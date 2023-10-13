太陽不只三巨頭高高掛 板凳全面補強準備拚冠

新賽季的鳳凰城太陽在杜蘭特(Kevin Durant)、布克(Devin Booker)、比爾(Bradley Beal)三巨頭的加持下，無疑會是聯盟最吸睛的球隊之一。太陽陣容在季前經歷了近年最大改組，更甚當年杜蘭特加入的主力陣容變化幅度。可以想見的是太陽在接下來的比賽由進攻掩護防守的局面將屢見不鮮，三個聯盟最強得分手齊聚一堂，只要球權分配得宜，球隊有很高機率能在比賽進行中的各個階段擁有源源不絕的得分輸出。

但就是這個but，有太多三巨頭合體成效不彰的例子便是球星們輪流掛傷號，或者是學不會適度轉換無球打法來與其他球星配合。這種改不掉的打球習性凸顯出三將真正合體時的效率低落，且這種球隊通常不會一季就成功的要素還有在於板凳深度的犧牲。為了透過交易弄來球星搭配原有的自家核心，往往得送出陣中具有交易價值，有潛力的球員或是未來選秀權。拉高了先發強度的同時卻也削弱了自己團隊的替補戰力，球團制服組在這其中的取捨令人玩味，卻往往總是趨之若鶩的願意嘗試對於經營球隊的不同可能，球迷們也樂見每季都有不同的爆點可期待。

而太陽似乎已證明了杜蘭特、布克是可以一起打球的，為了把握這兩人合體的黃金期，而送走老將保羅(Chris Paul)也是無可厚非。比爾的到來勢必會與布克瓜分球權與進攻出手比例，布克像過去曾代班打控球的畫面增加在新球季肯定會上演。

比爾的到來預期對杜蘭特(右)影響不大，但對布克(左)來說就勢必會受到衝擊，他不但得分可能下降，還需要協助球隊控球的工作。 美聯社資料照片

杜蘭特的部分倒是不用擔心，隨插即用，可配合接應進攻，也可持球主導攻擊的高效率特性讓他不管去到哪隊戰術都會圍繞著他設計。且杜蘭特全範圍的無差別中距離投射使他能吸引防守注意的威脅性相當大。

相較於杜蘭特與布克已有一定的默契，比爾可能變成太陽三弟的定位，要花多久調適，球風配合是否能達到預期的火力加乘都是新賽季值得關注的焦點。至少從三人第一場熱身賽的小試身手中看到彼此還在摸索、樂於分享球權流動，順手時的兇猛一波流火力不在話下。

除了三巨頭之外，太陽如願送走在陣中定位尷尬，不時傳出場外雜音的艾頓，換來的諾基奇(Jusuf Nurkic)更有擋拆與防守經驗，護框能力不錯，基本功紮實，還有點投籃能力，相信是教練團都會喜歡的中鋒人選。唯一的考量點便是他豐富的傷病史，過往出勤率總是不太好，9個賽季只有兩季例行賽出賽超過70場，前兩年剛走出傷勢困擾，出賽場次回升到56、52場且都是先發。如果說今年太陽真有點機會挑戰西區，甚至總冠軍的話，除了三巨頭，堪稱第四星的諾基奇，他的健康狀況肯定是左右太陽能走多遠的關鍵。

新中鋒諾基奇(右)的實力雖然不如艾頓，但他至少不會成為太陽的內部矛盾點，而且應該也更願意做些苦工。 美聯社

深知內線輪替較弱的太陽，也利用休賽季的補強屯了幾名內線新同學，6尺10吋上季替拓荒者出賽78場例行賽的伊班克斯(Drew Eubanks)，7尺2吋的前魔術波爾(Bol Bol)，與前爵士6尺11吋，270磅肉柱阿祖別克，6尺9吋熱身賽表現不錯的前國王隊的梅圖，相信太陽的高度不是沒有，要打快或是講求系統戰高度，球隊理當都有人選能應變才是。

輪替陣容有點看頭的地方還在於，老將葛登(Eric Gordon)的帶槍投靠，還有防守悍將艾倫(Grayson Allen)與拼命三郎渡邊雄太的加入，球隊的戰術豐富度不僅是因為三巨頭的合體而有多種進攻終結選項，替補球員有得分有防守的功能性，都是增添團隊戰力升級的本錢。

太陽是渡邊雄太(中)在NBA第6個球季的第5支球隊，他將帶著「灌籃高手」的拚戰精神給太陽精神上和實質戰力上的支援。 美聯社

新球季的太陽不僅先發再升級之外，替補群也有不小補強收穫，除了欠缺控球外，太陽的在今夏的交易和自由市場上的操作算很不錯了，值得期待三巨頭在開季如何帶領太陽冉冉高升。

☆ 與林文一起暢談籃球

☆ 閱讀更多林文的NBA專欄

商品推薦