黃蜂徹底擺脫喬丹魔咒 榜眼米勒開季表現不輸斑馬

今年開季的夏洛特黃蜂目前1勝3敗，接連輸給活塞、火箭這種後段班球隊。理論上，黃蜂本季很可能依舊會是季後賽絕緣體，當球隊麻煩人物不少，場上能打的卻沒幾個，傷的傷，菜的菜，好不容易在某段期間打出連勝，卻欠缺後勢，戰績頂多撐到附加賽邊緣徘迴，這就是過去幾年黃蜂的寫照。

除此之外，黃蜂內部的麻煩人物，有著原先主力布里吉斯因為場上暴力事件而一直未能回歸球場而自毀前程。長人瓊斯(Kai Jones)接連在社群上的脫序行為讓黃蜂毅然決然放棄這名長人，縱使隊上內線人力吃緊，球團也不願把一顆未爆彈綁在身上。我想在這樣的黃蜂裡面，今年唯一能期待的就是新科榜眼米勒(Brandon Miller)的個人成長以及他和主控小鮑爾(LaMelo Ball)聯手會激出怎麼樣的火花。

過去在喬丹主掌黃蜂經營權之時，籃球大帝的選材眼光明顯不如他在籃球場上來的威風。向來被喬丹欽點到的樂透新秀，要嘛是令人摸不著頭緒為何要用高順位選進一個苦力球員，或者在進入聯盟後嚴重適應不良，成了人們口中的水貨。歷史上其他前五順位之後的樂透區不提，光是前三順位，著名的例子就有投籃姿勢超怪異，只適合當苦工的防守型榜眼吉爾克里斯特(Michael-Kidd Gilchrist)，以及長髮射手探花莫里森(Adam Morrison)。

喬丹看人的眼光一向是奇差無比，遠在巫師隊時代的布朗就不提了，2006年時為山貓選的探花莫里森(35號)與2012年的榜眼吉爾克里斯特都證明是失敗中的失敗。 歐新社資料照片

喬丹識人不清的選秀魔咒長年困擾著黃蜂，也讓他們即便年年擁有樂透籤卻始終無法培養出看板球星。但這樣的情況從小鮑爾到來後開始有了變化，鮑爾的華麗球風極具觀賞價值也充滿侵略性，他的到來讓黃蜂得以有了圍繞著他打造陣容的長遠計畫方向，讓球隊總算是有個重心以及可期待的未來。

而本屆榜眼米勒，選前雖被譽為是本屆最棒的純得分手，但是各大媒體給予的選秀評比總是輸溫班亞瑪(Victor Wembanyama)、韓德森之後(Scoot Henderson)好一段。當黃蜂在選秀夜以榜眼籤選擇米勒而跳過多年未見的全美最強控球時，質疑與納悶的聲音不會少。但是隨著時間軸拉到現在球季正式開打，相信當初納些不解的聲音會逐漸消弭。

米勒生涯的前三場分別繳出13、17、22分，無論是接應的外圍投射，或個人的持球攻擊都頗令人驚豔，他展現出新人該有的膽識，卻又不會過於急躁地執著於強攻。從板凳出發的米勒前四場打完，平均上陣將近30分鐘，繳出兩分球命中率46.8%，三分球命中率42.1%場均命中兩顆，平均15.5分5.8籃板2助攻1.3失誤的不俗數據。

米勒NBA生涯的開始相當沉穩，身為菜鳥卻很有膽識，出手不急躁也不貪功，心態上似乎比斑馬更加成熟，表現頗有大將之風 美聯社

溫班亞瑪目前也是打了4場，場均上陣27分鐘能繳出16.3分7.5籃板2.3火鍋1.5助攻1.5抄截，但也出現高達4.8次的失誤。溫班亞瑪在場上誇張的三樓跳投，不可思議的遠距離封阻，甚至是隔人飛扣，充分體現他絕無僅有的怪物天賦。但心態不夠成熟，過於急躁與失誤，身體對抗性不足等缺點當然也是顯而易見的符合他這個年紀。

相較之下，在鮑爾的穿針引線的指揮下，從板凳出發的米勒相對沉穩，進階數據指出不管是攻擊取分的效率，或者是接球投射的效率，其實米勒更高效更穩定。以米勒目前在進攻端上的了檯面的技巧，與他透露出的得分天份，假以時日，或許他還真有可能朝他的偶像喬治(Paul George)前進。

曾受到布萊恩(Kobe Bryant)深深啟發的喬治曾說過，就像布萊恩之於他一樣，他肯定也會不吝給予小老弟米勒所需要的場內外指導與一切關心。

我想這就是英雄惜英雄的世代傳承與籃球迷人之處，米勒的生涯剛剛起步，充滿前景的未來不僅是個人，對於黃蜂也是由他與鮑爾開創新紀元的開始。當大家聚焦於溫班亞瑪之時，別忘了同屆之中還有個才華洋溢的得分好手米勒值得更多的關注。

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