沒球打可別說是歧視 白襪安德森災難般的2023賽季

2023賽季應該是白襪明星游擊手安德森（Tim Anderson）整個職業生涯最不願回想的一個賽季，表現差勁就算了，唯一的Highlight還是與守護者球星拉米瑞茲（Jose Ramirez）在球場裡上演「拳上」大打出手，還被難堪地一拳KO，面子裡子皆輸外，白襪近期宣布將不執行他明年1400萬美金的球隊選擇權，這意味著他正式成為自由球員，然而看著本季留下的慘澹數據，當時主播口中「Down Goes Anderson」，怕是真的要一語成讖。

本文將不會討論球隊氣氛等難以量化的問題，畢竟球員氛圍只有球團內部知道，不過單就整體成績，我們便能得知這位19年打擊王、兩屆全明星，為什麼很難在今年休賽季獲得一份大聯盟合約。

安德森在2023賽季留下的唯一亮點，大概就是與拉米瑞茲在球場上的互毆了。影片來源：大聯盟官方網站

安德森今年到底有多慘？帳面上打擊三圍 .245/ .286/ .296、進攻指數 .582、「1轟」（你沒看錯）、25分打點、13次盜壘，wRC+只有60，很難想像這是過去4年繳出平均以上成績，並在運動員巔峰的30歲時繳出的打擊數據，進階數據攤開來也是一灘死水，87.8英里的平均擊球初速是聯盟最後20%水準，Barrel%只有2.9%（聯盟最後5%）、 .279的xwOBA（聯盟最後8%），5.0%的保送率證明扣除把球打進場內的能力，他基本沒有其他手段可以站上壘包。

安德森直到今年7月29日才敲出本季第一發全壘打，不過整年也就這一支就是了。影片來源：大聯盟官方網站

若與生涯成績對比，會發現安德森一直都是個不在乎好球帶，並盡可能將球打進場內的Contact型打者，這與當年的球探報告如出一轍，導致他追打壞球的頻率比一般球員來得更高，生涯Chase%為38.2%，比聯盟平均的28.5%要高了將近10個百分點，保送不多，但近4年的預期打擊率xBA都維持在高檔，然而，這種類型的打者往往也是衰退速度最快的，今年安德森的xBA只有 .250，已經來到聯盟平均以下，不免令人擔心未來成績只會一路向下。

除了可能的打擊技巧衰退，安德森的擊球品質也是逐年下探，這並不會太難聯想，作為巧碰型的打者，與現今當道的飛球革命背道而馳， 他的擊球初速、擊球仰角等數字自然是不會比擅長設定球路攻擊的TTO打者們好看，不過，安德森仍是Contact型打者中最不堪的那個，滾地球率在今年球季來到生涯新高的61.1%，HardHit%也是近三年最差的39.4%，導致他的長打產量銳減，本季長打率僅僅只有 .296，與生涯平均的 .422有著相當大的差距，整季下來的Run Value是聯盟墊底的-30。

安德森的擊球品質逐年下降，滾地球率在今年球季來到生涯新高的61.1%，HardHit%也是近三年最差的39.4%，整季下來的Run Value是聯盟墊底的-30。 美聯社資料照片

細看會發現，安德森對變化球毫無抵抗力是今年成績雪崩式下滑的關鍵，無論是面對Breaking系（曲球、滑球）或Offspeed系（變速球），打擊率皆不到兩成，xwOBA也分別僅有 .243與 .258，尤其是滑球，這季他面對到的滑球比任何變化球種都還要多，原因就是投手知道他打不好，面對的429顆滑球中，安德森只能繳出 .164的打擊率，另外還有31.1%的揮空率以及 .229的xwOBA。此外，他的防守進階數據OAA也在今年跌到均值以下，唯一還上得了檯面的，只剩平均以上的盜壘能力了。

綜觀來說，2023賽季的安德森就是個跑壘不錯、守備堪用，棒子幾乎毫無威脅性的功能性球員，加上豐富的傷病史（生涯累積8個賽季只有2季出賽滿140場），白襪拒絕付他明年1400萬美元的年薪確實有憑有據，若最終其他球隊只願意開出小聯盟合約，也是可預想的結果。