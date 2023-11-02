保羅與勇士無縫銜接 為拚冠甘願犧牲個人先發紀錄

從紐奧良黃蜂隊起家，輾轉洛杉磯快艇、休士頓火箭、奧克拉荷馬雷霆、鳳凰城太陽隊，保羅（Chris Paul）如今找到真正歸屬，加入擁有柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）、威金斯（Andrew Wiggins）、格林（Draymond Green）的金州勇士隊。過去四戰，他不單扮演老將功能，還成為第二陣容指揮官，在柯瑞下場之際維持競爭力。

擁有這麼一位19年資歷的球星，勇士訓練營前幾天，總教練柯爾（Steve Kerr）召來六位主力進辦公室談話，成員包括魯尼（Kevon Looney）和保羅本人。談及這場會議，保羅記得柯爾當時白板寫著：「格林，不要遲到！」這次討論相當關鍵，上季勇士因意見紛歧而呈現分裂，先是季前賽練習自家人開幹，接著是成員對上場時間、不確定的角色和輪值抱怨。有鑑於此，柯爾開季前要講清楚，面前六人有一人需從板凳出發，這對保羅是意義深遠，因為他19年生涯先發多達1365場，顯然地這記錄會在勇士隊中斷。

美西時間10月29日保羅先發記錄中止，在與休士頓火箭隊的客場比賽從板凳出發。儘管如此，他的角色仍舊吃重，在這場以106：95比數擊敗對手的比賽領軍板凳部隊，而且掌控本領依舊「神」（綽號：The Point God），柯瑞離場時勇士隊15：18落後，當他重回場上比數變39：26勇士領先，保羅僅用約8分半帶隊逆轉情勢，27分鐘場上貢獻正負值+22。

保羅(右)在生涯的第1366場比賽首次擔任替補球員，他沒有任何抱怨，也沒有適應不良的問題，全場送出7次助攻，+/-值還是兩隊最高的+22！ 美聯社

時間來到30日對上紐奧良鵜鵠隊，擔綱替補控衛的保羅25分鐘繳出13分、5助攻和6個籃板，場上貢獻正負值+17。這邊我們要關注1次失誤，勇士隊長期受困兩個問題，控制節奏和柯瑞下場時沒能維持比數，保羅的加入就是答案。格林說：「毫無疑問地，保羅擔任柯瑞的替補是最佳選擇，沒有比這更好的了！很高興我們整季有這壓倒性優勢。」柯爾表示，那一次會議重點就是從籃球角度出發，保持穩定是合理選擇。

保羅說：「效果算是不錯！這使我們擁有強大陣容。以前，我從未在這種深度的球隊效力過。」賽後一小時，保羅花了幾分鐘與體育媒體《The Athletic》討論角色轉換，他贊成內部有開放對話，只要決策合理他對任何安排都感到舒適。領導品質是被勇士隊維持競爭力的手段，這與保羅想法契合。保羅解釋：「我是一個需要溝通的人，這樣你就不必猜我在想什麼。很多時候，人們不願意把話說開，勇士隊有一批贏過冠軍的人，以及想贏的人，大家都明白自己角色，你希望享受圍繞身邊的隊友並贏球。」保羅對媒體臆測的報導不滿，他說：「當我去奧克拉荷馬市打球時，媒體都說什麼？說我想被交易、想離開。迫使我在雷霆隊第一次會議澄清，強調我人在奧克拉荷馬市，哪裡都不會去。」結果，他帶隊打進季後賽，且和亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）以師徒相稱。

在過去四場比賽中，保羅(右)已經貢獻33次助攻且僅6次失誤，成功扮演後場指揮官的角色，真的是給足了柯瑞(左)面子，也幫助了球隊的裡子。 美聯社

目前勇士隊打了四場比賽3勝1負，我們或可說球季剛起步，此時論斷太早！但媒體、球迷觀察到的明顯之處，是保羅先發替補兩相宜的高適應力，四場比賽累積33次助攻僅6次失誤，而且是從板凳出發，其價值是進攻組織能力，當勇士體系出現開放的投籃機會，保羅並沒耍花招，只是把球傳到該去的地方，如果能在保護球做得更好，勇士隊的勝算更高。

柯瑞告訴《The Athletic》：「他（保羅）是來贏球的，他正在展示個人能耐，配合替補這種犧牲精神超越一般人想像。他在板凳上有很大價值，能夠串聯整個陣容。」打替補有什麼不同？保羅承認需要適應，包括自己的熱身時間，好在第一節中段出場，他說：「這不是個人喜好的問題。這是新的角色！我並不討厭它，我喜歡贏比賽。這是最重要的事情。」

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