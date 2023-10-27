世界大賽力量與速度之爭 遊騎兵可望轟垮響尾蛇奪冠

喜歡新鮮感的棒球迷有福了。原本去年世界大賽的對戰組合——太空人v.s.費城人2.0版就要歷史重演，但或許是棒球之神也想換換口味，硬是拉了遊騎兵跟響尾蛇這兩隻前年都還是敗場破百的外卡球隊一把，將他們雙雙送進世界大賽。尤其是例行賽只贏了84場的響尾蛇本季得分竟然還少於失分（得分746，失分761）。就連大戰七場的國聯冠軍賽得分（21）也不比飲恨的費城人（30）多，堪稱是史上最奇葩的世界大賽球隊。

除了都只花兩年就神速完成重建外，遊騎兵跟響尾蛇還有不少相似之處。兩隊都屬於打優於投的球隊（雖說遊騎兵火力明顯更勝一籌），而且投手陣容都不算強。真正稱得上是王牌的投手就只有即將在首戰披掛上陣的響尾蛇一號先發投手賈倫（Zac Gallen）。但恰恰正是賈倫在國聯冠軍賽遭到費城人重砲迎頭痛擊，兩場比賽都吞下敗投，防禦率高達7.36。與此同時，在美聯冠軍賽傷癒歸隊被遊騎兵寄予厚望的老將薛則（Max Scherzer）也把季後賽投得像熱身賽，兩場比賽投6.2局狂失7分。反倒是當年被洋基視為不夠格出現在季後賽的「棄將」蒙哥馬利（Jordan Montgomery）搖身一變成為遊騎兵新王牌，對太空人拿下兩勝。而響尾蛇也有例行賽防禦率高達5.72的菜鳥法特（Brandon Pfaadt）在關鍵性的國聯冠軍賽第三及第七戰投出令人驚豔的表現。

響尾蛇菜鳥投手法特在例行賽表現不佳，外卡戰又受到釀酒人的震撼教育。但想不到他接下來對道奇先發4.1局無失分，在國聯冠軍賽對費城人2場9.2局投球飆出16K僅失2分，成為響尾蛇能晉級世界大賽的重要奇兵。 美聯社

也由於兩隊投手都屬於中等甚至中下等級——遊騎兵的團隊防禦率4.28僅略低於聯盟平均（4.33），響尾蛇更是高達4.47——因此幾乎可以斷定世界大賽將上演多場打擊戰。不過兩隊賴以攻城掠地的得分利器卻恰好呈現兩個極端。在例行賽轟出233發全壘打（並列全聯盟第三多）的遊騎兵打線在美聯冠軍賽已做出最完美的火力展示，在七戰中狂轟15發全壘打。尤其是完全放飛自我的賈西亞（Adolis Garcia）在後四戰的五發全壘打更讓他一炮而紅，也成了響尾蛇想奪冠必須全力封鎖的焦點人物。但即便響尾蛇投手能壓制賈西亞一人，在他前後還有季後賽OPS高達1.127的明星游擊手席格（Corey Seager）及美聯冠軍賽立下大功的指定打者蓋佛（Mitch Garver）磨刀霍霍，想全面封鎖談何容易？

遊騎兵外野手賈西亞在今年季後賽打擊大爆發，前3個系列賽12場比賽打出7支全壘打、20分打點，OPS竟高達1.102！ 美聯社

但響尾蛇也有專屬於自己的進攻武器，那就是他們跑死人不償命的飛快速度。響尾蛇打者今年不僅盜壘成功全聯盟第二多（166次），而且僅失敗26次，同時他們的三壘安打數（44支）更居全聯盟之冠。在國聯冠軍賽中以開路先鋒卡洛爾（Corbin Carroll）為首的響尾蛇快腿盜得費城人金手套捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）「不要不要的」，九次盜壘無一失敗。在世界大賽他們將遭遇同樣以守備著稱的遊騎兵明星捕手海姆（Jonah Heim），到時雙方上演的貓捉老鼠大戰勢必精彩可期。

響尾蛇台美混血小將卡洛爾藝高人膽大，在國聯冠軍賽第七戰兩度盜壘成功，打亂費城人投球節奏，幫助響尾蛇驚險晉級。 美聯社

既然兩隊都以進攻見長，先發投手又同樣不太靠譜，從前幾輪的季後賽也可看出，到最後比的就是誰家的牛棚臨場表現夠穩定。有趣的是，遊騎兵跟響尾蛇的救援投手陣可說是五十步笑百步，剛好進階防禦率FIP一個排全聯盟倒數第10（遊騎兵4.45）、一個排倒數第11（響尾蛇4.34）。不過在季後賽兩隊都有原本默默無聞的救援投手及時跳出來奮勇救火。遊騎兵的史波茲（Josh Sborz）力投五戰六局僅失一分，幾乎成了全隊上下最可靠的救火員。響尾蛇則靠季中轉來的湯普森（Ryan Thompson）跟金克爾（Kevin Ginkel）聯手接力，才讓終結者塞瓦德（Paul Sewald）有機會完美收官。接下來在世界大賽中哪邊的牛棚最扛得住大場面，幾乎就能決定誰能笑到最後。

遊騎兵牛棚起伏況狀一直很大，雖然有在季中緊急補了名將查普曼，但還是有些人手不足，還好在例行賽表現不佳史波茲異軍突起，從外卡戰起辛苦上陣8場，竟然在巨大壓力下8.2局投球只失1分！ 美聯社

同樣來自美國西南地區的遊騎兵與響尾蛇都已多年未曾出現在世界大賽這個最終舞台，尤其遊騎兵在2011年冠軍賽只差一好球就能捧回隊史首座冠軍，最後卻慘遭紅雀逆轉，至今仍是當地球迷難忘的苦澀回憶。這一次他們大有機會靠強力打線彌補當年的遺憾。儘管兩隊實力並無太大落差，不論誰勝出都不令人意外，但遊騎兵明顯是較被看好的一方。接下來就看他們能否正常發揮打贏這場「西南戰爭」。

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