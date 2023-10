給波爾好好上了一課 溜馬本季非常有看頭

每次看到被勇士交易到巫師後衛波爾吹牛講大話,就感覺很不舒服。「我想成為巫師領袖,帶領隊友打出更棒團隊籃球」波爾剛加入巫師就充滿自信飆大話,完全不顧球隊裡還有上季場均21分前鋒庫茲瑪,不管先發主控兼指揮官瓊斯,還有板凳和休息室經驗老將前鋒蓋理納利。

「我已經奪冠,完成籃球生涯最大成就,我現在第一次享受著沒有壓力打球,這是很棒又很酷的機會」波爾在賽季前接受媒體專訪,侃侃而談大放厥詞,講述自己生涯已經完成奪冠最大成就,他有足夠能力和領導者實力,帶領隊友打出新方向。

波爾場內場外場上都一個樣,天下之大,波爾最大,以巫師頭號球星自居,完全沒搞清楚剛來到一支新球隊和新環境,忘記自己在球隊地位「分量」角色和輩分。

波爾是有不俗球技和出色投籃,得分能力一流,但外線很吃手氣,進攻也極不穩定,波爾上季在勇士場均20分,確實有囂張講話本錢,上上季波爾幫助勇士成功奪冠,波爾也是非常重要關鍵角色球員,經常在決勝時刻投進關鍵球,為勇士解決進攻端問題。但波爾不是勇士一號球星,他甚至不是勇士前三球星。

東區溜馬球季開幕第一戰就先給波爾上課,溜馬143:120修理巫師,自信滿滿的波爾三分球6投0中,全場18投7中,摘下18分,有5次助攻和4次失誤。巫師前鋒庫茲瑪砍25分,後衛瓊斯16分、6助攻,投籃命中率六成,三分命中率五成,蓋里納利更犀利,替補上場17分鐘砍16分,效率高得嚇人。

不論是從球技還是輩份來看,巫師現在的招牌球星非庫茲瑪(右)莫屬,波爾初來乍到應該先想辦法適應球隊的打法。 美聯社

巫師不算是輸得灰頭土臉,但球隊確實問題不少。沒人用心防守,全場只有11次犯規,其中先發中鋒加佛特一個人犯規五次,溜馬以出色5成23投籃命中率,驚人的4成65三分命中率投進20個三分球,下半場直接轟垮巫師。

波爾吹完牛皮,溜馬給他好好上課,接下來就看巫師教練小安索如何調教波爾,教會他面對現實,努力防守,配合團隊,分享籃球,而不是帶領隊友。巫師真需要帶隊的人,前三個也輪不到波爾。

溜馬天賦滿滿,年輕人渾身是勁,是一支很有趣更值得好好關注球隊。我會把溜馬形容是「東區雷霆」。

溜馬有兩個頂尖主控,先發哈利伯頓此役20分+11助攻,他是2023籃球世界盃美國男籃主力控球,大格局大視野,具有領袖魅力和未來,尤其不會像波爾一樣大放厥詞,自以為是。替補主控是2022年二輪秀奈哈德,193公分奈哈德對巫師替補上場12分+10助攻,繼上季神奇三分絕殺勇士後,再一次讓球迷驚艷。

溜馬先發控衛哈利伯頓(0號)送出11次助攻,替補控衛奈哈德則有10次助攻,兩位球員今年都還沒滿24歲,身手卻已經傲視群雄,溜馬的未來真是不可限量。 美聯社

2022第一輪第六順位選進的得分後衛麥瑟林今年球季更進化,菜鳥球季麥瑟林已經展現超凡成熟和老練霸氣,經過季外苦練,麥瑟林今年將扮演溜馬殺手角色,不是第一進攻選擇就是第二進攻終結者。

溜馬今年夏天用兩年4500萬美元在自由市場簽下的超級3D小前鋒布朗,引起所有人困惑,布朗確實是金塊奪冠板凳MVP,能打小前鋒,又是稱職3D防守悍將,但真值得一年2250萬美元年薪?很多人等著看笑話。結果溜馬生涯第一戰布朗神出鬼沒,11投8中,其中三分球8投6貢獻24分,攻防效率比效力金塊更高,打得巫師措手不及,溜馬教練卡萊爾頻頻嘴角上揚。

Bruce Brown (24 PTS, 6 3PM) and Tyrese Haliburton (20 PTS, 11 AST) combined for 44 points in the @Pacers W 🤝#KiaTipOff23 pic.twitter.com/Pzp6SBTPUO