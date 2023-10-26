遊騎兵菜鳥卡特一戰成名 從默默無名到舉世皆知

在今年季後賽前，除了少數遊騎兵死忠球迷外，沒多少人聽過卡特(Evan Carter)的名字，但這位21歲的菜鳥在十月份的神鬼表現，讓他成為人人尊敬的好手。卡特今年球季從2A開始，升上3A才打了8場比賽，遊騎兵隊總經理楊恩（Chris Young）就覺得是時候了，因應賈西亞的受傷，把卡特升上大聯盟，自此開始他的奇幻旅程。

他在今年季後賽的神勇表現，我就不在這邊說了，但在2020年選秀會前，真的沒多少人聽過他。不止是一般球迷如此，連業內人士都是。在選秀會的MLB官方電視轉播中，當遊騎兵隊在第二輪（通算第50順位）選走卡特時，主持人安辛格（Greg Amsinger）唸出了卡特的身高體重，一些數據和他有杜克大學的獎學金，就唸完他所有的資料了。沒有球探報告、沒有實力評估，「我們就只有這些了。」安辛格事後承認。

轉播中其他球評給出些籠統的意見，裡面可能唯一親眼看過卡特本人的前洛磯總經理歐道德（Dan O’Dowd）卻對卡特評價不高：「在每年的選秀會中，某些球員就是該去大學，我對他的第一印象就是，他該去念大學。當然遊騎兵隊比我更了解他。」

這也許不能怪歐道德，因為卡特的名字沒出現在MLB Pipeline的前兩百大新秀中，也不在Baseball America的前五百大潛力股中，事實上各大新秀預測排名中，你都找不到卡特的名字。報導大聯盟選秀三十五年的老記者卡里斯（Jim Callis）事後寫道，這是他這麼多年來，第一次看到如此不為人知的名字出現在選秀會前三輪中。

卡特進入小聯盟前完全不受重視，沒有在任何潛力新秀的名單之內。 美聯社

遊騎兵能挖到卡特，其實有點運氣。卡特的爸爸傑森小時候曾經跟遊騎兵隊球團的克拉克（Danny Clark）一起打過球，常常向克拉克談起兒子伊凡有多好。克拉克自己沒辦法去看，就交代當地球探塔克（Derrick Tucker）。卡特來自田納西州的一個人口不過一萬四千人的小城伊莉莎白鎮，這邊只有一所高中，不要說沒出過大聯盟選手了，自從1975年後連小聯盟選手都沒產出過。沒有球探會在這個區域花時間耕耘。

而且不要忘記，2020年的COVID疫情讓全世界的運動都封關。根據達拉斯晨星報的報導，卡特高中最後一年的球季，只打三場就結束了。資料上卡特的高中生涯，他也是投打二刀流，打擊率3成24、四發全壘打，自責分率1.34，有六場完投。看起來不算特別強，對吧。

可是卡特有另一項特質：品學兼優。他是那年的畢業生代表，而且他選擇杜克大學，不是因為藍魔鬼的棒球有多強，而是他原本想當牙醫，學術地位一流的私大杜克可以提供最佳的學習環境。

雖然想上大學，但遊騎兵隊的誠意（那年的選秀會只有五輪，條子軍居然在第二輪就選他）打動了卡特。儘管塔克沒能看幾場卡特的比賽，但塔克說：「我們詳細觀察卡特的體態和運動能力，我們的結論是他很有power。他的態度、運動神經和體能包，選秀會時他才17歲，外加他老爸也是又高又壯又靈活，讓我們有樂觀的理由。」

卡特(左)在高中時代的表現並不特別出色，而且是投優於打。但遊騎兵球探慧眼識英雄，認為他具有強打的潛力。 美聯社

遊騎兵制服組從上到下都同意卡特有潛力，但重點是在何時選他。遊騎兵總球探費格（Kip Fagg）說如果不是疫情的話，大聯盟三十支球隊在選秀會的表單中都會有卡特的名字。現在除了遊騎兵外，費格聽說只有皇家和海盜曾表示過對卡特的興趣。「我超怕皇家和海盜先選他的，」費格表示，「我們覺得市場普遍低估他了，媒體的反應也讓我很意外，我可不會在第二輪亂選個莫名其妙的傢伙。」

遊騎兵的副總裁兼球員發展主管費斯特梅克（Ross Fenstermaker）說：「這一切都是老派的球探工作。找到這種才華，預測他未來會擁有這些技術，讓我們在那時選到他。其實在他21歲的身體裡面，住著一個老靈魂。」

在萬事問大數據的年代，老派的棒球美學偶爾也有出頭的時候。

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