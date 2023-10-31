招牌球星不是那麼好當 雷納德讓斑馬提前認清現實

年輕馬刺終究是嫩，快艇用一場123:83大勝，快艇前鋒雷納德不但給馬刺先發控球前鋒索漢上課，也為馬刺救世主「斑馬」溫班亞瑪補上一堂如何擔任球隊王牌課程。斑馬NBA生涯第三戰表現有點灰頭土臉，先發26分鐘10投4中攻下11分、5籃板、5失誤，斑馬還沒進入比賽狀況，快艇已經把馬刺打得鼻青臉腫，三節打完快艇已經領先33分，第四節比賽打成垃圾時間。

索漢打了22分鐘，2投0中，0分、4失誤、3助攻，這場球很可能是索漢生涯打得最爛最憋腳的比賽，快艇雙星雷納德、喬治輪流為索漢上課，切傳投+組織進攻，為隊友創造各種機會。

做為馬刺未來王牌和台柱球星，19歲220公分溫班亞瑪NBA生涯前三場比賽場均16分、7.3籃板，投籃命中率4成67，三分命中率2成3，勉強及格，不算太差。但以溫班亞瑪過人天賦、超人氣和人們高度期待，這樣的數據和表現略顯平凡。

雷納德儘管過去幾年貫徹「負荷管理」經常輪休，加上傷病纏身，過去三季出賽率只有6成5，缺席85場，但雷納德還是身手了得，對打馬刺輕鬆打21分、4助攻，第四節提早收工。

雷納德(左)曾被寄望成為鄧肯的接班人，帶領馬刺再創一個輝煌的時代，結果他選擇離開。雖然之後他立刻為暴龍奪冠，接下來再到快艇卻一直受到傷勢困擾，表現逐年下滑，但很明顯他現在要修理馬刺還是綽綽有餘。 美聯社

溫班亞瑪在NBA面臨的問題和挑戰，不是只有馬刺波波教練知道，從馬刺比賽、定位、年紀經驗來看，溫班亞瑪除了波波教練給他自由發揮空間和自在感，溫班亞瑪在球路定位和理解比賽方面都需要做出調整。

1、馬刺需要他打中鋒，扛內線，像鄧肯一樣統治攻防兩端，馬刺圍繞他建立戰術體系和陣容，但溫班亞瑪現在的對抗性、打法、能力、力量和打球習慣，還很難在禁區打出像鄧肯一風格比賽。因此波波教練只能先給他做自己，讓斑馬更多自由發揮，打他擅長也喜歡的大前鋒位置，放他跳投和三分，幫助斑馬累積比賽經驗，學習NBA比賽風格，更多了解隊友和團隊合作。

2、溫班亞瑪就是籃球大三分世代典型長人，人高手長，運動能力出色，有水準以上投籃能力，習慣面框攻擊，不喜歡身高對抗和肉搏。斑馬生涯第一個NBA球季能進化到什麼程度仍是未知數，放養、學習、累積比賽經驗，進而提升力量和對抗性，再逐步調整球路定位和打法，這是馬刺為他擬定的成長計畫，快的話兩年，慢可能需要3-4年溫班亞瑪才能提升到更完美馬刺核心球星地位。

溫班亞瑪(右)雖然是天賦滿滿的超級新人，但首季處於放養階段，定位與打法都還在摸索，想要成為頂尖球星還需要三個球季以上的時間。 美聯社

3、當年馬刺培養雷納德，走的路線跟現在溫班亞瑪很像，但雷納德是在馬刺三巨頭鄧肯、帕克、吉諾布里帶領下成長，雷納德並不需要擔負太多攻防重任和領袖角色。溫班亞瑪沒有雷納德那麼幸運，他沒有靠山，馬刺還在重建，隊友一個比一個年輕，馬刺目前最資深領袖是24歲前鋒強森，今年是強森生涯第五年，嚴格來說，強森仍是年輕球員，但強森必須承擔更多，並且幫助溫班亞瑪成長進化。

4、儘管對抗性、經驗、力量還不足，但溫班亞瑪還是要更多學習擋拆、順下、靠近籃框的進攻方式和對抗，利用隊友的傳球和掩護，更靠近禁區的接應攻擊，打得更省力，減少自己盤球帶球，才能融入馬刺體系和節奏。低位背框持球是很重要的定位和球路，溫班亞瑪勢必要在習慣持球、面框、下球盤帶的打法中，融入更多低位、背框持球攻擊策應。高位持球，洞悉全場和隊友空間，精準解讀比賽和適時傳球，這是溫班亞瑪第二個要學習的戰術定位。

看著快艇前鋒雷納德遊刃有餘的傳切投，串連隊友，眼見快艇前鋒喬治像個真正控球前鋒，攻擊、突破、創造空間、找到隊友一氣呵成，聰明的溫班亞瑪肯定很有感，這都是馬刺需要他成為球隊核心和領袖的學習之路。

想要達到雷納德或是喬治(中)這樣的高超球技與領導能力，需要長時間的認真學習與刻苦磨練，即使是天才也不能例外。 美聯社

溫班亞瑪需要時間成長，累積比賽經驗，精準閱讀比賽，打好正確的籃球，雷納德為斑馬上的這堂課，無價！

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