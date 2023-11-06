保送王索托應該走定了 洋基不意外又是最熱門下家

在接下來一個月裡，我們又會像交易大限前一樣不斷看到教士外野手索托（Juan Soto）的名字。原因無他，才剛大開龍門的自由球員市場一言以蔽之就是「大谷翔平及其他」，尤其由剛獲頒東山再起獎的外野手貝林傑（Cody Bellinger）領銜的打者水準之低落實難令人恭維。看在亟欲補強進攻火力的洋基、小熊等十八家諸侯眼裡，除了貝林傑外，與其在市場上「淘」這些插標賣首的二流武將，不如將眼光轉回到索托這鍋夏天就下鍋的「冷飯」。

或許有人忍不住要拍桌——又是洋基，這是把交易大限前的小道消息拿來複製貼上嗎？其實洋基總管凱許曼（Brian Cashman）也正捫心自問：時隔三月，展望明年，此時此刻的洋基怎麼好像比交易大限前更需要索托了？今年七月底洋基的戰績是55勝51敗，雖說在美聯東區墊底，但至少勝多敗少，而且還有一線機會拿張外卡（落後榜尾3.5場）。結果最後兩個月隊長賈吉（Aaron Judge）傷癒歸隊，洋基反倒打出勝率不到五成的27勝29敗。

洋基下半季戰績不佳，一蹶不振的打線自難辭其咎。即便幾乎全勤出賽（56場比賽先發了52場）的賈吉打出.938 的OPS，最後兩個月整隊打擊三圍仍只有.221/.307/.387，.694的OPS在全聯盟排名倒數第8。扣除掉賈吉，其他洋基打者的OPS更是只有.666。

賈吉雖然是超級巨砲，但他常年受到傷勢影響，不但常常被列為傷兵，有時也會陷入低潮，讓洋基火力斷層情況更加嚴重。 美聯社資料照片

.666的OPS是什麼樣的概念？不必他求，洋基自家出產季前被譽為「基特接班人」的新人游擊手沃爾普（Anthony Volpe）今年OPS就正好等於這個數字，並且在全聯盟打席達標的135位打者中排名倒數第6。雖說初出茅廬的沃爾普守備頗受好評，但有哪隻球隊的打線在擺上八個沃爾普後能拿總冠軍？

凱許曼當然不可能坐視洋基打線再次上演「賈吉和他的快樂夥伴們」。更別提明年又老了一歲的內野手勒梅休（DJ LeMahieu，35歲）、一壘手瑞佐（Anthony Rizzo，34歲）跟史丹頓（Giancarlo Stanton，34歲）的表現都可能繼續秀下限。然而拔劍四顧，整個市面上除了大谷這個百年一遇、但早已對洋基發過「好人卡」的超級樂透外，唯一夠格來扶洋基打線這個阿斗的也就只有索托——同樣號稱百年一遇的「打擊之神」泰德．威廉斯（Ted Williams）接班人。

洋基老將史丹頓近年的打擊表現持續下滑，而且近兩季缺賽超過100場，洋基急需新血來提供穩定的火力支援。 美聯社資料照片

回過頭來看今年戰績跟洋基一模一樣的教士。雖說球季結束後兩大投手——塞揚獎第一候補史奈爾（Blake Snell）跟終結者海德（Josh Hader）雙雙成為自由球員，但教士整體實力猶在，明年當可再放手一搏，似乎沒有理由在這個時間點送走索托。問題在於教士老闆的荷包可不像大都會老闆那樣深不見底。根據The Athletic網站的報導，教士在九月申請了一筆一億美金的貸款，原因是他們為了支付高達全聯盟第三（2.49億美金）的團隊薪資已顯得捉襟見肘，但大聯盟官方最後只批准一半。

換句話說，前幾年豪氣干雲頻頻開出大約給小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、波賈茲（Xander Bogaerts）與馬恰多（Manny Machado）的教士接下來八成還得挖東牆補西牆。如果能將明年年薪可能突破三千萬美元的索托交易出去，亦不失為解燃眉之急的一劑良方。雖說看遊騎兵砸錢拿冠軍好像很容易，但教士老闆只要回頭想想季前小塔提斯大放厥詞「美聯誰來都一樣，我們會贏下一切」，最後卻是團隊薪資不到他們一半的響尾蛇在打世界大賽，對於「簽約一時爽，季末火葬場」已有深刻體會的他應該無須再等另一個交易大限，就可以做出交易索托的決定。

教士花鉅資組建豪華軍團，但最後只打出82勝80敗戰績，勝率勉強過5成，還不如總薪資不到教士一半的響尾蛇，因此季後很有可能會把索托(左)給交易出去。 美聯社資料照片

回到索托本人身上。身為當今打擊能力最全面，既能轟全壘打（年僅25歲的索托今年剛以35發創生涯新高）、又有高打擊率（縮水球季打擊王，隔年打擊率.313，生涯打擊率.284）而且是史上最會選球（連續三年保送王，生涯保送遠高於三振次數）的打者之一，「六邊形戰士」索托的打擊型態會不會不適合洋基無疑是個蠢問題。更何況左打又保送特多的索托跟現役最強右翼砲手賈吉根本有如「天作之合」。而且從數據面看，先發球員只有瑞佐是左打而且今年對右投手打得奇爛無比（OPS .683，全聯盟倒數第4，對左投則高達.777，全聯盟第9）的洋基也的確需要一位頂級左打——而索托生涯對右投的OPS剛好等於1（現役球員第一）。

最後還是那句老話，賈吉跟王牌投手柯爾（Gerrit Cole）的長約雖然還有很多年，但他們的黃金歲月已經像櫻木花道的經典台詞——就只有現在了。如果洋基不想像前幾年一樣繼續浪擲他們的「大好青春」，到頭來可能還是得毅然決然梭出手上的籌碼，去換取索托這個皇冠上的寶石。至於換來索托後，洋基還有錢去簽他們瘋狂盯哨的山本由伸跟補強其他位置嗎？這種有錢人的煩惱是洋基老闆跟凱許曼才有資格回答的，怎麼輪得到你我？