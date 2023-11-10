哈登加入後吞二連敗 後衛海氾濫的快艇這局難解了！

哈登如願離開76人加入快艇，但快艇卻在他加盟正式上場後吞二連敗，始料未及。快艇這躺紐約客場之旅先慘敗給尼克13分，接下來再以7分之差輸給籃網，哈登並沒有因為未參加76人季前訓練而打得荒腔走板，事實上他這兩戰投籃命中率還高達55.6%，三分球是投9中4，還送出11次助攻。

快艇到底出現了什麼問題？

1、進攻卡死：快艇打尼克只得97分，打籃網只能攻下93分。

2、角色卡死：哈登非常節制，每場只出手9次。

3、鋒線卡死：除了先發中鋒213公分祖巴茲，替補前鋒196公分塔克，快艇根本沒有輪換內線。

4、替補卡死：三名板凳後衛海蘭德、曼恩、鮑威爾的球權、出手、上場時間都受到壓縮。

快艇目前內線缺乏替補人選，中鋒祖巴茲(中)已經連續3場比賽打了29分鐘以上，只怕接下來的比賽會越來越辛苦。 美聯社

哈登加入之前 快艇今年攻防效率都很夠水準

1、防守效率第八，稱不上精英級別防守，但排名前段班。

2、進攻效率第10，也在前段班。

3、投籃命中率5成，三分命中率4成，都是精英級別命中率。

4、「衛少」衛斯特布魯克在雷納德和喬治兩大球星身旁，場均15.5分、7.2籃板、6.5助攻，投籃命中率5成3，三分命中率3成8，雙雙打出生涯最高效率。

衛少(左)在經過長期與喬治(右)、雷納德的磨合之後，好不容易在先發位置越打越順手，突然間天降助攻王哈登，恐怕會讓他一時無法時適應。 美聯社

快艇在交易哈登時送走四名前鋒，除了兩名老將莫里斯、貝頓，年輕底薪前鋒馬丁和先發前鋒考文頓都一併送到76人。快艇會出清四名鋒線，主要考量是出清合約和擁擠陣容，四名前鋒中有兩人都不在主要輪換。但同時出清四名鋒線，卻也造成快艇現在內線輪換和鋒線缺人、缺身高。

哈登加入快艇兩場球，18投10中，場均14.5分、5.5助攻，投籃命中率超過五成，三分命中率4成4，每場只出手9次非常節制，場均失誤3.5次偏高，但哈登已經盡全力在配合團隊，成就隊友，希望能盡快融入團隊。

哈登上季場均21分、10.7助攻，生涯都以進攻、得分、單打為主要球風。但哈登在快艇必須更多打組織、控球角色，出手次數排全隊第四，落後喬治、雷納德、衛少，進攻端也得收斂，他在配合隊友，隊友也在適應他的存在和控球節奏。除非快艇能儘快止敗回升，否則接下來快艇這局難解。

哈登(左)來到快艇之後所面臨的挑戰，可能比之前在76人時還要更高，恐怕要犧牲更多的出手機會，花更多的心力在控球和組織進攻上幫助球隊。 美聯社

衛少有沒有可能被快艇教練泰隆魯拉去打替補？

機率不大，因為快艇板凳還有三名打爛仗後衛需要上場，衛少再拉去替補，快艇板凳有四名後衛等著分配上場時間和角色，調度、用人、擁擠神仙難救。

但也是不無可能，快艇需要贏球止敗，設立停損點，重新拉升球隊士氣和比賽內容。如果快艇需要調整陣容和先發，更換手氣和打法風格，唯一可能被拉下先發的就是衛少。

快艇有沒有可能進行第二波交易？

這是肯定的，快艇後場人滿為患，雷納德、喬治兩大球星各佔了25%球權，哈登控球再佔25%球權，剩下25%只能留給衛少和三名板凳後衛共同分擔，鮑威爾主要負責進攻、搶分需要球權和戰術，海蘭德上來打爛仗改變比賽也需要戰術、球權，曼恩傷癒歸隊後同時是改變比賽板的凳奇兵，更需要戰術角色和球權。

快艇後場人手太多，陣容擁擠，需要球權和上場的後衛太多，每個人都需要上場和球權，哈登加入快艇，快艇「後衛海」更擁擠，教練排兵用人布陣都很頭大。能贏球最好，一旦連敗不止，球星開始不滿，上不了場球員開始抱怨，快艇問題只會愈來愈多。

快艇後衛海太過擁擠，替補後衛海蘭德(右二)原本場均上場時間達到22分鐘以上，上一場突然縮水到只剩5分鐘，球隊勢必還要再進行一波交易來填補鋒線戰力。 美聯社

快艇該如何解套？

快艇「四星合體」如果不能完美連線，打出預期戰力和戰績，繼續贏球符合老闆和球迷期待，唯一解套方式就是「拆夥」，戰績永遠是NBA最現實考量。

快艇開心迎接哈登，但更大麻煩和挑戰才剛開始。