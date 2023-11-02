高材生名投轉任操盤手 楊恩三年率遊騎兵重返榮耀

資深一點的大聯盟球迷應該都對楊恩(Chris Young)這位前強投有所印象，球員時期的他即以208公分的籃球員身材與擁有常春藤名校普林斯頓大學學位著稱。他的大聯盟生涯從2004年持續到2017年，退休後於2021年球季開始擔任遊騎兵隊總管。本文截稿前，遊騎兵隊只差一勝就能拿下隊史首座世界大賽冠軍，無論最終奪冠與否，楊恩都堪稱在三年內成功重建遊騎兵，並率領這支兩年前才吞下102敗的隊伍迅速重返榮耀。來看看這位具備常春藤名校等級腦袋又擁有明星球員資歷的神人是如何辦到的。

今年的世界大賽其實稱得上是普林斯頓大戰，因為除了楊恩之外，其實響尾蛇隊的總管哈森(Mike Hazen)也是普林斯頓大學的畢業校友，他曾被教士隊選中但只打了兩季小聯盟就結束球員生涯。而楊恩則打了13季大聯盟，在大聯盟初登板時的球隊就是遊騎兵，2006到2010年在教士時是他最輝煌的時期，其中2006年曾在波奇(Bruce Bochy)的麾下投球，2007年則入選了明星賽。2015年楊恩隨著皇家隊拿下世界大賽冠軍，而台灣球迷對他最後的深刻印象或許是2016年曾經為王建民在皇家時的隊友。

響尾蛇總管哈森也是普林斯頓大學的畢業校友，但他在球員時期的棒球路止於小聯盟。 美聯社

2020球季結束後，楊恩接替丹尼爾斯(Jon Daniels)擔任遊騎兵隊總管。這並不是項輕鬆的工作，當時遊騎兵隊已連續四年勝率不到五成，且他的前任丹尼爾斯掌管15年的球隊曾二度打進世界大賽，要承接這項豐功偉業壓力可不小。而楊恩接任的第一年首要工作就是先清薪資，用年薪較高的明星球員換來資歷較淺的選手。包括用林恩(Lance Lynn)向白襪換來唐寧(Dane Dunning)，以安德魯斯(Elvis Andrus)向運動家隊取得海姆(Jonah Heim)。2021年楊恩最成功的操作莫過於與光芒隊的三換三交易取得洛爾(Nathaniel Lowe)，因為這筆交易中的其他人都不太值得一提，唯獨洛爾來到遊騎兵後就成了一名強打。當年這三筆交易案換來的三名球員後來都成了主力，且也有效將遊騎兵隊的薪資總額排名由2020年的第15名降到2021年的第20名。

楊恩過去幾次的交易都是越換越好，從光芒換來洛爾(圖)更是賺到大的。 美聯社

有了薪資彈性後，楊恩2022年開始以挖到德州石油般地大灑幣，其中最震撼的絕對是一次網羅塞米恩(Marcus Semien)與席格(Corey Seager)這組黃金二游，兩人的合約分別是7年1億7500萬美元與10年3億2500萬美元，而今年這兩位明星球員的bWAR值分別排美聯野手第1與第4，目前看來這筆錢砸得算是值得。該年也補強了輪值的部分，包括以1年400萬找來培瑞茲(Martin Perez)回鍋，結果培瑞茲該季投出了2.96防禦率的生涯最佳成績。另也以4年5600萬簽下葛雷(Jon Gray)，葛雷的表現雖非特別突出，但這價格以一名能固定出賽的輪值投手來說還不算太虧。此外能打DH又能蹲捕的蓋佛(Mitch Garver)則是該年以基納-法利法(Isiah Kiner-Falefa)向雙城換來的，後者則沒替雙城打任何一場球就被交易掉。

今年楊恩在補強前先找來教士隊時期的老長官波奇重出江湖執掌兵符，同時也請回麥達克斯(Mike Maddux)擔任投手教練，有了帶兵如神的傳奇教頭與資歷顯赫的投手教練後，遊騎兵隊更可無後顧之憂地持續補強。2023年他們的補強重點即放在投手陣容，以5年1億8500萬的天價簽下巨投狄葛隆(Jacob deGrom)，另分別以2年3400萬與1年1250萬網羅伊瓦迪(Nathan Eovaldi)與希尼(Andrew Heaney)。其中伊瓦迪在狄葛隆整季報銷後成功扮演王牌角色，是今年最划算的合約之一。牛棚部分也以1年僅150萬的價格簽下終結者史密斯(Will Smith)。

羅伊瓦迪本季在例行賽戰績是12勝5敗，季後賽至今則是4勝0敗，他是遊騎兵能打進世界大賽的最關鍵投手補強。 美聯社

經過三年的補強，遊騎兵隊今年季前仍不被看好重返季後賽，更遑論世界大賽。根據PECOTA系統的季前預測，遊騎兵隊被預估今年只能取得78勝84敗的戰績，甚至連五成勝率都不到。但顯然這支球隊跌破了大家眼鏡，今年戰績在美聯西區一路領先，讓他們在季中成了交易市場的買家。他們取得了另一位王牌巨投薛則(Max Scherzer)與嚴重被低估的蒙哥馬利(Jordan Montgomery)，另也換來強力後援查普曼(Aroldis Chapman)，補足了一定的戰力。其中蒙哥馬利在季後賽大放異彩，被視為這當中最成功的交易。

今年季後賽遊騎兵隊的主力除了賈西亞(Adolis Garcia)、容恩(Josh Jung)、塔維拉斯(Leody Taveras)、雷克勒(Jose Leclerc)與卡特(Evan Carter)之外，其他都是楊恩上任後延攬進來的。從這三年遊騎兵隊的補強不難看出楊恩的眼光都相當精準，除了今年球季提前報銷的狄葛隆外，幾乎沒有吃虧的投資。多位當初不太受矚目的交易案，換來的球員現在都成了的主力。即便以查普曼交易案來講，儘管送走雷根斯(Cole Ragans)長期來看絕對吃虧，但短期而言能得到牛棚即戰力並拿下一座冠軍也算值得了。

楊恩聰明的腦袋與豐富的大聯盟球員資歷綜合體，是相當罕見的總管條件。當今大聯盟總管擁有名校頭銜已不稀奇，但又有多年球員經歷的就很稀有了。費城人的總經理福爾德(Sam Fuld)是另一個案例，史丹佛大學畢業的他也在大聯盟打了8季，與楊恩一樣都是2020年球季後成為球團總經理，去年就與總裁唐布洛斯基(Dave Dombrowski)攜手帶領球隊重返世界大賽。近期紅襪隊找來的新總管布雷斯洛(Craig Breslow)也有同樣的條件，耶魯大學畢業的他打了12季大聯盟且是2013年紅襪奪冠的主力。未來或許也有機會看到達特茅斯畢業的奧斯瑪斯(Brad Ausmus)擔任某隊總管，擁有名校頭銜加上球員資歷的人操盤球隊陣容，可能會是新的趨勢。無論未來會如何演變，楊恩都有可能成為這批神人當中率隊奪冠的第一人了。

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