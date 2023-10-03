亞運男籃八強中日大戰 維護尊嚴絕不能輸的一役

2023杭州亞運中華男籃12強賽83：62擊敗哈薩克，前進八強，中華隊八強賽對上日本二軍，10月3日晚上八點中日之戰，贏球晉前四，輸球只能打5-8排名賽。以中日籃球近況和日本二軍分組預賽83：77擊敗南韓國家隊來看，日本二軍實力和總體戰力、氣勢、團隊都在中華之上。

中華打日本當然有勝算，只是勝算低於五成，但面對日本二軍，中華隊只要打出防守強度，控制比賽失分，帶動三分手氣，中華隊在八強賽力克日本一戰雪恥，機會還在。

儘管國內籃壇、媒體、球迷對「中日之戰」中華隊勝算普遍悲觀，中華男籃實力確實不如日本一軍，但打沒有歸化球員日本二軍，中華男籃當然很有機會取勝。

杭州亞運日本二軍，年輕，但身高平凡，很重三分火力，團隊、傳切快速，在出色團隊合作和追求極致三分火力戰術體系下，伺機開後門、滲透底線，進攻體系內外兼修，打法並不特別，但進攻效率、戰術執行力很高。

日本二軍另一個特色是「防守壓迫性」超強，釘人、身體對抗和協防系統都很完整，南韓就是栽在日本團隊防守和三分火力。日本贏南韓一戰，日本三分球41投17中，三分命中率4成1，兩分球只出手25次。南韓歸化球員34歲200公分羅健兒對日本一戰只出手10次，攻下12分、8籃板，幾乎沒有禁區威脅和侵略性。

劉錚不能只有防守，還必須要積極進攻，幫助中華隊打出更完整攻防戰力。 圖/中華奧會提供

從日本擊敗南韓的比賽可以看見很多細節，值得做為中華隊比賽計畫和參考。

1、南韓不但輕敵，而且過於大意：羅健兒是老了一點，但還不至於如此平凡，他還是有能力打爆日本二軍，南韓輸日本二軍只能說心態輕敵、態度傲慢、打法過時，只想靠經驗、天賦、實力壓制日本，結果反而被日本年輕二軍三分球和靈活跑動射垮。

2、日本主戰陣容身材並不高大，18歲小前鋒川島悠翔200公分，兩名先發前鋒赤穗雷太、佐滕卓磨各196公分，主力射手今村佳太191公分，替補前鋒西野曜199公分。這樣的陣容組合並不可怕，但南韓籃板球只以40：38領先兩個。

3、日本三分火力驚人，全場出手41次，11名輪換球員都能出手，教練在戰略擬定和戰術跑動上，把三分球和空間拉到極致。

中華男籃過去5-6年已經被日本男籃拉開一定差距，三次在重視正規國際賽一輸就是40分上下，即使中華男籃有歸化球員助陣，但還是明顯被日本男籃強力壓制。

2018年2月，中華男籃在日本舉行的籃球世界盃資格賽曾經以70：69一分力克日本，這是一場很重要、極具啟發性的勝利。

面對日本二軍，中華男籃不能輸在心理、更不能輸在防守，日本沒有身材和禁區優勢，防守先堵住日本三分出手空間，禁區輪轉協防，控制好籃板，在內線壓制日本，中華隊就有機會把勝算拉到五成以上。

歸化球員阿提諾是否表現稱職、205公分本土中鋒曾祥鈞的禁區攻防，將是中日之戰具有指標性決勝點。 圖/中華奧會提供

從現實面看，中華男籃不能輸日本二軍，這不只是面子問題。從實力、潛能看，日本都能擊敗南韓，也們當然也有實力射垮中華，有效封鎖中華男籃進攻體系，尤其是中華隊這次亞運在沒有正牌主控情況下，林庭謙被迫拉去打主控，中華隊進攻端少了第一進攻選擇和第一得分點，團隊攻防都受到最大影響。

杭州亞運中日之戰是中華男籃不能輸的比賽，那不只是具有指標意義，更是台灣籃球必須要維護的尊嚴。先打好防守，展現防守強度和贏球決心，展現更完美團隊和過人拚勁，中華隊肯定有機會在杭州亞運打出翻身仗。

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