胖虎歸山潛力無窮 鵜鶘一飛沖天時機到了

鵜鶘狀元前鋒威廉森正在滿血回歸，上季因傷只打了29場，生涯四年只出賽114場（例行賽共328場），威廉森今年開季看起來很健康，有機會帶領鵜鶘一飛沖天。威廉森開季四戰全勤，鵜鶘3勝1敗，威廉森場均21.5分、6.8籃板、4助攻，投籃命中率5成，鵜鶘贏灰熊、勝尼克、逆轉雷霆，只被勇士痛宰，防守效率第七，所有一切都在往好的方面發展。

「威廉森只要能在場上，我們就擁有最棒贏球武器，他在攻防兩端都能發揮影響力，這是他與生俱來天賦能力」鵜鶘教練格林認為健康威廉森，鵜鶘今年球季就有無限可能。除了連年傷病，威廉森生涯最大挑戰和困難就是「減肥」控制體重這檔事。威廉森坦承：減肥真的很難。

2022年7月鵜鶘為威廉森奉上五年1.93億美元頂薪合約，這裡頭據傳有一項特殊規定是，威廉森必須有效控制體重，只要體重超過133公斤就要罰款，用來約束威廉森保持最佳體態和健康出賽。

Zion kept it real about the food. pic.twitter.com/KO5HXAQ4oN — Gilbert Arenas (@GilsArenaShow) July 11, 2023

威廉森在亞瑞納斯的節目中表示自己年輕又超有錢，要拒絕美食的誘惑真的很難。影片來源：亞瑞納斯推特

威廉森也深刻了解自己面臨問題和危機：「我在杜克大學K教練教我的，我必須承擔責任，很多事情我可以做得更好，但我並沒有做到，我得修正我犯的錯誤。」

上個賽季威廉森上半季還是體重失控，他只打了29場例行賽，接下來一路缺陣，鵜鶘開季前兩個月戰績曾經站上西區第三，但隨著威廉森下半季傷停，鵜鶘戰力一路滑落，42勝40敗戰績西區第九，只拿到季後賽附加賽資格，可惜最終還是倒在季後賽門外。

所有人都知道，如果威廉森保持良好體態，可以健康出賽，鵜鶘肯定是西區季後賽熱門球隊，也有很大機會在季後賽締造冷門。上季再一次失敗和挫折，過去半年給了威廉森生聚教訓，今年開季威廉森看起來好極了，爆發力驚人體態正常，速度和衝擊力都在恢復到最佳狀況。

威廉森(左)在2021年開季報到時體重超過300磅，今年季前他努力地健身與節食，終於降到284磅，這讓他在場上的行動更加靈活，膝蓋的負荷也減輕不少。 美聯社

威廉森今年七月曾經在媒體訪談中說出真心話，他就像小孩子一樣天真，面對生活+美食+各種誘惑，很難自我控制。「我在20歲上下時感覺自己擁有全世界的錢，但吃的健康`控制體態真的好難，我正在努力讓一些有智慧的人在我身邊幫助我，聆聽他們的意見。」

今年開季威廉森稱不上煥然一新，但更好體型，超強爆發力，極具侵略性速度和力量，威廉森逐漸扛起鵜鶘一哥角色，為隊友做出最好示範，帶領球隊贏球。

鵜鶘教練格林說：「球季剛開始，但我們得到不錯起步，每個人都做出很多貢獻，威廉森就是其中最重要關鍵和核心人物，他就是球隊未來和門面，當威廉森展現出他的潛能和超凡力量，隊友也會跟著受到感染，這是我們期待全新賽季，一切都在往好的方向前進。」

當胖虎(中)打得像巴克利一樣超級強悍又很敏捷時，對手真的要小心了！ 美聯社

台灣球迷為威廉森取了一個有趣綽號「胖虎」，胖虎（技安）是多啦A夢（小叮噹）中的漫畫人物，胖虎驚人暴力和人見人怕的身體天賦，跟威廉森完全一個樣。

從今年開季身材和身形看，胖虎還可以再瘦一點，胖虎欠缺的只是多一點自律，多一些成就，以及多一點責任感，只要胖虎保持健康完整出賽，鵜鶘就有一飛沖天的能力和顛覆西區所有可能。威廉森正在改變西區，今年西區戰況的激烈程度，史上僅見。

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