪,和老闆口袋深不見底的紐約大都會,都有能力將大谷這支「獨角獸」簽下來,就看大谷想不想離開氣候怡人的南加州了。

有錢不一定能簽下大谷,但沒錢來打造出一支有爭冠實力的球隊,則是萬萬不可能吸引到大谷,天使應該註定要與他分手了。 2023 Topps 球員卡

可以肯定的是,作為聯盟獨一無二、無可取代的頂級二刀流,大多數預算足夠、有意拼戰績的球隊,都會希望延攬大谷入隊,這也讓大谷在做選擇時,有幾乎絕對的主動權。同時,今年的自由球員市場是異常貧瘠(尤其是野手的部份),大谷的動向,很可能牽動整個聯盟在接下來幾年的戰力分佈。大谷在天使已經證明了自己的能力,就看下一支球隊能不能給他一座世界大賽冠軍了。