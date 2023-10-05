勇士打線史上最強 3年內二度奪冠備受看好

勇士無疑是今年最被看好奪冠的球隊，根據ESPN的專家奪冠預測，27名專家當中就有21名看好勇士奪冠，另有4位看好費城人、各1位看好道奇與金鶯，勇士隊的看好度可說輾壓群雄。畢竟勇士今年的104勝是全聯盟戰績最佳，打線方面更打破多項紀錄，要人不押他們也難。

想要看看史上最強打線如何展現強大火力，就絕對不能錯過今年季後賽勇士隊的比賽。他們今年團隊共轟出307發全壘打，追平2019年雙城隊所創下的單季全壘打紀錄，此外他們的長打率.501與OPS+124，也雙雙打破2019年太空人隊保持的長打率.495與OPS+123的舊紀錄。你可能會發現好幾項長打舊紀錄都是2019年發生的，因為那年的彈力球爭議曾引發球界的熱烈討論，其全聯盟全壘打總數來到歷史新高的6776支，遠高於舊紀錄2017年的6105支。而本季全聯盟的全壘打總數為5868支，相較於2019年低了不少，也讓勇士隊的紀錄顯得更「純」。

勇士本季創下國聯單季最多的307轟紀錄，同時也追平雙城的大聯盟紀錄，在這個遠離彈力球的年代更是意義非凡。 2023 Topps Now 球員卡

今年勇士隊共有5名打者敲出30支以上的全壘打，分別是歐森(Matt Olson)的54轟、亞古納(Ronald Acuna Jr.)的41轟、歐蘇納(Marcell Ozuna)的40轟、萊利(Austin Riley)的38轟與奧比斯(Ozzie Albies)的33轟，追平2019年雙城所創5位打者30轟以上的紀錄。此外3位打者40轟以上，也追平1973年勇士、1996及1997年洛磯隊所創的紀錄。這幾位巨砲當中最耀眼的莫過於創下40轟、70盜壯舉的準國聯MVP亞古納，他的fWAR值8.3為全聯盟榜首，2021年勇士奪冠時他因傷無法在季後賽登場成了遺憾，今年肯定相當渴望全程參與。歐森本季也繳出了MVP等級的成績，他的fWAR值6.7排全聯盟第4，54轟與139打點也分別打破瓊斯(Andruw Jones)與馬修斯(Eddie Mathews)過去所創隊史單季最多全壘打與打點紀錄。

勇士開路先鋒亞古納(左)和第四棒歐森(右)都是聯盟中最頂尖的打者，而他們的其他隊友也都很強，在季後賽將讓對手非常頭痛。 2023 Topps Now 球員卡

除了五位重砲手外，陣中的墨菲(Sean Murphy)堪稱全聯盟最佳捕手，他近三年的fWAR值加總13.3為全聯盟最高，優於費城人隊的瑞爾穆托(J.T. Realmuto)。而去年新人王哈里斯(Michael Harris II)、2021國聯冠軍系列賽MVP羅沙里歐(Eddie Rosario)與今年首度入選明星賽的游擊手亞夏(Orlando Arcia)也都在陣中，共同組成了這支恐怖的打線。

勇士隊投手群相對較弱一些，他們投手團隊fWAR值16.6排全聯盟第11屬中前段班，並非特別突出，其中先發投手的11.7排第9、後援投手的5.0排第10。先發投手的最大隱憂在於老將摩頓(Charlie Morton)因傷無法在國聯分區系列賽出戰，好在分區系列賽可能只需要三位先發，屆時將會派史泰德(Spencer Strider)、弗里德(Max Fried)與艾爾德(Bryce Elder)應戰。王牌投手史泰德是今年的全聯盟勝投王與三振王，他的20勝為全聯盟之最，281次三振則打破史摩茲(John Smoltz)所創的隊史紀錄，fWAR值5.5排全聯盟第2，僅次費城人隊的惠勒(Zack Wheeler)。長期表現穩定的弗里德季末才進傷兵名單，好在可望能趕在季後賽復出，這將是他連續第6年打季後賽。艾爾德則是今年勇士隊的一大驚奇，他繳出12勝4敗、174.2局、3.81防禦率的成績，並入選了明星賽。若勇士能順利晉級國聯冠軍系列賽甚至世界大賽，而季後賽經驗豐富的摩頓又能及時回歸，這樣的輪值就相當可靠。但若摩頓回不來，勇士可能得改派萊特(Kyle Wright)。萊特去年雖摘下21勝，但今年因傷只投了7場先發，9月復出後的最後兩場出賽還被調往牛棚，成了一大變數。因此摩頓是否復出會是勇士輪值戰力的關鍵。

勇士投手史泰德還在新人球季就已成為球隊王牌，今年以20勝281K的表現拿下全聯盟勝投王和三振王頭銜。 2023 Topps Now 球員卡

勇士牛棚雖然比較沒有特別狂的大將，但也算是兵多將廣，終結者伊格列西亞斯(Raisel Iglesias)與佈局者明特(A.J. Minter)都令人放心，查維斯(Jesse Chavez)、與希曼尼茲(Joe Jimenez)今年的防禦率分別是出色的1.56和3.04，另外值得注意的是季中從洛磯隊換來的強森(Pierce Johnson)，來到勇士後的防禦率只有0.76。整體而言這批後援投手並不會太差。

勇士在國聯分區系列賽面對費城人隊的機會較高，去年他們就是栽在費城人手下，而費城人最終意外挺進世界大賽，今年就看他們能否復仇成功。費城人雖然打線明顯不如勇士隊，但他們的投手團隊fWAR值24.4是全聯盟最高，尤其輪值有惠勒和諾拉(Aaron Nola)這雙王牌掛帥，非常不好對付。若勇士能夠順利打進國聯冠軍系列賽，對手有很高的機會是道奇隊，兩隊曾在2020與2021年的國聯冠軍系列賽碰頭，當時贏的球隊最後都奪冠，今年若再次碰頭將很有看頭，尤其弗里曼(Freddie Freeman)面對前東家的戲碼會是一大看點。今年道奇的弗里曼和貝茲(Mookie Betts)又再度繳出MVP等級的成績，在他們的領軍下團隊打線fWAR值34.3在全聯盟僅次於勇士。但道奇輪值就沒有往年穩了，今年他們雖還有克蕭(Clayton Kershaw)坐鎮，菜鳥米勒(Bobby Miller)也表現不俗，但由於烏力亞斯(Julio Urias)因家暴被停賽，後段輪值堪憂，若面對勇士還是勇士會佔上風。

道奇的打擊也是相當有看頭，跟勇士一樣有極為恐怖的打線，但在先發投手方面就有很大的隱憂。 2023 Topps Now 球員卡

有別於過去投手王國的招牌，今年勇士隊是以史詩級的打線取勝，整體戰力除了優於國聯勁敵費城人與道奇隊外，也勝過美聯各隊。接下來就看他們的超狂打線能否延續到季後賽，並順利拿下三年內的第二座冠軍了。

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