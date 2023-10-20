榨乾里拉德的剩餘價值 拓荒者現要解決艾頓的疲軟

正式進入後里拉德時代的拓荒者，截至目前在季前熱身賽繳出一勝三敗成績，唯一的一勝還是來自於紐西蘭破壞者隊。拓荒者對上鳳凰城太陽的二連敗，除了球賽本身之外，新同學艾頓(Deandre Ayton)與太陽的愛恨情仇更是球迷茶餘飯後津津樂道的話題。

攤開拓荒者的新陣容，除了本屆榜眼韓德森(Scoot Henderson)外，其餘的重大補強推動皆源自於交易里拉德換回的籌碼。拓荒者先是透過三方交易用里拉德換回此番交易的雙主菜哈勒戴(Jrue Holiday)、與艾頓。接著拓荒者又將攻守一體剛入手的哈勒戴再轉而和波士頓塞爾蒂克交易，再度一人解壓縮成兩人，換來的是這幾年綠衫軍仰賴的門神，同時也是拓荒者缺乏的強硬防守型內線威廉斯(Robert Williams III)，與曾經的最佳第六人波格登(Malcolm Brogdon)，此外還有來自勇士與綠衫軍的未來選秀權。

連續的交易讓拓荒者的陣容即便失去了里拉德與諾基奇(Jusuf Nurkic)，先發陣容排開還是挺不錯的。特別是後場到側翼，更是球隊的天賦所在，19歲的韓德森、24歲的西蒙斯(Anfernee Simons)，20歲夏普(Shaedon Sharpe)，都是這批球員中的未來基石。

西蒙斯在拓荒者的積極培養之下逐年成長，上季平均得分已達到21.1分，本季應該會有更多的出手機會。 美聯社

一來就成為球隊最老的波格登，其穩健的球風也能做到指揮官，穩定軍心的作用。拓荒者預計仍是一支會以後衛主導的球隊，這時內線長人擋拆配合的球商就顯得相當重要，這部份也是艾頓最需要學習的環節。

作為球隊看重的禁區未來，艾頓必須擺脫他過去與太陽之間的矛盾，更得撕下被貼上球風疲軟，場上放話比場上更厲害的標籤。否則，就算球隊已榨乾了里拉德的剩餘價值，艾頓的到來恐怕也不見得會是球隊長久的核心計畫成員之一。

25歲的艾頓明明擁有7尺身高優異中鋒體格，但幾年來始終無法打出對得起狀元應有的期待，甚至越打越退步。他在場上從無球時的禁區卡位，防守掩護與高位擋拆後的走位判斷，艾頓常常還是會出現慢一拍或是不知所措的模樣好似新秀一般。在持球或接應進攻時，中距離投籃命中率上季大幅下滑，雖然還是靠著集中在油漆區的進攻讓他還有著兩分球58%的命中率並有著18分10籃板例行賽場軍數據，但是艾頓下盤力量的不穩定讓他在籃底下時常因為碰撞掉球或者是放槍。

艾頓(左)在熱身賽時對上老東家太陽，結果遭到諾基奇(右)的修理，恐怕會讓拓荒者球迷有些洩氣。 美聯社

過去和太陽就有談續約出現歧見的矛盾，場上表現起伏，個人不滿球隊定位，和隊友之間相處不融洽等問題，都讓艾頓整個人的評價下滑許多。但也因為他還年輕，靜態的身體條件與過去數據讓拓荒者決定在他身上賭一把，且陣中現在有威廉斯能做盡防守一切髒活，同時又具備超廣的協防與封阻範圍，或許能掩護艾頓的防守卡位與對抗性不足的問題。

只要艾頓願意重新調整自己的心態，在這支年輕球隊好好地把握住屬於自己的機會，相信先發中鋒的位置會一直為他敞開，但前提是放下場外的舌戰，用實質表現證明自己的身價才能讓過去放棄他的前東家太陽反悔。

艾頓新賽季勢必和韓德森、波格登等人會打大量的擋拆，他必須提升他的接應投籃把握度，雖不強求他能搖身一變成多強悍的七呎中鋒，但至少在立定投籃外要有朝籃框進攻的企圖。

波格登(右)沉穩不貪功，艾頓如果能早點培養好與他的默契，應該會有很多好的擋拆得分機會，不會像在太陽隊時那樣難以把握出手時機。 美聯社

在充滿年輕球員的拓荒者，容錯率肯定比待在太陽時期打球的壓力小上許多，艾頓一定得藉著這次的轉隊機會好好磨練證明自己，否則下一份合約甚至被再次被交易後，能不能還打上先發就很難說了。

拓荒者年輕的陣容在新賽季要衝擊季後賽應該相當困難，但是這樣的重建起點來說，他們的陣容還算比預期的好，主軸確立後，接下來就是占教練團怎麼營造出戰術體系，讓每個人得到適得其所的發揮，特別是主力核心的潛質一定得激發出來才行，否則，現階段的拓荒者就還不會是重建谷底。新球季開打在即，一切等開季後見真章。

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