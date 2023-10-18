中職／飛越400英尺之後 高國輝 「輝」出最後一擊

【撰文・鍾亞芳】

2008年對加拿大驚天一轟、中職單季39轟、全壘打王三連霸……高國輝生涯許多光榮紀錄，背後承受旁人難以想像苦練汗水及傷痛折磨才有如此完美「輝」擊，選手身分將完成最後一擊，比賽中奮戰身影將永存球迷心中，永不褪色。

棒球生涯一次次以球棒揮出激勵人心全壘打，其實高國輝幼時懷有投手夢，「感覺大家目標都在投手身上，那時多少有點受到曹錦輝影響，覺得當投手滿不錯的。」少棒時期打擊並未特別突出，望著當時投手丘上光芒萬丈身影，高國輝立定目標，逐步往夢想邁進。

富邦悍將打者高國輝（左二）引退，兄弟們羅國華（左起）、高國麟、羅國龍一起合影。聯合報系資料照

400英尺外王者 棒球路投手丘起步

光復國中時期算是程度不錯投手，青棒來到人才濟濟高苑工商，同期有陳偉殷、羅錦龍及鄭錡鴻等實力堅強隊友，高國輝連二軍都排不上，有次腰部不適暫停練習，與當時腰也不舒服的鄭錡鴻成為傷兵，兩、三個月時間只能跑步、幫隊友撿球，傷癒歸隊後投球動作變得不對勁，協調性也出現問題，嘗試低肩側投仍無解，「蔡（啟生）教練看我這樣就對我說，你還是不要當投手好了，職業生涯不會長久。」

從投手轉練外野，落後其他隊友一大截，為趕進度，晚上在宿舍瘋狂揮棒練習，苦練身影在不少隊友心中留下認真形象，高中同學羅錦龍、學弟郭勝安直到如今仍印象深刻。當時連外野高飛球都接不好，高國輝就在團隊練習前找隊友提前到球場練習，「他打外野高飛球給我接，大概練了兩、三個月就比較習慣那個視覺感，距離感也抓得比較準。」

「當你專心想做一件事，就會想在這件事獲得成就感、就會認真鑽研，希望可以變得更好。」積極精進打擊技術，除了請教隊友、教練，高國輝也會利用手邊一切方法尋找訓練方式，當時高苑董事長室秘書對棒球隊同學特別好，都會讓球員使用電腦，高國輝利用機會搜尋不少選手打擊動作觀看、模擬學習，其中包括「台灣鋒砲」陳金鋒。

即便過去打擊成績不算突出，無法掩蓋的天分經過後天苦練，打擊實力終於綻放光芒，棄投從打不過1年就入選2003年亞青中華隊，因為國手資歷獲保送大學資格，「那時選上國手，覺得付出努力終於有收穫，後來去北體，一方面高英傑老師在我中國手前就來問我去北體意願，一方面是還想再當投手。」回憶往事，高國輝笑著說，大一時如願重返投手丘，也曾以投手身分出賽，不過表現馬馬虎虎，沒過多久高英傑如同高中教練蔡啟生一樣勸退高國輝，加上當時已有外國球探關注，才真正捨棄投手夢。

高國輝當年投入選秀。 聯合報系資料照

用全壘打狂寫紀錄 帶傷苦戰鮮為人知

進入大學後多次入選中華隊，亮麗打擊POWER受到關注，2005年7月高國輝與美職水手隊完成簽約，當年赴美參加球隊秋訓，初次接觸美職系統，坦言與想像有極大落差，凌晨5時50分就要完成熱身、做好準備等教練來，若要特打或特守就得更早起床，練習行程約至中午結束，若賽季需要比賽，同樣是早上練球，中午球隊準備小餐盒，選手在30至40分鐘車程時用餐，下午1時比賽，結束回到飯店約下午5、6點，「當時防護員比賽結束後不會幫你治療，都會請選手自己伸展，如果手痠想找防護員伸展，他會覺得你是不是受傷了，若真的受傷了這幾天就先休息，不要去比賽，那邊很多事情說是要自主，其實就是要自己想辦法。那時不會每天出去比賽，但就是要持續練球，中間沒有休息，第一次連續20幾天都要練球，可能覺得新人要多磨練適應比賽強度，訓練量不會很大，就是讓你一直比賽，每天都在訓練，給我滿大衝擊。」高國輝說，當時美職要求很嚴苛，不只訓練，連服裝儀容也是，選手進出球場必須穿有領子的上衣、不能穿拖鞋，不能染頭髮或太過特殊髮型，「所以滿多拉丁美洲選手都會直接把頭髮剃掉，比較簡單。」

開啟旅外生涯後，高國輝數次國際賽表現亮眼，尤其2008年奧運資格八搶三面對加拿大一役，超前3分砲打響名號，不過小聯盟之旅卻不如預期，2006年從短期1A升至1A，2007年1A奮戰，2008至2010年停留高階1A， 2010年闖至2A，2011年曾來到2A，季後參與MLB全明星台灣大賽造成左腿腳踝脫臼及骨折等嚴重傷勢，旅外生涯就此中斷。

2012年底投入選秀，開啟中職生涯，為台灣職棒帶來更多期待，前一年整年沒比賽，2013年102場出賽，398打席繳出0.350／0.411／0.566打擊三圍，14發全壘打，貢獻65分打點，獲年度最佳九人外野手獎項，成績傑出亮眼，背後卻有不為人知傷痛，2013後半年，腰部容易痠痛，不對勁感覺逐漸延伸至右腳，最嚴重甚至有腿麻、腿痛等狀況，「狀況時好時壞，有時沒感覺，有異狀的話就要吃幾天止痛藥才會把症狀稍微壓下來，那時有去義大醫院，院長是骨科又是脊椎權威，說可能要開刀，但我不想，他就建議做核心、復健，把肌肉練強看有沒有救，所以又花半年想辦法改善。」2013年底腰痛到連走路都無法，只能接受開刀治療椎弓滑脫問題，台灣從未有棒球選手椎弓滑脫，別說維持表現，就連能不能回到賽場都是未知數，然而他卻以驚人速度回歸，隔年7月中一軍出賽，半季狂敲18轟，寫下半季全壘打王瘋狂紀錄，「其實那年還是有點不舒服，但不像之前這麼嚴重，2015年也是靠止痛藥撐完整個球季。」2015年單季39轟樹立高國輝障礙，2016年完成全壘打王三連霸，並幫助義大奪冠。

義大時期的高國輝。 聯合報系資料照

全文未完，更多內容，請參閱最新一期《職業棒球雜誌》(第499期)

商品推薦