季後賽剛開打就驚奇連連 只有熟悉的克蕭最對味

今年大聯盟季後賽有多瘋狂?知名媒體華爾街日報最近有篇報導,題目就叫「一語道破大聯盟季後賽的瘋狂」(The One Word That Captures the Insanity of the Baseball Playoffs)。內容是各隊高層大嘆季後賽的不可捉摸就像是擲骰子。不論你陣容如何堅強、例行賽戰績再怎麼好、主場優勢有多強大,一進季後賽隨時可能陰溝翻船——上週剛打完的外卡系列賽無疑是最佳示範。四個組合全以直落二結束不說,其中三個還都是由戰績較差的一方(響尾蛇、遊騎兵、雙城)勝出,而且客場作戰的響尾蛇與遊騎兵戰績都遠不如對手(釀酒人及光芒)。

不出意外的話,更令人意外的事情馬上就到來。昨天遊騎兵又再接再厲在分區系列賽開幕戰擊敗第一種子金鶯締造客場三連勝。這可不是因為他們陣中有什麼塞揚獎巨投壓陣——其實他們有,而且還不只一個。但一個(狄葛隆(Jacob deGrom))只投一個月就整季報銷,另一個(薛則(Max Scherzer))不但例行賽提早關機差點害遊騎兵進不了季後賽,分區系列賽也確定掛免戰牌。但憑藉著六人接力的車輪戰,遊騎兵投手照樣能讓全聯盟戰績最佳的金鶯無用武之地。

遊騎兵在今年球季後段曾陷入不小的低潮,尤其是投手群不論先發或後援都出了嚴重的問題,最後靠打敗水手勉強擠進季後賽。但想不到他們在外卡戰2勝淘汰了光芒,接下來對美東王者金鶯首場又贏球。 美聯社

同樣取得三連勝的還有去年爆冷淘汰勇士的費城人。今年兩隊又在分區系列賽狹路相逢,結果戰績跟去年一樣落後勇士14場的費城人又一次拔得頭籌,連續兩年都在季後賽擊敗本季拿下投手雙冠王(勝投跟三振)的勇士王牌投手史泰德(Spencer Strider)。而唯一不變的,大概就只有十數年如一日總是季後賽一條蟲的克蕭(Clayton Kershaw)。生涯季後賽防禦率(4.49)幾乎是例行賽(2.48)兩倍的老克蕭毫不意外地在第一局就敗掉道奇重要的首戰。但誰說「老狗學不會新把戲」?即便是闖蕩大聯盟16年雙腳都已踏進名人堂的克蕭也隆重推出生涯首次「只解決一位打者就被打下場」的新猷。真是應了傳奇捕手貝拉(Yogi Berra)的那句名言:「說到棒球,你們都一無所知。」(In baseball, you don’t know nothing.)

費城人身為國聯外卡排名第一的球隊,在外卡戰2勝輕取馬林魚並不足以為奇,但接下來面對擁有史上最強打線的勇士及新科三振王史泰德,竟然還是可以用投手車輪戰輕鬆贏球! 美聯社

棒球就是這樣一種充滿不可預測性的運動。尤其是到了短期決戰的季後賽又更明顯。同屬北美四大職業運動的NBA籃球雖也曾屢次上演像去年熱火淘汰第一種子公鹿的「老八傳奇」,但從未有過第八種子拿下冠軍的先例。反之在大聯盟季後賽,戰績位居季後賽球隊末座卻能拿下冠軍的卻是大有人在。最典型的例子就是2006年紅雀在例行賽只拿下83勝,但進入季後賽後卻一路打敗戰績遠勝的教士(88勝)、大都會(97勝)及老虎(95勝)一舉成為史上戰績最差的世界大賽冠軍。至於紅襪迷津津樂道的2004年美聯冠軍賽0勝3敗大逆轉在NBA歷史上更是從未發生過(包括去年的塞爾蒂克在內曾有過四次追到3-3但最後都功虧一簣)。

根據Stats Perform網站調查,自1995年至今戰績較佳的一方在季後系列賽勝出的機率只有53.7%,即便多一場主場,勝率也只有54.3%,可以說跟丟銅板一半一半的機率也差不了多少。而且自1969年至今例行賽戰績最佳的球隊只有14隊能成功奪冠。遠的不說,昨天輸球的苦主道奇最近七年只有兩年勝場未達三位數,偏偏就是在那兩年他們都能打進世界大賽,並且在因疫情縮水的2020年球季拿下冠軍。

去年新增外卡系列賽後,如今已有四輪的大聯盟季後賽更增添許多不確定性。上一季戰績名列全聯盟第11位的費城人一路殺進總冠軍賽就是最好的例子。強如釀酒人王牌投手伯恩斯(Corbin Burnes)也可能在一場先發中被打成豬頭,反之原本名不見經傳,只有23場大聯盟資歷的遊騎兵菜鳥卡特(Evan Carter)也可能攻守俱佳一戰封神。類似的戲碼在外卡系列賽一再上演,在接下來的季後賽仍會不斷出現。

響尾蛇對道奇系列賽首戰,台美混血小將卡洛爾(左)在第一局就為球隊擊出第1分打點,第二局又轟出全壘打,季後賽總是英雄出少年的舞台! 美聯社

這就是變化莫測的季後賽。有人認為它不盡公平太憑運氣,讓運動家大總管賓恩(Billy Beane)忍不住大罵:「我那一套天殺的在季後賽全不管用。我的工作就是把他們送進季後賽,之後發生的他X的只能靠好運。」但更多球迷愛上它的瞬息萬變扣人心弦。從過去洋基投手拉森(Don Larsen)在1956年總冠軍戰投出的完全比賽,到2011年世界大賽三壘手佛里斯(David Freese)隻手為紅雀捧回冠軍盃的英雄表現,年復一年,大聯盟季後賽都在上演著大大小小的奇蹟——相信今年也絕不會例外。

