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獨行俠唐西奇+厄文第2季 比肩同行還是各走各的？

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
獨行俠新球季雖然有了一些球員異動，但還是以兩大球星厄文(左)和唐西奇(右)為核心，讓球迷不禁擔心他們在場上是否仍會像上個球季一樣各自獨行？ 美聯社
獨行俠新球季雖然有了一些球員異動，但還是以兩大球星厄文(左)和唐西奇(右)為核心，讓球迷不禁擔心他們在場上是否仍會像上個球季一樣各自獨行？ 美聯社

達拉斯獨行俠是上季NBA最令人失望球隊，2023年2月從西區第五，4月中戰績一路滑落到西區第11，連打季後賽附加賽資格都沒有。除了傷病，獨行俠做了最大改變是2月把厄文從布魯克林籃網交易過來，跟唐西奇組成「超級後場」，這是獨行俠提升戰力重大賭注。厄文為獨行俠打了20場比賽，場均27分、5籃板、6助攻，投籃命中率5成1，三分命中率3成9，表現更優於生涯平均和上個賽季，但獨行俠在厄文出賽最後20場球只打7勝13敗，勝率3成5，幾近陡降式崩盤。

唐西奇和厄文缺少磨合，兩人一起只打了四分之一賽季，加上獨行俠整季遭遇傷病問題，獨行俠在2月球員交易截止日前賭這一把沒能成功。但一切都成過去。

獨行俠今年夏天做了一些動作 不算差、細節各有不同

1、跟厄文以三年1.2億美元完成續約，雖然跟厄文渴望年頂薪2億美元有不小差距，但至少取得平衡點，獨行俠還可以再試1-2年，看看唐西奇和厄文能不能產生完美火花，從現實面看，這也是31歲厄文市場上能拿到最好合約。

在唐西奇(右)與厄文(左)一起上場打球的16場比賽中，獨行俠僅拿到5勝11敗，兩人搭配的效果遠低於預期。新球季兩人都能健康出賽，而且厄文合約也簽完，是否可能會出現融合後的突破性改變？ 路透社資料照片
在唐西奇(右)與厄文(左)一起上場打球的16場比賽中，獨行俠僅拿到5勝11敗，兩人搭配的效果遠低於預期。新球季兩人都能健康出賽，而且厄文合約也簽完，是否可能會出現融合後的突破性改變？ 路透社資料照片

2、獨行俠季外補強最重要基礎是禁區和拉高球隊防守上限，從國王換來208公分中前鋒霍姆斯和首輪24號籤，再用24號籤選進速度、機動性、爆發力都值得期待203公分前鋒普羅斯伯。

霍姆斯擋拆、二波進攻效率更優於獨行俠先發中鋒208公分鮑威爾，對抗性和速度、角色功能也不亞於208公分大前鋒克萊柏。21歲體能前鋒普羅斯伯能扛多少算多少，獨行俠至少在防守和內線、身材、厚度上做了有效提升。

3、獨行俠另外在馬刺、塞爾蒂克三方交易中拿下198公分前鋒威廉斯(Grant Williams)，威廉斯先跟塞軍簽下四年5400萬美元合約，再送到獨行俠。

在兩大球星後衛佔據過多的球權下，如何讓新前鋒威廉斯(左)有最好的發揮，將是總教練基德(右)的一大考驗。 美聯社
在兩大球星後衛佔據過多的球權下，如何讓新前鋒威廉斯(左)有最好的發揮，將是總教練基德(右)的一大考驗。 美聯社

4、雙年特例簽回三分射手小柯瑞，低薪撿到196公分後衛後衛艾克森(Dante Exum)，補上外線、防守、後場深度。拉防守、提內線、增外線射手、補鋒衛側翼，獨行俠在唐西奇、厄文、小前鋒格林，內線鮑威爾、克萊柏和爛仗手小哈達威基礎上做了各種提升，稱不上完美，但至少步步到位，剩下就看教練基德如何炒出一盤好菜。

霍姆斯、威廉斯能提供防守、速度和擋拆質量，小柯瑞的三分外線始終是很棒的武器和制點，只要厄文和唐西奇能完美合體，創造獨行俠期待的超級後場火花，獨行俠的進攻和創造力將非常可怕。

小柯瑞上季因傷勢影響了出賽時間與表現，三分球命中率從前一季的.468生涯新高急速下降到.405，不過獨行俠還是與他續約兩年，本季可望出現大反彈。 美聯社
小柯瑞上季因傷勢影響了出賽時間與表現，三分球命中率從前一季的.468生涯新高急速下降到.405，不過獨行俠還是與他續約兩年，本季可望出現大反彈。 美聯社

唐西奇已經是聯盟前五，至少前十球星，厄文被視為聯盟最難以防守和針對的進攻武器，鋒線霍姆斯、威廉斯防守一流，不佔球權和戰術角色，多功能性比鮑威爾、克萊柏更適合各種打法，小柯瑞三分球獨樹一檔，值得信賴。

獨行俠接下來要做的工作 都是基德用人、組合能力的展示

NBA二年級菜鳥哈迪證明他能打爛仗，也有相當能力，基德需要給他空間和上場時間。防守專家小前鋒瓊斯(Derrick Jones Jr.)既然底薪撿來，那麼就得給他磨合空間，格林(Josh Green)正在進步並逐漸取得自信，瓊斯和格林的角色、位置都重疊，同樣要找到平衡點，這個位置還有一個小哈達威，獨行俠側翼能打球的人多到滿出來。

小前鋒瓊斯(左)和格林(右)的上場時間分配也有賴基德動腦，才不會出現一堆好手卻不知怎用的情況。 美聯社
小前鋒瓊斯(左)和格林(右)的上場時間分配也有賴基德動腦，才不會出現一堆好手卻不知怎用的情況。 美聯社

唐西奇必須把他的全能全才、MVP等級數據表現轉化為球隊最主要動力，幫助隊友更好，成就更出色團隊，這是唐西奇過去幾年一直沒能做好的領袖工作。

獨行俠新賽季成敗也跟厄文的個人表現和適應力息息相關，獨行俠三年1.2億美元給的很漂亮，最終還是得看厄文能為球隊帶來什麼神奇魔法，為唐西奇提供各種火力支援，幫助隊友創造空間。

西區烽火連天，獨行俠今夏補強沒有大動作或重大變革，主要還是針對防守、角色球員、禁區做出版塊補強，提升陣容深度，這套核心陣容再拚1-2年的企圖很明顯。

季前預測：獨行俠新賽季西區排名在第6-第10之間，打附加賽機率大於直接晉級季後賽。

NBA專欄 NBA季前分析 獨行俠 唐西奇 厄文 小柯瑞

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