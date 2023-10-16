日職／超過10場優勢不容翻船？ 季後賽制爭論恐將風暴再起

2023年日本職棒CS季後賽（Climax Series）從14日開始進行第一輪，結果中央聯盟的廣島鯉魚隊以2連勝淘汰了橫濱DeNA，將與阪神虎隊進行第二輪賽事。太平洋聯盟的軟銀鷹隊則在昨天以3比1擊敗羅德，扳成了1勝1敗，兩隊將在16日進行最後決戰，勝者將可以取得機會向聯盟冠軍歐力士猛牛隊挑戰。

CS季後賽從2007年開始實施，雖然每年在球季尾聲製造不少高潮，不過公平性的問題也經常被提起，多年來還是每每會引起激烈討論。

今年球季的討論又特別多，主要原因在於兩聯盟優勝球隊阪神虎、歐力士猛牛這兩支關西球隊，分別以11.5以及15.5場勝差的大幅度領先第二名球隊，勝差超過10場，「還有打季後賽的必要嗎？」、「日本總冠軍賽還是應該由兩聯盟優勝隊伍對決」，另外也有意見指出，就是要打季後賽也行，不過「前位球隊的保障優勢需要再增加」。以今年來說，央聯第一輪競爭的兩隊廣島、橫濱之間只有0.5場勝差，洋聯的羅德、軟銀之間更是無勝差，因此無論誰勝出到第二輪，都不會有公平性的質疑。但是無論誰出線，跟聯盟冠軍隊之間的差距過於懸殊，就會產生爭議與質疑。

前巨人隊王牌投手，同時也是知名球評江川卓即提出建言，第一輪季後賽（第三名挑戰第二名），應該給予第二名球隊1場先勝優勢。第二輪季後賽（挑戰第一名）則應該給予優勝球隊的優勢則應該從現行的1場先勝改成2場先勝。他的理論基礎是：「儘管過去有過下剋上的歷史，不過棒球的目標是一整年拚盡全力搶下例行賽，如果太過容易被翻轉是不行的！」

廣島鯉魚隊以2連勝淘汰了橫濱DeNA，將與阪神虎隊進行第二輪賽事。不過廣島在例行賽與阪神虎相距11.5場勝差，使得賽制的問題再度被突顯。 擷圖自廣島鯉魚隊官方推特

去年的太平洋聯盟戰況激烈，歐力士到了例行賽最後一天才演出大逆轉拉下軟銀，兩隊之間最後形成0勝差，兩隊可說勢均力敵。因此或許季後賽給了軟銀一個復仇的機會，最後若是軟銀在季後賽逆轉打敗歐力士取得日本一門票，可能不會有太多雜音。2021年中央聯盟也有點類似，養樂多辛苦贏得優勝，與阪神虎之間0勝差，只以千分之五的勝差勝出，最後若是阪神虎在季後賽打敗養樂多，爭議也不會太嚴重。不過像今年兩聯盟這樣同時出現兩位數勝差的差距，在近年實屬少見，最後若是戰局翻轉，因而引起賽制公平性的問題也不難理解。

另外就是羅德、軟銀最後保住顏面，辛苦地守住5成勝率的關卡，使得一度有可能出現連5成勝率都不到的球隊能打季後賽，甚至打進日本一總冠軍的風險消失。不過這樣的問題，如果不用賽制去限制，難保將來不會出現。因此也有球界人士提出建議，應該規定「勝率不及5成」或是「勝差超過10場」即自動喪失季後賽資格。

廣島隊已經確定出線，與例行賽相距11.5場勝差的阪神虎挑戰。洋聯則是進行第三戰殊死戰，但無論是哪一隊晉級，都與歐力士有15.5場勝差。感覺上落後球隊沒有太大壓力，拿下晉級權是另外賺到。反觀，領先球隊萬一翻船，除了會讓支持球迷捶胸頓足之外，賽制的問題恐怕會引起另一波巨大的爭論。

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