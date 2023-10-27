給波爾好好上了一課 溜馬本季非常有看頭

每次看到被勇士交易到巫師後衛波爾吹牛講大話，就感覺很不舒服。「我想成為巫師領袖，帶領隊友打出更棒團隊籃球」波爾剛加入巫師就充滿自信飆大話，完全不顧球隊裡還有上季場均21分前鋒庫茲瑪，不管先發主控兼指揮官瓊斯，還有板凳和休息室經驗老將前鋒蓋理納利。

「我已經奪冠，完成籃球生涯最大成就，我現在第一次享受著沒有壓力打球，這是很棒又很酷的機會」波爾在賽季前接受媒體專訪，侃侃而談大放厥詞，講述自己生涯已經完成奪冠最大成就，他有足夠能力和領導者實力，帶領隊友打出新方向。

波爾場內場外場上都一個樣，天下之大，波爾最大，以巫師頭號球星自居，完全沒搞清楚剛來到一支新球隊和新環境，忘記自己在球隊地位「分量」角色和輩分。

波爾是有不俗球技和出色投籃，得分能力一流，但外線很吃手氣，進攻也極不穩定，波爾上季在勇士場均20分，確實有囂張講話本錢，上上季波爾幫助勇士成功奪冠，波爾也是非常重要關鍵角色球員，經常在決勝時刻投進關鍵球，為勇士解決進攻端問題。但波爾不是勇士一號球星，他甚至不是勇士前三球星。

東區溜馬球季開幕第一戰就先給波爾上課，溜馬143：120修理巫師，自信滿滿的波爾三分球6投0中，全場18投7中，摘下18分，有5次助攻和4次失誤。巫師前鋒庫茲瑪砍25分，後衛瓊斯16分、6助攻，投籃命中率六成，三分命中率五成，蓋里納利更犀利，替補上場17分鐘砍16分，效率高得嚇人。

不論是從球技還是輩份來看，巫師現在的招牌球星非庫茲瑪(右)莫屬，波爾初來乍到應該先想辦法適應球隊的打法。 美聯社

巫師不算是輸得灰頭土臉，但球隊確實問題不少。沒人用心防守，全場只有11次犯規，其中先發中鋒加佛特一個人犯規五次，溜馬以出色5成23投籃命中率，驚人的4成65三分命中率投進20個三分球，下半場直接轟垮巫師。

波爾吹完牛皮，溜馬給他好好上課，接下來就看巫師教練小安索如何調教波爾，教會他面對現實，努力防守，配合團隊，分享籃球，而不是帶領隊友。巫師真需要帶隊的人，前三個也輪不到波爾。

溜馬天賦滿滿，年輕人渾身是勁，是一支很有趣更值得好好關注球隊。我會把溜馬形容是「東區雷霆」。

溜馬有兩個頂尖主控，先發哈利伯頓此役20分+11助攻，他是2023籃球世界盃美國男籃主力控球，大格局大視野，具有領袖魅力和未來，尤其不會像波爾一樣大放厥詞，自以為是。替補主控是2022年二輪秀奈哈德，193公分奈哈德對巫師替補上場12分+10助攻，繼上季神奇三分絕殺勇士後，再一次讓球迷驚艷。

溜馬先發控衛哈利伯頓(0號)送出11次助攻，替補控衛奈哈德則有10次助攻，兩位球員今年都還沒滿24歲，身手卻已經傲視群雄，溜馬的未來真是不可限量。 美聯社

2022第一輪第六順位選進的得分後衛麥瑟林今年球季更進化，菜鳥球季麥瑟林已經展現超凡成熟和老練霸氣，經過季外苦練，麥瑟林今年將扮演溜馬殺手角色，不是第一進攻選擇就是第二進攻終結者。

溜馬今年夏天用兩年4500萬美元在自由市場簽下的超級3D小前鋒布朗，引起所有人困惑，布朗確實是金塊奪冠板凳MVP，能打小前鋒，又是稱職3D防守悍將，但真值得一年2250萬美元年薪？很多人等著看笑話。結果溜馬生涯第一戰布朗神出鬼沒，11投8中，其中三分球8投6貢獻24分，攻防效率比效力金塊更高，打得巫師措手不及，溜馬教練卡萊爾頻頻嘴角上揚。

Bruce Brown (24 PTS, 6 3PM) and Tyrese Haliburton (20 PTS, 11 AST) combined for 44 points in the @Pacers W 🤝#KiaTipOff23 pic.twitter.com/Pzp6SBTPUO — NBA (@NBA) October 26, 2023

布朗加入溜馬首戰就有24分的表現，其中三分球8投6中。影片來源：NBA官方推特

溜馬年輕快速，陣容深度傲人，中鋒特納(Myles Turner)是年度最佳防守球員之一，替補射手希爾德（Boddy Hield）是聯盟最頂尖純射手，溜馬兵器庫要什麼有什麼。

給波爾上課是溜馬球季開幕戰題外話和有趣場外故事，溜馬上季35勝，距離附加賽40勝門檻只有5勝，今年溜馬有顛覆東區實力，看溜馬比賽會很刺激有趣！

商品推薦