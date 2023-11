胖虎歸山潛力無窮 鵜鶘一飛沖天時機到了

鵜鶘狀元前鋒威廉森正在滿血回歸,上季因傷只打了29場,生涯四年只出賽114場(例行賽共328場),威廉森今年開季看起來很健康,有機會帶領鵜鶘一飛沖天。威廉森開季四戰全勤,鵜鶘3勝1敗,威廉森場均21.5分、6.8籃板、4助攻,投籃命中率5成,鵜鶘贏灰熊、勝尼克、逆轉雷霆,只被勇士痛宰,防守效率第七,所有一切都在往好的方面發展。

「威廉森只要能在場上,我們就擁有最棒贏球武器,他在攻防兩端都能發揮影響力,這是他與生俱來天賦能力」鵜鶘教練格林認為健康威廉森,鵜鶘今年球季就有無限可能。除了連年傷病,威廉森生涯最大挑戰和困難就是「減肥」控制體重這檔事。威廉森坦承:減肥真的很難。

2022年7月鵜鶘為威廉森奉上五年1.93億美元頂薪合約,這裡頭據傳有一項特殊規定是,威廉森必須有效控制體重,只要體重超過133公斤就要罰款,用來約束威廉森保持最佳體態和健康出賽。

Zion kept it real about the food. pic.twitter.com/KO5HXAQ4oN