綠衫軍組四巨頭的豪賭 泰托姆、布朗勢必得作出調整

隨著季前熱身賽即將開打，休賽季前的重大球員異動也隨著里拉德獎落公鹿而告了一段落。原先熱火是謠傳了整個夏天的里拉德下家，沒想到令人意外的卻是組成了字母哥與里拉德的搭檔。公鹿這筆操作一舉打破他們沉默了許久的休賽季，讓球隊的奪冠賠率瞬間攀升躍居奪冠大熱門。而公鹿在東區最強的宿敵之一，波士頓塞爾蒂克則輾轉因為這筆交易案而有機會再和拓荒者盤來哈勒戴(Jrue Holiday)。不僅是公鹿為了奪冠下重本補強，同時也間接資敵了塞爾蒂克，讓他們在新球季的主力陣容也是相當有看頭。

綠衫軍自從天價續約布朗(Jaylen Brown)後，正式確立未來仍將以雙探花為核心打造球隊。泰托姆(Jayson Tatum)、布朗的合作在2022年拿下東區冠軍後，消弭了前些年時常傳出他們該拆夥的聲浪。但是，這對聯盟頂級側翼搭檔雖然能幫助球隊位居頂級強隊，整體戰力離總冠軍卻始終還差了一點。塞爾蒂克為此不得不做出大刀闊斧的改革與賭注，首先他們為了補強內線，放棄了球隊最重要的後場防守核心與休息室領袖，無預警地送走待了9年的原生綠血人史馬特(Marcus Smart)。

綠衫軍選擇押寶波爾辛吉斯(Kristaps Porzingis)對於球隊來說是個很新鮮，很有想像空間的禁區補強。波爾辛吉斯的高度、投籃，能拉到外圍的射程，在系統戰中可幫助球隊拉開空間給泰托姆、布朗。同時，我認為波爾辛吉斯的高度與協防封阻能紓解綠衫軍高度不足的問題，而他掌握籃板弱點的敏銳度是被低估的，他不會是主要的禁區守護神，但他有本錢擔任重要的內線協防關鍵。

為了換來波爾辛吉斯(左)，塞爾蒂克竟然把休息室領袖史馬特(右)給換了出去，這個交易可說是一把豪賭。 美聯社資料照片

球隊主力輪值的第一高度通常是6尺9吋的37歲老將霍福特(Al Horford)，除此之外側翼6尺8吋的泰托姆、6尺6吋的布朗，常常在小球戰術中需要幫忙到協防禁區。而更多的苦力髒活過往都有史馬特、威廉斯(Grant Williams)兩大球隊黏著劑在奉獻，綠衫軍一次失去這兩名紮實的硬漢，對於球隊氣氛的凝聚，防守端無形上的損失，得等到球季正式開打才能實戰評估影響球隊的程度。

當然，單就波爾辛吉斯的加入，28歲的他理當邁入職業生涯球技和心智最成熟的階段，只要他能擺脫過往豐富的傷病史，且願意放下身段從三號副手做起，對於他加入綠衫軍的期待性還是利大於弊。

除了波爾辛吉斯之外，完成合組四巨頭最後一塊拼圖的哈勒戴無疑會是球隊今夏的豪賭之二。攻防一體，又有高度與奪冠經驗的33歲哈勒戴一直都是市場上熱門的搶手貨，詢問度之高在拓荒者一釋出評估交易可能時，便有不少球隊探詢。最終塞爾蒂克放掉傳與球隊不合的波格登(Malcolm Brogdon)不說，送走陣中強悍的禁區門神R‧威廉斯(Robert Williams III)是最可惜的部份。

塞爾蒂克過去很看好R‧威廉斯的潛力，辛苦地培養了他5個球季，正等待他的爆發時刻，無奈哈勒戴實在是太誘人了，只能忍痛割讓。 美聯社

哈勒戴的加入預期能頂起失去史馬特的場上價值，他沉穩不貪功，能組織，也能自主進攻的威脅性，加上近年穩定的攻守數據著實令人放心。他上個球季在公鹿繳出19.3分7.4助攻5.1籃板1.2抄截，三分球命中率38.4%，加入綠衫軍肯定是一大利多，但在球隊薪資空間的限制與豪華稅的考量，若新賽季的實驗失敗，哈勒戴有可能就只是個短暫的綠衫軍過客。

雙探花勢必也要為了四巨頭的融入作出調整，減少單打比例，增加戰術設計的配合都是教練團要傷腦筋的。但是為了與合組巨頭不手軟的公鹿、太陽一拚，塞爾蒂克想突破球隊現狀的大幅改組確實有其嘗試的必要性。

光是先發陣容能排出哈勒戴、布朗、泰托姆、波爾辛吉斯與霍福特的陣容就令人非常興奮，但是望向球隊的板凳深度卻又令人不禁皺眉，綠衫軍的替補後場有懷特、普里查德原先的輪換陣容，最令人擔憂的是誰能頂起苦力活的四號位替補將是最大問題，而這一切都得等到球季開打才會比較明朗。

只能說，新賽季的塞爾蒂克將是雙探花接手球隊以來身邊幫手改組最有感的一個開季，至於成效如何，新賽季見真章了。

☆ 與林文一起暢談籃球

☆ 閱讀更多林文的NBA專欄

商品推薦