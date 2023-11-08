亞冠賽／日本新世代砲手雲集 長程火力更勝上一屆

2023年亞洲職棒冠軍爭霸賽即將在下週四16號開打。本屆日本武士隊歷經一段教練難產期後，最終由曾擔任上屆亞冠賽守備跑壘教練，近年帶過U-12監督的井端弘和擔任。在井端的率領下，本次日本野手群選入了多位長打好手，許多球員都具有一棒擊沉的能力，將是這次日本隊打線的特色。

上回2017年首屆亞冠賽時，日本武士隊陣容共有14名野手，這14人當季一軍全壘打支數加起來共有100轟，當中山川穗高賽季超過20轟，其次上林誠知、桑原將志和外崎修汰則有10轟以上的成績。今年野手同樣帶了14人，但整隊賽季全壘打支數加起來多達143轟，其中有牧秀悟、萬波中正和佐藤輝明三位打者突破20轟大關，其次坂倉將吾、森下翔太及秋廣優人，以及替補入隊的野村佑希，都是單季10轟以上的好手。

本屆最大咖的打者，自然是效力橫濱DeNA灣星隊，年初才入選經典賽，今年打出OPS.867、29轟的牧秀悟。他已經被總教練井端指名，將負責扛起本次日本隊的四棒重任。除此之外，曾在經典賽對澳洲一戰負責賽前喊話的他，有著擅於營造氣氛的嗨咖性格，預計將這支年輕的日本隊中，扮演休息室大哥的角色。

牧秀悟之外，日本火腿的萬波中正（25轟）及阪神虎的佐藤輝明（24轟）兩人，也都是20轟俱樂部的成員。萬波在投高打低，全壘打王僅26轟的洋聯，本來也很有機會競爭全壘打王的寶座，只可惜最後以1轟之差屈居第四，在武士隊6日開始的宮崎集訓，練打時頻頻把球轟出大牆。佐藤輝明自新人年以來，已經連三季繳出20 轟以上的表現，今年OPS.837則創下生涯新高。本季主要都擔綱第五棒的他，是阪神今年奪冠的要角。

日本火腿隊的萬波中正今年僅差一轟就能奪下洋聯全壘打王。 影片來源：太平洋聯盟TV YouTube官方頻道

廣島鯉魚隊的坂倉將吾，則是當今日職少見的強打型捕手。坂倉目前已經連三季雙位數全壘打，今年則打出OPS.757、12轟。森下翔太則是去年阪神一指選進的好手，高中、大學時期就是長程砲火出色的球員。今年OPS.691、10轟的成績以新人來講並不差，而且隨著球季的進行，還有越來越加溫的趨勢，從中後段開始幾乎都扛下了阪神的第三棒，在許多關鍵打席屢屢建功。

森下翔太球季後段屢屢建功，扛下了阪神隊三棒重任。影片來源：阪神虎 YouTube官方頻道

和森下同樣是球團極力栽培，在今年嶄露頭角擠進中心打線的，還有巨人隊的秋廣優人。秋廣有著200公分高、95公斤的好身材，並在2022年賽季起接下來當初松井秀喜的背號55，可見球團對他的期望之高，因此他也有著「新．哥吉拉」、「MEGA哥吉拉」之稱，本季最終繳出OPS.720、10轟的不錯成績。比較可惜的是，剛奪下日本一系列賽敢鬥賞的紅林弘太郎因傷辭退，不過替補的日本火腿內野手野村佑希，今年也有OPS.692、13轟的表現。

秋廣優人是巨人栽培的新秀大砲，身材高大的他綽號「新哥吉拉」。影片來源：東京電視台 YouTube官方頻道

除了以上達標「十轟俱樂部」的成員以外，像是廣島鯉魚的小園海斗也具有神來一棒的實力，今年季初雖因為極度低潮下二軍，但回歸後表現出色，80場就打出OPS.749、6轟。其中IsoP為.148，具有相當的長打實力。這樣數下來，日本隊可以排出一支幾乎每個棒次，都具有長程砲火的打線。

小園海斗是廣島隊中具有長程砲火的游擊好手。影片來源：日本電視台 YouTube官方頻道

過往井端弘和在帶U-12，就表明過不喜歡短打，戰術下得並不多，有別於一般過往日式教練的作戰風格。這次亞冠賽受訪時，也依然表示會盡量少用戰術，讓選手們自由去發揮。如今這批長打好手齊聚一堂，也有望能在不受干擾下，盡情展露自己的長程砲火。

這些球員多是各隊重點培養的次世代主力，可能尚打擊技巧還不夠純熟、三振率比較高等等的問題。不過，對日本而言，亞冠賽是提供有潛力成為未來一級大賽武士隊成員，但目前還比較缺乏國際賽經驗選手的鍛鍊舞台。像是上屆成員如今永昇太、近藤健介、源田壯亮等人，都成了今年經典賽的主力。這些年輕砲手，不只是本次參賽的中職、韓職和澳職代表需要小心應付的對手，未來更是有可能看到他們，在更高層級的舞台亮相。