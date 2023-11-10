戴維斯傷退讓湖人頓失重心 連詹姆斯都坦言開季好艱難

近期展開客場四連戰的洛杉磯湖人狀態不佳，開季以來的傷兵潮讓球隊始終無法有著穩定的先發與替補輪值，大大影響球員之間的磨合效益。下一場湖人將對上比爾(Bradley Beal)已經歸隊的太陽，有可能讓他們這趟客場之旅以全敗收場。

湖人本季開打以來的掙扎連詹姆斯(Lebron James)都感到艱難，球隊場均淨失分排名聯盟倒數第四，而光是過去八場首節共輸掉74分為聯盟歷史之最，連同團隊三分球出手最少，三分球命中率最差都是團隊攻守兩端走心的寫照。

面對傷兵潮，詹姆斯坦言不知道自己還能幫助球隊甚麼，這段期間會是湖人難熬的階段，如此頻繁變動的陣容搭配確實不利於要求大夥開季就處於正向狀態，但他們必須設法度過新賽季的首要難題。

湖人在休賽季的補強普遍得到不錯的評價，但至今卻完全沒反映在戰績上。球團從自由市場上捕獲來自熱火的後衛文森(Gabe Vincent)，卻因為受傷關係一場正規賽都沒打，且雖然留下了羅素與里夫斯(Austin Reaves)，保有後場主要戰力，但里夫斯打從世界盃回來後，狀態就不甚理想，投籃穩定度，進攻侵略性都有負於上球季的表現。

里夫斯本季前八場兩分與三分球命中率紛紛寫下生涯新低的41.6%和27.8%，平均雖有13分4.4籃板4助攻，但持球機會更多的情形下也讓他失誤增加到2.6次的新高。 里夫斯這點沒能找回狀態讓湖人的組織和後場得分都顯得平淡無奇，對比去年季後賽湖人打出的成功模式，里夫斯發揮不如預期實在很傷。

里夫斯(左)從世界盃男籃賽回來後，狀況就不是很好。他在上季以二年級生的身份，一路跟著湖人苦戰到西區冠軍賽。沒太多時間休息又代表美國隊出戰世界盃，實在是非常辛苦。 美聯社

去年球隊的四號位范德比爾特(Jarred Vanderbilt)本季也因膝傷高掛免戰牌，而新兵伍德(Christian Wood)本來就不是防守見長的內線球員，到頭來湖人內線還是走不出要靠戴維斯(Anthony Davis)守護的老路。過去傷病史豐富的戴維斯開季場均出賽一度高達40分鐘成為聯盟最血汗代表，健康的他無疑主宰著球隊的攻防，本季場均23.9分12籃板還有恐怖的3.3次封阻，捍衛著湖人禁區。

但是剛開季就太操勞果不其然讓戴維斯開始因傷缺賽，對上火箭時湖人頓失攻守重心，首節便輸掉13分，全場更是被壓著打，內線光是靠著八村壘、伍德根本擋不住火箭堅決朝籃框攻擊的企圖心，團隊籃板狂輸23個，被火箭多抓了9個進攻籃板球，終場更以34分之差大比分落敗。這場敗戰不僅僅是湖人連敗的延續，也透露出團隊防守陣型基本上沒了戴維斯坐鎮形同散沙，防守體系建立不起來的警訊。

伍德本該是來分擔戴維斯壓力的內線輪替，有高度有活動力，能抓籃板，上賽季在獨行俠水土不服但也還有16.6分7.3籃板的成績。而來到湖人開季八場卻僅剩下7.8分6.4籃板的數據，明顯和團隊磨合有待加強，防守質量更應該有所提升才是。

伍德加入湖人之後有些適應不良，平均上場時間沒少多少，但成績是遠遠不如他過去的水準。 美聯社

至於八村壘傷癒復出面對火箭便能砍下全隊最高的24分8籃板，看得出他在休賽季和詹姆斯一同訓練的成果。八村在進攻端上的腳步施展，攻擊手段與時機的選擇與信心確實有所進化，但是仔細觀察下與隊友，甚至整個團隊建立的連結還是太少，就是看著詹姆斯，八村、羅素在輪流持球與兩、三人配合。

湖人各項基本團隊數據，得分、籃板、助攻、失分控制都在聯盟20名左右，連同前面提到的首節總是落居下風，讓球隊處於落後追趕的壓力，加上連敗的氛圍讓球員越打越迷茫，明明季外補強看似不錯，但實際組軍卻因為傷勢，戰術磨合等因素，完全不像是去年殺進西區冠軍賽的球隊，也難怪詹姆斯接受訪問時都流露出一絲無奈。

湖人現在欠缺的不是戴維斯、詹姆斯以外的第三星，無論球隊如何補強，球員來來去去，湖人不變的核心都是他們兩個。球隊應該盡快找到適合有效的先發陣容與替補輪替，才能慢慢建立起球員彼此間的默契，築起本季的團隊體系。否則照這樣打下去，戴維斯很可能在賽季前半段就得付諸大量體能，實在令人擔憂下半季他的健康狀況與油箱是否還有油去應付爭奪附加賽席次抑或是高強度的季後賽對抗。

就算平均每場比賽打35分鐘對「生化人」詹姆斯來說還可以接受，但「玻璃人」戴維斯已經快撐不住了！ 美聯社

湖人今年的開季令人失望，不如預期是事實，但必須期待這支傳統人氣球隊甚麼時候要醒過來，再現能競爭西區冠軍的堅韌戰力，賽季走到今年底將會是球隊關鍵。

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