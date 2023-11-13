一年回春就變最熱門打者 幸運貝林傑爽賺大約

誰是今年冬天自由球員市場上最好的打者？想都不用想，當然是年紀輕輕身材高大（193公分），還未滿三十就拿遍新人王、MVP跟銀棒獎的「辣個男人」。但符合這些條件的自由球員剛好有兩個。除了大家心目中的自由球員最大獎——大谷翔平外，剛跟原東家小熊say no，確定不執行「區區」1250萬美金選擇權的貝林傑（Cody Bellinger）也符合以上條件。而且比大谷（29歲）年輕一歲的貝林傑（28歲）還多了一座剛到手的東山再起獎。

當然，貝林傑的打擊表現明顯不及大谷。前者雖然今年起死回生，打出打擊三圍.307/.356/.525的好成績，但不論是本季（OPS .881）或生涯成績（.829）都跟大谷（本季1.066，生涯.922）有著不小的差距。然而「出道即巔峰」的貝林傑生涯初期表現可是完全不輸大谷。2017年升上大聯盟的他曾以39支全壘打打破國聯新人球季全壘打紀錄（雖說兩年後就被大都會一壘手阿隆索（Pete Alonso）的53發刷新紀錄），並且在兩年後一口氣包辦了MVP、銀棒獎及金手套三大獎項，一舉成為道奇隊史上最年輕的MVP得主。

大谷翔平是今年自由球員市場最熱門的一條大魚，他應該會拿下之後公佈的美聯MVP大獎，並準備獲得一張超級天價合約，這也可能會順便帶起貝林傑的身價。 美聯社資料照片

就在一切看來如此美好之時，貝林傑卻一頭栽進球員生涯的最低潮。這個低潮不僅長達數年而且深不見底。就在拿下MVP兩年後的2011年，貝林傑打出打擊三圍.165/.240/.302的離譜成績，OPS .542在全聯盟打席達350個的224名打者中排名倒數第二。這一年貝林傑還因為小腿骨折、大腿肌肉拉傷外加守備時撞上隊友斷了肋骨三度進入傷兵名單，最終只打了95場。更慘的是，反覆無常的肩傷造成他打擊完全走樣。隔年相對健康出賽144場的貝林傑OPS只上升到全聯盟倒數第六（.654），上壘率.265更是穩坐墊底。

儘管貝林傑表現爛到無以復加，但由於他這兩季都有薪資仲裁資格，球季結束後薪水不僅沒下降反倒持續調昇（2021及2022年分別拿到1610萬及1700萬美元）。但在去年球季結束後，原本賭貝林傑能重拾當年身手的道奇決定不等了。即便貝林傑還有一年才取得自由球員資格，最終總管弗里德曼（Andrew Friedman）仍決定拒絕與之續約（Non-tendered）。

道奇不與貝林傑續約的消息一出，市場上就有多達11隊對他有興趣。原因無他，前MVP及銀棒獎得主的名聲實在太過誘人。而且貝林傑雖然這兩年打擊不行，但能兼守中外野跟一壘的優異守備功力及速度猶在。再加上他本人為了展現自己有能力東山再起，只打算簽一年打打工就重回市場待價而沽。各隊更樂得花一年一千多萬美金的「小錢」賭他這張樂透。最後事實證明，拔得頭籌的小熊跟貝林傑自己都賭對了。

貝林傑去年在道奇的OPS低到只有.654，小熊抄底買在低點，今年他的OPS暴衝到.881，小熊本季差一點因為這筆非常聰明的投資就能打進外卡。 美聯社資料照片

由於今年冬天自由球員尤其是打者好手特別稀缺，成功回春的貝林傑此時此刻入市無疑碰上最佳時機。再加上代表他談薪的是聲名遠播（或惡名昭彰，看你從哪個角度看）的超級經紀人波拉斯（Scott Boras），最終攤在貝林傑面前的註定會是一紙讓他賺得盆滿缽滿的肥約。就以Fangraphs網站調查結果來看，多數人認為不論最終貝林傑花落誰家，球隊大約都少不了要付出6年1.5億美元左右的代價。

但這數字很可能還小看了波拉斯的手腕。一上來就吹噓貝林傑是個「五項全能球員」（five tools player，指跑、打、守、傳、長打樣樣精通）的波拉斯開價只會更高，甚至可能上看8年2億美金。儘管各隊總管不會輕信波拉斯的大吹牛皮，但在市場上除了更貴（而且不是只有一點）的大谷外沒有更好打者的現狀下，不論誰是最後拿下貝林傑的「贏家」，恐怕都不得不乖乖接受波拉斯的獅子大開口。

貝林傑也曾拿過金手套獎，他是五項全能型的球員，在打擊實力恢復之後，經紀人波拉斯肯定會把他的新合約價喊得天高！ 美聯社資料照片

針對貝林傑的新東家早已開出賭盤。其中這一年來跟貝林傑合作關係良好的小熊是最大熱門，名列第二的則是不僅缺外野手而且放話「我全都要」的洋基。有趣的是，除了這兩年一直積極補強的巨人跟大都會緊隨在後外，當初把貝林傑「一手帶大」卻又不得不狠下心來放他走的前東家道奇也在角逐者之列。不過可以想見，這些財大氣粗的球隊還是會視大谷為第一志願，直到大谷確定新東家後，才會回過頭來追逐貝林傑這個「天下第二人」。而在擅用拖延戰術的波拉斯操縱下，這場金錢遊戲多半要拖到明年。是以不論是想看貝林傑與道奇再續前緣的球迷，抑或是希望貝林傑能讓洋基再次偉大的基粉，可能都得多點耐心等待他的最終抉擇。