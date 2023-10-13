不倒翁保羅聰明絕頂 勇士食老哺塗豆會打更好

38歲「老魔法師」保羅勇士生涯首秀，出賽13分鐘，4投2中，5助攻、6分、4籃板，勇士今年賽季第一場季前熱身賽125：108輕取湖人。保羅今夏加入勇士，全世界焦點都放在：保羅能為主力偏老，年輕球員太嫩勇士帶來多少戰力？他的身材和年紀會不會成為勇士防線、籃板破口？他的角色、定位、持球打法會不會影響勇士其他角色球員發揮？

熱身賽勝負沒有啥參考價值，但戰術細節、球員定位、比賽內容和防守投入，還是能看出一支球隊內涵，透視一名球員價值。保羅擋拆後為45度角柯瑞送出的傳球，第一時間為柯瑞找到出手空檔，湖人根本來不及反應。保羅在假掩護後落位下沈設下掩護為湯普森從底線繞出，創造跑動、接球、出手空間，又是另一種戰術應變。

從熱身賽的表現來看，保羅(左)能幫勇士兩大射手柯瑞(右)湯普森製造更多更好的出手機會，跟之前等著被餵球的波爾是天壤之別。 美聯社

老保羅身為NBA的不倒翁代表，解讀防守、閱讀比賽天賦絕頂聰明。其實很多人都有誤解甚至低估，因為保羅不只擅打擋拆和慢節奏攻防，他更精於打早攻設計和推動快攻。

保羅除了老，給大家印象是擅長半場慢節奏攻防。保羅是擋拆大師，只要給他一個簡單擋掩，剩下就看保羅表演，他能突破、分球，殺裡傳外，如果沒能為隊友創造出手空間，保羅也很擅在中距離跳投終結進攻。

保羅也是節奏大師，解讀比賽能力一流，在半場系統戰和戰術護跑動中，保羅總是能打穿對手防線，創造進攻缺口，為隊友送出妙傳。打快節奏早攻或攻防轉換快攻，保羅同樣不含糊，大多數人和專業人士總認為保羅總要運球5-6次，甚至更多長時間控球、運球，才能創造各種出手空間完成組織。這樣的刻板印象並不意外，保羅生涯確實都是這麼打的，因為這是保羅最擅長的球路打法和穩定性。

保羅(左)掌控節奏的功力已是爐火純青，對於勇士這種愛打小球戰術的球隊來說，進攻應該是能更加流暢。 美聯社

我一直堅持保羅能為勇士帶來精神、體質和進攻端提升和變化，在攻防兩端都能做出有效率提升，主要關鍵就在保羅對比賽理解和近乎完美融合能力。絕大部分人都低估老魔法師的適應力和創造力，那是難以言喻的智慧。

除了保羅可快可慢絕頂聰明，幫助勇士隊友打出更流暢比賽，勇士的防守、輪轉、積極度，也在贏湖人熱身賽中展現許多重要細節。

1、籃板球：勇士籃板球61：46領先湖人，同樣是輕鬆打各所保留，但勇士展現不俗籃板能力和防守輪轉。通常熱身賽比分、勝負都不那麼關鍵，可是球員投入防守專注力、態度、移動、積極性，都能反射球隊競爭力和文化，更重要的是教練的要求。勇士防守輪轉積極，對位換防交代清析，角色球員都在玩命，提升防守和團隊投入是勇士今年球季最重要細節。

2、三分出手：勇士三分球出手48次，這是追求極致三分攻擊和創造空間、快速攻防轉換表現。比賽呈現風格就是快速攻防，勇士早攻、快攻頻率很高，追求三分出手和攻擊果決，這是加強防守、反擊節奏和確定比賽風格指標。

湖人在熱身賽首戰跟勇士進行三分球大戰，最後遭到勇士射手群的修理。 美聯社

3、節奏：跟勇士比起來，湖人這場球打得就是慢，勇士快攻得分24：11領先湖人，保羅不一定要運5-6次球才會傳球或攻擊，保羅在適應無球打法、隊友多次掩護和反向掩護上毫無違和。另外就是保羅的開後門傳球，保羅持球、吸引夾擊、突破傳球、直搗籃下，勇士比賽中多次在掩護、假掩護後迅速開後門，撕裂湖人防線，跑出缺口的簡單打法，節奏更簡單更快速，也讓湖人更難因應。

儘管只是一場熱身賽，但多數人都低估勇士，更忽略老魔法師的無球能力和節奏感。保羅打快節奏早攻和快攻都很有一套，他也不一定要運球6-8次才會發動攻擊，才能創造各種空間，這是大多數人對保羅的錯覺和誤解。

期待保羅為勇士帶來的防守變化和進攻套路，如果你還在擔心保羅的老化和身高，甚至擔心保羅一球在手，會妨礙勇士進攻節奏和速度，那你就大錯特錯。

季前預測：例行賽勇士戰績西區前三，至少打進西區決賽

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