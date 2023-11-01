世界大賽首位台裔球員 卡洛爾到底有多「台」？

世界大賽第一戰開打前夕，大聯盟官網一篇特寫亞歷桑那響尾蛇超級新人卡洛爾（Corbin Carroll）的文章（Carroll ticking off more milestones in breakout campaign），特別點出了「卡仔」的台美混血背景。他的媽媽四歲時就隨著卡洛爾的外公、外婆移居美國南方的路易斯安那州，而在西雅圖出生的卡洛爾，則是將長期效力西雅圖水手的日籍球星鈴木一朗視為偶像。文章指出，卡洛爾將成為史上第一位擁有台灣血統、在世界大賽出賽的球員，對於全美總數約70萬的台灣人和台裔美國人來說，別具意義。

這篇文章由長期主跑明尼蘇達雙城、同為亞裔的韓國記者Do-Hyoung Park執筆，文中提及來自台灣的投手王建民和陳偉殷的季後賽參賽史，引起了台灣球迷的一陣關注與討論。當記者問到，即將成為第一位在世界大賽出賽的台裔選手，有什麼感想時，卡洛爾笑著說：「哇，真的太酷了。我不知道這件事。我的祖父母曾住在那邊，我媽媽也在那兒出生。能夠為台灣棒球和我這一邊的文化背景帶來一些驕傲和關注，我感到非常自豪。」

卡洛爾在世界大賽首戰展現驚人的腳程，先擊出三壘安打，再藉隊友的內野滾地球回本壘得分。影片來源：YouTube MLB官方頻道

卡洛爾正面回應他自身的「台灣元素」，也讓因為他在年初婉拒代表台灣參加世界棒球經典賽，而有些失望的台灣球迷，再次掀起一波爭論：這位全聯盟速度最快、在第一個完整球季就有機會帶領球隊拿下夢寐以求的世界大賽冠軍、攻守全能的五拍子選手，到底有多「台」？未來的各項國際賽事，是否有可能讓卡洛爾穿上中華隊球衣？如果說卡洛爾對於自身的台灣連結與文化背景感到自豪，我們台灣人一起跟著沾一下光，應該也不為過吧？

要跟著沾光當然沒有問題，畢竟職業運動需要的就是話題和故事。據報導，卡洛爾13歲時來過台灣一次，很喜愛外公、外婆煮的台灣菜，最喜歡的台灣食物是「加了豬肉的油飯」。（果然台灣的食物名滿天下！）儘管如此，要說卡洛爾的出身背景和人生經驗可以和王建民、陳偉殷等台灣選手一起相提並論，似乎還是有點牽強。當然，國籍和國族認同，對當事人和旁觀者來說，都可以很主觀、很彈性。從經典賽的例子我們也可以看到，運動員的國籍身份不再是牢不可破的單一認同，美國人可以穿上其他國家的國家隊球衣（如美國籍的努特巴爾Lars Nootbar代表日本出賽，而英國代表隊的成員中，僅約15％是在英國本地出生的「英國人」）、球迷們也可以根據自身的文化認同與喜好，為自己支持的球隊加油。但從卡洛爾的例子，我們可以思考的是，卡洛爾的棒球生涯，和「台灣棒球」有多少連結，而他的人生歷程，又和絕大多數的台灣棒球選手，有多大的差異？

卡洛爾過去只來過台灣一次，但在今年季後賽打響名號之後，未來肯定會經常被邀請訪台。 美聯社

在西雅圖長大的卡洛爾， 和許多美國中產家庭的孩子一樣，除了打棒球之外（七歲之前打類似樂樂棒球的Tee Ball、七歲之後可以開始打正規的硬式棒球），也參與其他運動，包括足球、網球，和越野跑步。在高中時，他春季打棒球、秋季打美式足球，直到高二才專注於天賦最高的棒球運動。像這樣的多元運動經驗，是許多美國小孩的日常，但以台灣的運動參與環境來說，恐怕是相當少見的，而這也和絕大多數台灣的棒球選手，是從小學階段就專心致志於棒球，有很大的不同。

卡洛爾的特出之處在於，他的身材並不起眼（身高僅178公分），但天賦極高。2019年以高中生的身份，被響尾蛇在第一輪第16順位選中、22歲就登上大聯盟。在大聯盟僅出賽32場，就讓響尾蛇以8年、總額1.11億美元的鉅額合約，綁住卡洛爾最精華的年份。試想，如果把一個和卡洛爾相似背景和運動天賦的年輕人，放在台灣的運動環境，是否有機會如卡洛爾這般發光發熱？如果卡洛爾的生命歷程和運動參與史，和我們所熟悉的王建民、陳偉殷南轅北轍，那在「沾光」、期望他有朝一日能穿上中華隊球衣的同時，或許更應該反思，要如何讓台灣自身的運動參與文化，更加深厚、更為多元。

和卡洛爾的「台灣元素」相比，他的亞裔（Asian American）身份或許更值得討論。一直以來，亞裔族群在主流運動的運動參與和媒體曝光，都屬弱勢。而長久以來美國社會對於亞洲男性「運動能力差、書呆子」的刻板印象，雖然已有鬆動，但還需要更多運動場上的亞裔模範來打破。卡洛爾的長相和姓氏都不太「亞洲」，又是今年才竄起的新人球員，所屬球隊也非全美討論熱度高的熱門隊伍，對許多第一次認識他的美國球迷來說，他很容易就被當成是一個白人球員，亞裔身份因而被隱形。或許，這才是那篇官網文章的主要目的：藉由世界大賽引起的關注，讓球迷更加認識這位很可能主宰大聯盟未來十年的明日之星，也讓美國超過2400萬的亞裔族群，多一名運動界的榜樣。

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