日職／豪賭成功+知人善用 岡田成就阪神38年來第一冠

從3月的WBC經典賽奪冠，就似乎預告了這將是一個特別的日本職棒球季。阪神虎相隔18年再度奪下中央聯盟優勝，到了年底與歐力士猛牛在日本一決戰中狹路相逢，更是上演了相隔59年之久的「關西內戰」，為日本一整年的棒球熱製造壓軸。

比賽打到第七戰，打好打滿的結果讓日本職棒聯盟、電視轉播單位、贊助商都笑嘻嘻。兩支參賽的球隊雖然結果有輸有贏，不過精彩的內容以及過程當中，包括歐力士監督中嶋聰連下兩次故意四壞保送等話題掀起了熱潮，兩支關西勁旅都是贏家。

雙方打完前6戰的得分完全相同，是23比23取得3勝3敗平手狀態，勢均力敵的程度可見一斑，難怪讓日媒直呼是「奇蹟」。

而這次的日本一總冠軍決賽果然一如預期，充滿了話題以及張力。最後阪神虎隊再最終戰G7以7比1擊敗歐力士，奪下了相隔38年、隊史第二座日本一總冠軍的優勝錦旗。今年總冠軍賽的「阪神VS.歐力士」是日本職棒史上第22次廝殺到G7，過去的21次當中，類似歐力士從2勝3敗追成3勝3敗之後，最後逆轉封王的有11次、佔比52%，加上歐力士手中握有第二戰先發6局0失分，徹底封鎖阪神打線的左投宮城大彌，因此賽前歐力士被看好較為有利，卻在G7的先發投手身上分出了勝負。

阪神虎隊在G7推出阪神青柳晃洋先發，總冠軍賽一直未出賽，直到最後的G7才被推出來對決歐力士宮城大彌。青柳先發4.2局0失分，雖然只差1人次未能成為歷史性封王戰的勝投，不過成功達成教練團託付的任務，成為左右這個系列賽的最大關鍵。

青柳晃洋本季例行賽戰績8勝6敗、防禦率4.57，陷入近年最低潮，也失去了連續兩年聯盟勝投王、2022年防禦率王的風采，從冠軍賽的投手調度安排也看得出地位出現動搖。岡田彰布卻選擇將命運的第七戰交給青柳，萬一失敗絕對將承受調度失敗的責難，結果他的大膽賭注成功，加上知人善用的策略奏效，翻轉了系列賽前不被看好的局勢，將成為留名史上的監督名將。

阪神虎隊在決戰的G7發揮打擊威力，擊退歐力士強投宮城大彌，報了G2的一箭之仇，終於拿下總冠軍！ 擷圖自日本職棒聯盟NPB官方網站

青柳晃洋獨特的低肩投法，加上這個系列賽歐力士是第一次與他碰頭，熟悉度吃了大虧，徹底擾亂了歐力士打線。反觀第二戰先發6局只被擊出零星4支安打的歐力士宮城大彌，阪神打線在二度對戰下顯然適應度大幅提升，宮城大彌4.2局就被擊出5支安打失掉5分，包括了洋砲諾吉（Sheldon Neuse）致命的3分全壘打，也跟對戰熟悉度有不小的關係。加上青柳晃洋是今年阪神開幕戰先發，2023年的最終戰先發也交給他，象徵為一整年球季帶來「有始有終」，「岡田阪神」風光寫下歷史。

至於落敗的歐力士，也不是沒有收穫，畢竟他們成為西武獅隊之後再度在洋聯完成連霸的球隊。第一強投山本由伸在G6以138球完投9局，被敲9安、14次三振、失1分的成績，今年球季結束後可能旅美，被認為是他前進美國職棒大聯盟前的「最後一舞」，拿下個人生涯在日本一的第一勝，得以赴美不留遺憾。