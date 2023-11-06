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湖人才說要嚴格管控 詹姆斯上場時間怎會越來越誇張？

聯合新聞網／ 陳光立
湖人本季仍對詹姆斯高度依賴，他在場上跟坐在板凳上時湖人是判若兩隊，這讓季初宣稱要管控他上場30分鐘以內的目標根本無法達成。 美聯社
湖人本季仍對詹姆斯高度依賴，他在場上跟坐在板凳上時湖人是判若兩隊，這讓季初宣稱要管控他上場30分鐘以內的目標根本無法達成。 美聯社

洛杉磯湖人總經理佩林卡（Rob Pelinka）、總教練漢姆（Darvin Ham）本季對陣容中的最大咖詹姆斯（LeBron James），在他的第21個球季有所安排，主要希望幫助38歲的老詹走更遠，透過限制上場時間保持狀態。

佩林卡坦承，從今年2月交易截止日以來的每一項決策，都是為了實現這個目標。在9月底記者會中，他表示：「這一切，就是為了詹姆斯要進入他第21年，我們必須替他著想，幫他堅持到最後，這（打完整季）是目標，增加球隊深度、多樣性和投籃能力，都可幫助我們有效管理。」

不過，目前看起來成效欠佳，以詹姆斯平均35分鐘的上場時間觀之，還多次在末節和延長賽打好打滿，能否完整結束本季得畫問號，某種程度觀之，我覺得湖人才打完第一場，就已經放棄限制老詹的上場時間。

詹姆斯在開幕戰打衛冕冠軍隊伍丹佛金塊，僅僅上場29分鐘。可以看出，當他在場上湖人比金塊多得7分，詹姆斯坐板凳的19分鐘內，湖人分數也少拿了19分。湖人希望以老將對待，但其重要性遠超眾人想像，儘管各界認為季外補強算成功。輸金塊隊後，漢姆説：「是的！我們仍打算將詹姆斯上場時間限制每場30分鐘，而不是上一季的35.5分鐘。」但這項調度的結果是輸球。

那一場失利後，詹姆斯平均上場時間增加到37.3分鐘，包括上周三對抗洛杉磯快艇的延長賽，足足打了42分鐘。湖人第三場打國王隊，詹姆斯第四節一坐板凳，湖人5分的領先一分鐘內消失，他在延長賽上場打滿，最後是以132-127輸球。翌日，連續兩天征戰的詹姆斯在與魔術隊又上了33分鐘。全隊之中，僅有六人有五場比詹姆斯打得久，一位是戴維斯（Anthony Davis）而另一位是羅素（D'Angelo Russell）。

詹姆斯(右)在對快艇的比賽中竟然打了42分鐘，他不但攻下35分、搶下12個籃板，還能有68.4%的超高投籃命中率，實在讓人嘖嘖稱奇。 美聯社
詹姆斯(右)在對快艇的比賽中竟然打了42分鐘，他不但攻下35分、搶下12個籃板，還能有68.4%的超高投籃命中率，實在讓人嘖嘖稱奇。 美聯社

當詹姆斯在場上時，球隊的淨得分是+8.7，他不在場淨得分是-23.2，相當於每100次持球回合少31.9分。湖人過去幾場第四節累計60分鐘，詹姆斯在裡面就佔52分鐘，有沒有他差異明顯。假設漢姆堅持詹姆斯30分鐘限制，湖人可能是開季五連敗。

即將滿39歲並可能在本季成NBA史上出場和時間最多的球員，湖人對詹姆斯強烈依賴是令人驚訝的現況。過去五季，詹姆斯缺席27場佔整季82場的三分之一。過去三季，他缺席場次增加，這湖人不得不面對。詹姆斯過去兩隻腳都受過傷，包括右腳腱撕裂，他能全力衝刺多少場誰都不知道。

詹姆斯正在改變打法，進階數據顯示他防守端速度低於聯盟平均值。如今的他，幾乎不太拼搶進攻籃板，三分線外出手頻率增加。相對地，湖人隊也受到影響，進攻排第29位而防守排第30位，全聯盟二次進攻得分次數最少，被二次得分次數排第24位，平均每場比賽淨得分差距-8.4分，僅次於休士頓火箭隊。

老詹(左)已經不是那個全能的詹姆斯了，從進階數據觀察，他的腳步變慢，且外線出手頻率增加，他自己也明白身體已不復當年勇。 美聯社
老詹(左)已經不是那個全能的詹姆斯了，從進階數據觀察，他的腳步變慢，且外線出手頻率增加，他自己也明白身體已不復當年勇。 美聯社

戴維斯季初表現算出色，平均26分、13籃板和3助攻，但湖人仍處於苦戰，老症頭在於缺乏穩定的第三得分點，尤其是里夫斯（Austin Reaves）開季低潮，平均命中率34.5%，三分命中率21.1%，平均每場比賽失誤數2.8次與助攻數3.4次相當。根據Cleaning the Glass數據，當里夫斯上場時，防守端每100個持球回合差27.3分。如今唯一期待的是里夫斯擺脫低潮，能在今後比賽有更大提升。

湖人隊再來需要找到最佳的輪替順序，一個可平衡攻防兩端需求的陣容，目前看詹姆斯、戴維斯、里夫斯、文森（Gabe Vincent）和普林斯（Taurean Prince）一起出場共六次，漢姆還有時間去找出哪些球員值得信任，而不是繼續依賴老詹和固定的那幾人來扭轉乾坤。

湖人82場例行賽目前才打5場，教練團仍有時間讓球隊更進一步磨合，找出可以信賴的成員，組成不必依賴老詹撐場面的陣容。 美聯社
湖人82場例行賽目前才打5場，教練團仍有時間讓球隊更進一步磨合，找出可以信賴的成員，組成不必依賴老詹撐場面的陣容。 美聯社

NBA專欄 NBA 湖人 戴維斯 里夫斯 詹姆斯

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