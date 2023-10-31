中職／把握一瞬機會 王政順內野黑馬殺出重圍

【撰文・鄧心瑜】

職棒球員能上一軍舞台展現實力，除了最重要球技以外，運氣也是必備條件，中信兄弟內野手王政順在二軍長期繳出頂尖成績，仍等不到叫上一軍那通電話，直到今年大放異采，終於獲得更多目光與支持，猶如應援口號「打得正順」，這次不是等待機會替補，而是強到教練團必須放進先發名單選擇。

王政順來自台東，是著名「陽家班」成員之一，身上流著與棒球無法分割血液，大三那年選擇報名 2018中職選秀，獲得中信兄弟第六輪指名，棒球天賦逐漸展露，但打得好就能上一軍嗎？這個疑問句常常徘徊在王政順腦海，曾獲得2021二軍打點王，早已在二軍證明自己，苦熬 6年才終於站穩一軍，撥雲見日。

內野競爭殘酷 心理狀況尋求排解

中信兄弟前兩年達成連霸，內野「黃金F4」是固定陣容，穩定陣型是球隊贏球條件之一，但對於替補球員而言，上一軍機會大大銳減，王政順定位顯得尷尬，以三壘為主要守備位置，隊長王威晨是近6年不動三壘手，還沒上一軍就先感受到職棒殘酷，「一直沒機會上一軍，很常反問自己怎麼會這樣，每天練完球，洗澡時跟自己對話都會想，怎麼還沒輪到我。」

王政順在二軍首個完整球季打擊率0.263，接下來2020、21年持續成長，出賽皆逾50場、打擊率3成以上，身邊隊友上上下下，卻始終沒有一條通知是叫他上一軍，「會比較急，很希望能被看見我的表現，在磨練的那段時間開始懷疑自己，想東想西，很努力了怎麼還這樣。」

球員不怕失敗最怕失去鬥志，在苦等機會的二軍日子裡，球隊運動心理諮詢師洪紫峯是王政順最常談及心裡話對象，「滿常跟老師聊怎麼調適心情，老師說人生不是只有在球場，不管做什麼事情，失敗或成功，都是自己的一生，要樂觀面對。」當時在二軍擔任教練的彭政閔、林明憲也時常鼓勵，肯定他打擊實力沒問題，欠缺的機會總有一天會到，屆時還得將自己準備好，才能確實掌握得來不易機會，「進職棒也6年，看過很多學長學弟沒有好好堅持每天要做的準備，機會一次就沒了，練球之外也要改善不足的地方，很感謝教練不斷在後面推動我們更進步，在二軍做的練習不會感到枯燥乏味，雖然身體會累，但知道是會讓我進步的訓練，心情上是開心的。」

中信兄弟隊王政順（中）與隊友感情好。 聯合報系資料照

休息室嗨咖 傳遞樂觀提振士氣

進職棒前4年，僅在2021年消化性質最後一場比賽獲得一次代打機會，這已經是王政順夢寐以求場景， 2022年季前被教練團點名是有可能黑馬，更擠進開季名單中，不過先發場次仍不多，以比賽後段代守為主，這樣得來不易機會，讓王政順每天都在極力吸收更多經驗，「在一軍有感受到與其他對手落差，看見不同強度，激勵自己要更強，才能應付一軍投手。」

即使多數時候在場邊觀察，王政順也沒閒著，不管是大聲應援，發想新的加油方式、動作，成了全隊最嗨「氣氛組長」，以另一種方式為球隊貢獻，最讓球迷記住的是台灣大賽以隨隊球員身分參與每一場戰役，場邊奮力為隊友加油，用喊聲傳遞力量，「希望大家都開開心心打比賽，不管贏或輸，過程至少要笑著，我是超正向派，球隊也會需要這樣的角色，讓大家往正面方向走。」尤其與林智勝同隊那年，受這位同樣是「嗨咖」學長影響頗深，「他常說輸了又如何，明天還有比賽可以贏回來，重點是要笑，我也樂於帶頭提振大家精神的角色，就像恰哥也常在休息室很大聲說加油加油！會有讓人振作的感覺。」

王政順今年感覺有慢慢適應一軍環境。中信兄弟提供

全文未完，更多內容，請參閱最新一期《職業棒球雜誌》(第499期)

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